La sorprendente vuelta de Lourdes Sánchez al Bailando 2023 tras su lesión: “Nunca abandonaría la pista”

Lourdes Sánchez volvió a la pista del Bailando luego de su desgarro abdominal (Video: Bailando 2023, América)

Viernes de ballroom en el Bailando 2023 (América) y queda cada vez menos camino a la final: tan solo doce programas para que culmine el certamen que conduce Marcelo Tinelli. En esta jornada se vivió un emotivo momento cuando Lourdes Sánchez abrió la pista luego de haber sufrido un desgarro abdominal tras su performance de cuarteto.

“Va a bailar lesionada... Yo no sé si se infiltró o cómo hizo, no sé cómo va a hacer para bailar desgarrada”, anunció el conductor para darle la bienvenida a la mujer de Pablo El Chato Prada, quien viene presentándose en el reality show acompañada por el bailarín Nicolás Villalba. “Creo que porque soy bailarina, tengo el umbral de dolor muy alto. Estoy con un desgarro, no hace falta que traiga certificado, ¿no? Igual lo traje...”, dijo Lourdes, sonriente, al hacer ingreso a la pista, acaso su hábitat natural.

“Es un desgarro de 16 milímetros, lo estoy tratando hace dos días y estoy haciendo sesiones con un láser súper potente que tiene mi doctor. No sé, a mi no me duele nada, nunca. Sí me pasó la primera noche cuando sentí el tirón bailando. Yo nunca abandonaría la pista, jamás. Pero la verdad que no pude seguir. Realmente no me pasó nunca... Sí me desgarré el gemelo, otras partes del cuerpo... Pero el abdomen no y la verdad que duele mucho. Y no puedo abandonar el certamen, no puedo. Es más fuerte que yo, no puedo. Lo estamos dando todo, tenemos muchas ganas de llegar a la final, realmente”, agregó Sánchez, desafiante y con ánimos de superar la lesión que la tiene al límite de sus capacidades.

El baile de ballroom de Lourdes Sánchez tras su lesión (Video: Bailando 2023, América)

“Ensayé fajada, ahora estoy con un taping, tengo un parche con un analgésico. La verdad que sí modificamos la coreo, no hay trucos. Tengo prohibido los trucos por mi médico. Si él dice que no los haga, no se hacen”, explicó Lourdes acerca de cómo pensaba afrontar el ritmo que le toca en esta vuelta. “Igual el ballroom es mucha pierna, así que venimos zafando con los trucos en este ritmo. Pero lo estamos dando todo, Marce, yo no puedo abandonar, de verdad”, remarcó a la vez en que adelantó algo de lo que estaba por verse.

Así, las palabras quedaron a un lado, las luces se apagaron y comenzó a sonar la música que le daría forma y motivo a la pareja para dar lo suyo. A través de una especie de samba aggiornada pero típicamente brasileña, Lourdes y Nicolás dieron lo suyo como si nada le hubiera pasado a la bailarina, quien no resignó intensidad ni tampoco dejó de sonreír en ningún momento. La entrega fue total durante casi dos minutos y de inmediato tanto la tribuna como el jurado la ovacionó, lo que adelantó cómo serían las devoluciones que estaba a punto de recibir.

El regreso de Lourdes Sánchez al Bailando 2023 tras su lesión

“La presentación de ustedes tuvo fuerza y elegancia, exactamente lo que pide este ritmo. Y no necesitan trucos, porque bailan tan bien que pueden suplirlos”, dijo Ángel de Brito antes de calificar con un rotundo 10. “Me encantó la coreo, principalmente por el comienzo, con esas luces y las poses que ya me fueron poniendo en clima. Y ustedes nunca defraudan, van subiendo su propia vara, están en su mejor momento”, elogió Carolina Pampita Ardohain, quien también los puntuó con un 10.

“Cuando hay arte verdadero, compromiso y profesionalismo, se dan cosas tan buenas como estas que vimos hoy. Mi voto secreto pero se lo imaginarán”, adelanto Moria Casán, quien seguramente les otorgue la nota más alta posible. “Es la primera vez que en el certamen veo un ballroom de pista como los que se ven en Europa o Estados Unidos, porque no solo tiene que ver con el baile, sino también con la puesta”, dijo Aníbal Pachano, muy emocionado y con la voz entrecortada. ¿Su nota? Otro 10.

“¡Qué lindo todo lo que nos dijo el jurado! Gracias, esta fue realmente mi escuela. Yo venía de una escuela clásica y moría ahí. Yo aprendí a bailar todo acá, qué lindo que hayan traído este ritmo a la pista”, cerró Lourdes, satisfecha con su faena y ya sabiendo que junto a Villalba se metieron entre las 11 parejas finalistas del Bailando.