Camila Homs se fue del Bailando en medio de llantos, reproches y emoción

El llanto de Camila Homs en su despedida del Bailando (Video: América)

Este lunes Camila Homs se despidió de la pista del Bailando 2023. Emocionada y agradecida por los cuatro meses de trabajo, la modelo y exmujer de Rodrigo De Paul reveló que se retira del programa porque quiere pasar tiempo con sus hijos Francesca (4) y Bautista (2), ahora que los menores tienen receso escolar, ya que después viajarán con el padre y pasarán el resto de las vacaciones con el futbolista.

Te puede interesar: Así fue la agitada noche del Bailando 2023: una sorpresa, dos parejas eliminadas y el enojo de Marcelo Tinelli

“Es tu despedida y más allá de todo, me da pena que te vayas. Te soy sincero”, comenzó diciendo Marcelo Tinelli provocando las lágrimas en la influencer: “No me sensibilicé en estos cuatro meses porque me cruce a gente muy linda, todos me dijeron cosas hermosas y también hicimos una mini despedida con mi equipo”, expresó Camila quien también se mostró agradecida por la oportunidad: “La pasé increíble, es un lugar único y el que nunca pisó esta pista no lo entiende”.

En ese sentido, Homs explicó los motivos por los que no estaba segura de sumarse al certamen. “Dudé mucho. Juzgan mucho el programa y yo temía de entrar y que me ataquen. Había pasado un año intenso…duro y no me quería sentir más atacada de lo que ya me había sentido”, expresó Camila angustiada y emocionada.

Te puede interesar: Así se prepara la TV para el súper lunes con el desembarco de la nueva edición de Gran Hermano

“Paul y Willy (agentes de la agencia Multitalent) me decían: ‘Pero, dale. Entrá, vos probá, si no te sentís cómoda vemos que pasa pero no te quedes con la duda’, asique bueno, lo intenté y no me arrepiento de nada de la decisión que tomé”, reconoció la participante quien saltó a la fama tras su separación del futbolista, que se puso en pareja nada más ni nada menos que con Tini Stoessel.

Camila Homs se fue del Bailando y cerró la pista con una coreo en el rito Reggaeton hot

Demostrando agradecimiento con Marcelo y con todo el equipo que está detrás del certamen, Camila reconoció: “Pasé unos meses hermosos pero decidí llegar hasta acá porque mi prioridad siempre van a ser mis hijos”, insistió angustiada. Al escuchar sus palabras Tinelli opinó: “Está bueno que lo expliques eso porque algunos arrancan con las suposiciones de que es porque tuviste un cruce con tal”.

Te puede interesar: Moria Casán se aleja del jurado del Bailando 2023: los motivos

“En absoluto fue por eso, tengo muy buena onda con todos. Es gente hermosa pero como te digo, la prioridad siempre van a ser mis hijos. Ellos ahora arrancan las vacaciones y decidí que quiero pasar y disfrutar mi tiempo con ellos, porque después también tengo que dividir sus tiempos”, agregó, expresando que luego los menores viajarán con su padre aunque no lo mencionó por el bozal legal.

Fue Marcelo Tinelli quien le puso claridad a sus palabras: “Dividir sus tiempo significa que van a estar con su papá también”, preguntó. En tanto, Homs sumó:“Exactamente, me va a tocar llevarlos a mi”, confirmó. “Ah, los tenes que llevar vos además”, comentó el conductor del ciclo sorprendido.

“Si, si. Los voy a llevar yo y bueno, es por eso que no puedo seguir. Si no hubiera sido por eso, si este programa empezaba unos meses antes, sin lugar a dudas, iba a llegar a la final. Estaba segura porque lo estoy pasando increíble”, insistió la modelo y cerró antes de bailar: “Me cuesta mucho despedirme pero ojalá que nos volvamos a ver”.

La devolución del jurado

Las emotivas palabras del jurado para el último baile de Cami Homs en el Bailando 2023

Una vez que Camila bailó en el ritmo reggaeton hot, llegó el momento de la devolución del jurado. En primer lugar, Ángel de Brito le dijo: “Me gusta cuando los participantes disfrutan del reality. Me gustó que se hayan animado a lo hot y disfrutado de sus cuerpos. Esto generó muchos prejuicios y hasta ahora venía costando. Hay mucho prejuicio sobre este ritmo”, le dijo el periodista quien le puso un cinco como puntaje y también le dedicó unas palabras sobre lo personal: “Y que no te calle nadie nunca más. Vos podés decir lo que quieras, cuando quieras porque es tu vida también y eso del bozal legal suena a una amenaza”, agregó el conductor de LAM.

Luego llegó el turno de Pampita quien le regaló una nota perfecta: “No te conocíamos bailando y fuiste mejorando cada vez más. El puntaje no tiene que ver con el baile, sino con el riesgo. El salir de la zona de confort, algo que te saque del resto de las cosas. Te felicito”, sostuvo la modelo con la paleta del diez en su mano.

Por su parte, Moria Casán también habló del baile: “A mí me parece que el ritmo ha fallado en todos. Porque me parece que la gente no se calienta. Vi algo deslucido y sin brillo”, reconoció La One y luego le dio un consejo a Homs: “Yo entiendo que priorizás porque tenés al papá en otro lado y todo se complica, pero también me parece que podrías conciliar las cosas para priorizarte, porque siempre estás pensando en los demás”.

Incluso Casán le habló al futbolista: “Vos tenés ganas de seguir en esto y tenés que seguir con tus chicos y se lo tenés que llevar al padre... ¿El padre no puede venir a buscar a los chicos y dejar de romper las pe...? De Paul: por favor, ya que paseás también, vení a buscar a los chicos. La chica sigue acá, no se tiene por qué ir”, cerró Moria y le puso un siete.

Finalmente, Marcelo Polino concluyó: “Me encantó conocerte porque es mentira todo lo que se dijo de vos, que sos soberbia, que sos creida, y todo eso que se quiso instalar en tu contra. Fue una campaña que se armó para que quedaras como la mala de la película en el momento más difícil de tu vida que estabas sola con tus dos hijos”, sostuvo el jurado y concluyó con un cinco: “El baile flojeli, pero voy a tener una mirada piadosa, ojalá nos volvamos a cruzar”.