Elba Marcovecchio y sus hijos sorprendieron a Chano tras el recital de Tan Biónica en Punta del Este: “Gracias por tanto cariño”

Elbita esposa de Lanata viendo Tan Bionica

“No doy muchas notas, quería hacer la primera con vos”. Luego del episodio policial de julio de 2021 que casi le cuesta la vida, Chano Moreno Charpentier visitó a Jorge Lanata en su living/estudio de grabación para romper el silencio y hablar como nunca antes de sus adicciones. Habían pasado tres meses del incidente y fortalecían al aire una relación que viene de larga data. A ambos los une haber estado en reiteradas oportunidades al borde de la muerte. Quizás sobre ese precipicio construyeron una amistad, que se cimentó en entrevistas, encuentros y la presencia del músico en el casamiento del periodista con Elba Marcovecchio. Y en el anochecer del viernes en Punta del Este sumó un nuevo capítulo.

Elba y Jorge llegaron a José Ignacio para pasar la Navidad y descansar de un intenso año laboral, al que se le sumó la preocupación por la salud del conductor. “La pasamos en José Ignacio en casa, con mi mamá, mi hermano Sergio, Lola (la hija más chica de Jorge ), Valentino y Allegra. Y trajimos el papá Noel de Buenos Aires”, le contó la abogada a Teleshow revelando la intimidad de la celebración.

En medio de su descanso esteño, Elba aprovechó para ir a ver a Tan Biónica que dio un concierto en Open Park en medio de la gira La última noche mágica. En sus redes, subió un fragmento de “Ciudad mágica”, uno de los hits del grupo, con fondo de atardecer. Y luego, pasó a saludar al cantante, que se fotografío con sus hijos. “¡Tan biónica! Gracias Chano por tanto cariño que nos das y por tu hermosa amistad con Jorge que te ama!”, escribió la abogada para expresar toda su gratitud para el frontman.

El abrazo de Chano y Lanata en el casamiento de Lanata

A seis meses de aquella visita radial, Jorge y Elba se casaron en una majestuosa fiesta en un haras de Exaltación de la Cruz. Cuando Jorge llegó a la mesa principal, donde estaban sentadas sus dos hijas, Bárbara y Lola -fruto de sus relaciones anteriores con Andrea Rodríguez y Sarah Stewart Brown, respectivamente-, notó que también lo esperaba el líder de Tan Biónica. Al verlo manifestó su emoción y le pidió que se acercara para darle un abrazo.

La presencia del cantante, que pareció sorprender hasta al novio, estuvo en duda porque semanas antes se había internado por voluntad propia en una clínica de rehabilitación en Entre Ríos. “Se fue a poner a punto para el casamiento, porque el sábado va a estar en la mesa principal de Jorge Lanata. Son muy amigos y quiere estar ahí de la mejor manera”, había anticipado Maite Peñoñori en Intrusos. El periodista Diego Leuco, presente en los festejos, fue uno de los primeros en posar con el artista, en una postal que compartió con su colega de policiales, Rolando Barbano.

Jorge Lanata entrevista a Chano en el living de su casa. Detrás, Elba Marcovecchio

Otro encuentro recordado entre el periodista y el músico ocurrió en 2019, cuando lo recibió en su programa Hora 25 (TN). Allí, Chano habló como pocas veces antes del vínculo con su padre. “Mis viejos se separaron cuando tenía seis años. Y mi papá se fue a vivir a España cuando tenía 15 años. Tuve contacto con él pero poco. Lo valoro, porque es lo que él podía hacer. En un momento yo le pedí ayuda y él nunca me ayudó cuando se fue a España. Él se fue e hizo otra familia. No tengo resentimiento. A mí me gustaba compartir cosas con él. Era simpático, admiraba algunas destrezas e inteligencias”, dijo a corazón abierto.

Allí también contó que cuando su padre regresó a la Argentina, logró construir el vínculo que nunca antes había tenido. Para entonces, a Sin embargo, no fue una situación fácil, ya que “tenía que ayudar a una persona que le había hecho daño”. Más allá de eso, se encargó de acompañarlo al hospital durante su enfermedad.

“En ese ida y vuelta, mi papá empezó a quedar medio loco. Mi hermano (Bambi) me decía que no podía comprender su locura. Mi viejo te hablaba súper bien y después te decía que era un transformer”, explicó el artista. “Me pareció injusto como la enfermedad se lo devoró…”, recordó con tristeza.