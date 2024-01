El Polaco en Mar del Plata: “Nuestro amor con Barby es minuto a minuto”

Minutos antes del show, "El Polaco" habló con Teleshow (Fotos/Christian Heit)

Son pasadas las 15.30 y el termómetro marca 27° grados cuando Ezequiel El Polaco Cwirkaluk llega a Playa Grande, una de las zonas más populares de la ciudad de Mar del Plata. Lleva puesto un piluso negro, gafas de sol y ropa deportiva. También tiene varias cadenas doradas en el cuello. A excepción de algunos fanáticos, que tenían el dato de antemano, nadie sabe que el artista va a dar un concierto en vivo en el parador de Movistar.

“Polaco, ¿te sacás una foto?”, le pregunta una mujer. Ezequiel frena y posa para la selfie. “Me muero. ¡Sos un bombón!”, le agradece ella. La secuencia se va a repetir un par de veces, hasta que el cantante se mete en una especie de “corralito”, donde va a dar notas a los distintos medios. Entre ellos, Teleshow.

“Cuando la gente de Movistar me propuso venir a cantar así, sin promocionar el show, sin que nadie supiera nada, acepté enseguida. Me gustan las cosas raras”, se ríe El Polaco y, automáticamente, recuerda unas vacaciones acá, en La Feliz.

“Por lo general yo suelo ir a Córdoba, pero la Costa Atlántica me gusta mucho también. De hecho, mis primeras vacaciones solo, sin mis padres, vine acá a Mar del Plata. Era pibe. Paré en la casa de mi tía. Fuimos a la feria a comprar gorrita: no teníamos un mango”, cuenta.

—Arrancaste el 2024 con Barby en el Caribe. ¿Se habían distanciado? ¿Están reconciliados?

—Con Barby es un minuto a minuto, ¿viste? (Risas). Ahora estamos reconciliados. Así es nuestro amor. Somos así. Nos amamos de esta forma y somos muy felices. Fuimos a recibir el año a Punta Cana en familia, con nuestras hijas, y salió todo espectacular. Descansé a full. Necesitaba parar un poco después de un 2023 lleno de shows y de quilombos. Así que me tomé 10 días de vacaciones y ahora volví con todo.

—¿Qué proyectos tenés para este verano?

—Voy a estar en la Costa Argentina hasta el viernes. El sábado en Buenos Aires y la semana que viene hacemos Rosario y Santa Fe. Después nos vamos a San Luis, Mendoza y Santiago de Chile. Cerramos en los carnavales del Norte, Tucumán y Santiago del Estero. Me gusta mucho cantar en verano. La gente está más relajada y con buena onda.

—Después de un 2023 enfocado a la música, ¿te gustaría volver a participar de algún reality?

—(Risas) Hay algo de vuelta ahí, pero todavía no se puede decir. Tengo ganas de hacer algo en televisión, el año pasado no quise porque es muy demandante y, cuando me comprometo, no me gusta fallar. Prefiero no hacerlo directamente.

El Polaco dio un show sorpresa en Playa Grande en Mar del Plata (Christian Heit)

Para las 16.30 El Polaco bajó hasta la playa con su banda de músicos y dio inicio al show. Además de sus éxitos, como Deja de llorar, tocó Tututu tatata, canción que lanzó a dúo junto a Lucho de Banda XXI y una versión de Pídeme la luna. El público explotó. “Dalo Polacooooo”, le gritaban.

Hacia el final siguió con varios clásicos, como Mil Horas de Los Enanitos Verdes; La mano de Dios, Por lo que yo te quiero y Cómo le digo, de Rodrigo. “Me encanta recordar a los grandes. Además a la gente le divierte”, dijo a Teleshow antes de cantar durante 60 minutos al grito de las “palmas arriba”.

