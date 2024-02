Nueve reinas: el clásico que regresa a las salas de cine 24 años después

Dos estafadores se ven envueltos en un negocio inesperado (Foto: Star Distribution LA)

La aclamada película argentina Nueve Reinas regresa el jueves 21 de febrero a las salas de cine en una versión restaurada en 4K, a casi 24 años desde su estreno inicial que sorprendió tanto a la crítica como al público. Dirigida por Fabián Bielinsky, esta obra se convirtió en un clásico instantáneo del cine nacional, desafiando las predicciones y las voces encontradas en la previa de su lanzamiento.

La trama del filme, protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, con la participación de Leticia Bredice, se ubica en el contexto de la crisis económica argentina, al abordar temas de riqueza, solidaridad y supervivencia a través de sus complejos personajes y situaciones. Este relato universal, que todavía resuena en el espectador contemporáneo, sirve como un reflejo cultural y social de la época, lo que evidencia la habilidad de su director para capturar la esencia de su tiempo a través del lente cinematográfico.

La trama se destacó por su ingeniosa construcción y las múltiples vueltas de tuerca, que mantuvieron a la audiencia al borde del asiento, con una identidad única que se diferenciaba del resto del cine argentino de esa época. La película no solo fue un éxito en el país, sino que también trascendió fronteras y fue aclamada en diversos festivales internacionales. Además, recibió siete premios Cóndor de Plata, otorgados por la Asociación Argentina de Críticos Cinematográficos.

Protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, Nueve Reinas es considerada una pieza clave dentro de la filmografía nacional (Crédito: Star Distribution LA)

El reconocimiento no se limitó a premios y aplausos, ya que varias productoras de Hollywood mostraron interés en realizar una versión en inglés. Sin embargo, Bielinsky rechazó inicialmente estas ofertas, al argumentar su deseo de no repetir proyectos como una manera de buscar el progreso en su carrera. A pesar de su postura inicial, finalmente vendió los derechos del guion y en 2004 llegaría a las salas Criminal. Esta versión contó con las actuaciones de John C. Reilly y Diego Luna, y aunque adaptada a un nuevo contexto, mantuvo la esencia del engaño y la estrategia que definieron a la obra original.

La trayectoria de Nueve reinas desde su concepción hasta su remake en Hollywood refleja no solo el talento de Bielinsky como cineasta, sino también la universalidad de las historias de intriga y engaño, capaces de cautivar a públicos de diversas culturas. La película se consagró así como un clásico indiscutido del cine argentino y un referente en el género policial a nivel mundial.

Mientras el mundo seguía disfrutando de ese filme, el director ya tenía todo listo para su segundo largometraje, El Aura, donde Darín repetiría protagónico. Filmado en 2004, finalmente obtuvo seis Cóndor de Plata justo días antes de viajar a Brasil para rodar un spot publicitario. Tres días después, a los 47 años de edad. falleció de un infarto agudo de miocardio,

Además de Ricardo Darín y Gastón Pauls, Leticia Bredice también brilla en el filme

A 24 años de su estreno en las salas, Nueve Reinas regresa gracias a un meticuloso proceso de digitalización para restaurar su calidad de imagen y sonido original, para lo que se utilizó el negativo original de 35mm. Esta labor fue supervisada por Marcelo Camorino, el director de fotografía del film, quien estuvo a cargo de la limpieza, restauración digital y corrección de color en colaboración con la productora original y el Museo del Cine de Buenos Aires.

La restauración del audio, en tanto, se realizó en los Países Bajos, donde se digitalizó a partir del formato Dolby Digital, con lo que se buscó preservar la fidelidad del sonido que acompañó a las imágenes en su estreno original. El objetivo de este ambicioso proyecto fue recuperar los detalles visuales y sonoros que caracterizaron al filme en el momento de su lanzamiento, asegurando que las futuras generaciones puedan disfrutar de esta obra maestra del cine argentino como fue originalmente concebida.

El filme que erigió a Fabián Bielinsky

Nacido en 1959, inició su trayectoria en el arte cinematográfico en 1972 con su incorporación al grupo de cine del Colegio Nacional de Buenos Aires. Allí, desde sus primeros pasos demostró un talento innato para la adaptación de obras literarias, algo que le acompañaría a lo largo de su carrera, desde sus días de estudiante en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), hasta alcanzar reconocimiento internacional.

Dirigida por Fabián Bielinsky, Nueve Reinas se convirtió en un clásico instantáneo del cine nacional

Desde temprana edad, se sintió atraído por el séptimo arte, pasión que lo llevaría a dirigir su primer cortometraje inspirado en Continuidad de los parques, cuento del afamado escritor Julio Cortázar. Tras ello, culminó su formación en 1983 presentando como proyecto de graduación una adaptación de La espera, de Jorge Luis Borges. Este destacado cortometraje protagonizado por Héctor Bidonde y Guillermo Battaglia, marcó un punto de inflexión en su carrera, al ser recomendado por el crítico Roland para su presentación en el prestigioso Festival de Cannes, aunque finalmente no compitió en dicho festival. Sin embargo, capturó la atención en el ámbito internacional cuando se alzó con el primer premio en el Festival de Huesca. Este reconocimiento temprano en su carrera consolidó a Bielinsky como un cineasta prometedor dentro del panorama argentino.

Luego llegaría el tiempo de continuar su carrera como asistente de dirección, además de escribir el guión de La sonámbula, que finalmente dirigiría Fernando Spiner. Peor luego, el despegue: tras obtener financiación en 1999 gracias a un concurso, consiguió llevar a la pantalla grande un guion que había concebido con pasión durante años. Así, 31 de agosto de 2000 el cine argentino presenció el estreno de Nueve reinas, una película que marcó un antes y un después en el género policial dentro de la industria cinematográfica del país.