Fuerte cruce en vivo entre Romina Uhrig y Gastón Trezeguet: “Dejá de mentir”

La pelea entre Gastón Trezeguet y Romina Uhrig

El pasado martes, Romina Uhrig regresó a la casa de Gran Hermano la que la convirtió en una figura pública durante la edición anterior, aunque esta vez lo hizo con el objetivo de colaborar en las tareas de limpieza y organización, además de hablar y reflexionar con los actuales participantes sobre cómo se sienten, los desafíos de la convivencia y los pasos a futuro. Si bien su paso fue muy grato para los participantes, también fue duramente criticada en el exterior ya que los espectadores la acusaron de estar rompiendo el aislamiento por la cantidad de información que les brindó de aquello que está ocurriendo fuera.

Te puede interesar: Así fue la salida de Romina de la casa de GH: de la emoción a los cuestionamientos por su actitud en el reality

Sobre todo, luego de la sorpresiva pelea entre Furia Scaglione y Agostina Spinelli quienes a pesar de que fueron muy unidas desde el primer día, la convivencia, el juego en sí y el día provocó que las únicas dos sobrevivientes del grupo de Las Furiosas terminen peleadas entre ellas, con denuncias cruzadas a los gritos, acusaciones y una escalada de violencia que casi se les va de las manos.

En ese sentido, este jueves Georgina Barbarossa invitó a Romina a su programa y le comentó que “muchos dicen que está reacción de Agostina se debe a tu entrada en la casa”. Por su parte, Uhrig aclaró: “Para mí entrar a la casa fue hermoso, muy emocionante y a la vez una responsabilidad muy grande porque tenía mucho cuidado con lo que decía”, expresó la exdiputada. “No lo puedo creer”, retrucó Gastón Trezeguet entre risas al escuchar las declaraciones de Romina. Por su parte, la conductora quiso saber. “¿No ves cambios en Agostina desde que vos fuiste?”, insistió Georgina. “Escucho mucho eso. Imagínate que si yo hubiese dicho algo la producción me lo hubiese dicho”, se justificó la exconcurasante.

Gastón Trezeguet

En tanto, Gastón no se la dejó pasar y fue por más. “Dijiste de todo. Les explicaba todo como se veía desde afuera, que Furia era muy agresiva”, sostuvo aunque Uhrig no estuvo de acuerdo y se defendió: “Te voy a interrumpir porque yo nunca le dije a Furia que es agresiva. Mostrame el tape”, sostuvo. “No te voy a dejar que digas eso porque no es así. Tuve mucho cuidado con los chicos. Sí les dije que tenían que calmarse un poco, que tenían que ser una familia”, insistió aunque no dejó conforme a Trezeguet. “Cuando termines tengo para darte duro y parejo”, sentenció él. “No tengo nada que ver entre la pelea de ellas”, contraatacó Romina. “Le llegaste a decir a Furia, ‘ves que te aislas sola, que te haces la víctima’. Y todo eso es información de cómo te ven afuera. No tenés porque darla”, manifestó Gastón explicándole a Romina cómo se había visto eso afuera aun aunque ella no daba el brazo a torcer.

Gran Hermano, Telefé

“Estás diciendo cualquier cosa, ¿por qué mentís? Deja de mentir, ponme los tapes”, le dijo ella y agregó: “Sos un mentiroso, ¿qué te pasa?”. En tanto, la conductora del ciclo de Telefe se metió en el debate: “Ella estuvo 5 días en la casa, si Gran Hermano hubiese visto que algo estaba mal se lo hubiese dicho”, expresó aunque Trezeguet comentó: “Se sabía de ante mano que Romina era anti Furia”. “Me estás dejando muy mal, estás hablando pavadas. No me causa gracia tu carita de vivo”, sentenció Romina y concluyó: “No se me fue la lengua. Sí me llamó 3 veces Gran Hermano pero no porque estaba hablando de Furia sino porque estaba contando cosas mías del afuera”.