Así fue la agitada noche del Bailando 2023: una sorpresa, dos parejas eliminadas y el enojo de Marcelo Tinelli

Estas son las dos nuevas parejas que quedaron eliminadas del Bailando 2023

Este miércoles se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en el Bailando 2023 donde dos parejas tuvieron que dejar el certamen, después de una noche de careo y nominación entre las diferentes figuras del ciclo que conduce Marcelo Tinelli por América TV.

Te puede interesar: Después de un polémico cruce con LAM, Milett Figueroa habló su relación con Marcelo Tinelli: “Me encanta ser su compañera”

Luego de que todas las parejas tuvieran que pasar al frente para decir a quién nominaban y por qué, algo que suele generar rispideces entre los famosos, se dieron a conocer los votos secretos que en esta oportunidad estuvieron a cargo de Angel de Brito. Finalmente, entre el puntaje del jurado y la nominación entre los competidores, Kennys Palacios, Guido Záffora, Anita y el Bicho, Anabel Sánchez, Juliana Díaz, Brian Sarmiento, Lali González y Flor Vigna fueron los sentenciados de la jornada.

Con esta placa ya definida, los jurados tuvieron que salvar a cinco parejas y dejar tres al teléfono, ya que en esta edición dos abandonaban la competencia. El primero en hablar fue Ángel de Brito quien salvó a Brian Sarmiento, luego llegó el turno de Paula Chaves -que estuvo en el programa cubriendo a Pampita-, y eligió a Flor Vigna para que siguiera en competencia.

Juliana Díaz, Guido Záffora y Anabel Sánchez quedaron en manos del público (Prensa América)

Por su parte, Moria Casán salvó a Anita y el Bicho y Marcelo Polino eligió a Kennys Palacios. Aún quedaba una pareja más por salvar, y esta responsabilidad la asumió el conductor de LAM: “Voy a elegir por voto cariño como hace Pampita”, reveló el periodista y fue por Lali González ya que es muy amigo de su bailarín Maxi Diorio.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa pasarán juntos la Navidad: “Nos vamos a Perú o viene su familia acá”

Este resultado dejó a la ex Gran Hermano, Juliana Díaz, al periodista Guido Záffora y a la modelo Anabel Sánchez en manos del público quienes decidieron por la continuidad de uno de ellos. “Señores, acá está la definición, la pareja que sigue en el certamen sigue con el 59,3% de los votos”, afirmó el conductor del ciclo que se emite por la pantalla de América y reveló los números de los otros participantes: “La segunda pareja, que se va lamentablemente, queda con el 22,5% de los votos y la tercera pareja con el 18,2%”, agregó Tinelli.

Marcelo mostró los resultados de la gala (América TV)

“Señoras y señores por decisión mayoritaria de la gente con el 59,3% de los votos, sigue en el certamen la pareja de Anabel Sánchez”, concluyó Marcelo mostrando el resultado y dando paso a los abrazos de despedida y los agradecimientos. Cabe destacar que Juliana fue imbatible durante varias galas en el teléfono y eliminó a varias parejas aunque en esta oportunidad no pudo contra el fandom de la modelo de Solano que sigue en carrera.

Te puede interesar: Martín Salwe minimiza fastidio de Milett Figueroa y reafirma que a peruana le gustó stripper: “Se enojó por una pavada”

Cabe destacar que durante la gala del martes, Marcelo se enojó con los participantes en general porque no se mostraban decididos con su voto entre compañeros. La situación puntual se dio con Anita Martínez, el Bicho Gómez y Luciano El Tirri, aunque el mensaje de Tinelli fue para todos.

Anabel Sánchez sigue en competencia (América TV)

“Yo les quiero decir que eso no se puede hacer. Elijan sin sacar papelito y digan a quién votan sin vueltas, si quieren que sea al azar lo hacen detrás de cámara y acá vienen y dicen el nombre”, afirmó molesto el conductor. Luego llegó el turno de su primo, quien optó por hacer “ta, te , ti”. Como era de esperar, Marcelo otra vez se enojó: “No Tirri, no se puede hacer”, agregó y le aclaró a todos los presente: “Les voy a decir algo, en serio. No es para tomárselo en broma y sacar un papelito. No va esto ni, tampoco, el “ta, te ti”, ni la mancha, ni nada. Lo piensan antes. Hagan el “ta, te, ti” afuera y lo dicen acá, en este momento del programa las cosas son así”.