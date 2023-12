Furia engañó a toda la casa de Gran Hermano: inventó un desafío y obligó a los varones a vestirse como mujeres

Furia engañó a todos e inventó un desafío para todos en la casa (Video: Gran Hermano, Telefe)

Tras una jornada cargada de violencia y agresiones, luego del conflicto que protagonizaron Furia y Williams, la casa de Gran Hermano quedó inundada por un clima de alta tensión. Las diferencias parecían agrandarse aun más y los grupos estaban más separados que antes. Ante ese panorama, Juliana tuvo una idea y convenció a todos de que el ‘ser supremo’ le había puesto un desafío que requería hacer un desfile en el que los hombres debían vestirse de mujeres y viceversa.

‘Del dicho al hecho hay un largo trecho’, por eso el primer paso de la idea de la doble de riesgo era convencer a los demás de esta misión que le había encomendado Gran Hermano. Para eso, la joven aprovechó que muchos de los participantes estaban reunidos en la cocina y comenzó a contarles la situación.

“Sí, yo tengo que organizar un desfile. Que los chicos se vistan de mujer y las mujeres de chicos”, le dijo a Martín Ku, el nuevo líder de la casa, buscando un aliado para convencer a los demás –el Chino volvió a ganar la prueba por segunda semana consecutiva–. “Entonces, sí es orden de Gran Hermano que vos lo organices. Listo, entonces te ayudo”, le respondió el joven. Así las cosas, todos aceptaron y el juego comenzó.

El desfile de Gran Hermano, el desafío que inventó Juliana y todos siguieron (Video: Gran Hermano, Telefe)

De esta manera, la noticia comenzó a circular entre todos los jugadores y, al final de la tarde, cada participante buscó una pareja para desfilar por la pasarela del patio. Justamente, uno de los primeros en pasar fue Martín Ku, quien se había unido a Agostina para hacer su pasada. El Chino, vestido con ropa de la joven, simuló ser ella, mientras que la mujer policía actuó como el nuevo líder de la casa.

Otra de las parejas que llamó la atención fue Sabrina junto a Williams. Para este desafío la influencer se vistió como el joven, luciendo camisa y boina. Por su parte, el reciente nominado se vistió con pantalón, campera blanca y hasta se ‘rellenó el busto’ para representar a su compañera.

Tiempo después fue el turno de la mente maestra de esta situación, Furia. La doble de riesgo se unió a Catalina y a Manzana para caminar por la pasarela. Ambas chicas vestían ropas holgadas, simulando ser el cantante. Por su lado, el artista se puso una bikini con un short y complementó el look con una bandana en la cabeza. Para darle el toque extra tomó prestado el reno navideño que siempre lleva Juliana.

El momento de la pelea entre Furia y Williams (Gran Hermano, Telefe)

Entre risas, todos los participantes pasaron un momento de distensión, el cual parecía ser necesario tras una jornada cargada de tensión. Como final de evento, todo el grupo posó en un pasillo para las cámaras, mostrando así la unión y buena convivencia a pesar de las diferencias y las peleas.

De todas maneras, sin olvidarse del contexto en el que se encuentra, Furia habló en secreto y opinó sobre su desafío. “Ellos no saben, pero están haciendo una campaña para que yo me quede en la casa, se los voy a decir al final”, dijo la jugadora cuando se encontraba sola en la cocina. Es que por tercera semana consecutiva, la participante deberá ir a placa.

Luego de la pelea de este martes, Furia y Williams recibieron una triple sanción por parte de Gran Hermano. De esta forma, los dos irán directamente a placa en la próxima instancia, no contarán con el derecho a votar y ni siquiera podrán ser salvados por el líder. Tras el anuncio, Furia comenzó a bromear sobre la situación, mostrando que no se angustiaba por la resolución del conflicto. Sin embargo, la cara de Williams no reflejaba lo mismo. El Paisa se mantuvo callado, cruzado de brazos y sin ningún tipo de reacción.