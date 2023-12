Las mejores fotos de los famosos en la alfombra verde de la película Muchachos

Jesús Braceras, Guillermo Francella y Hernán Carciari en el estreno de Muchachos (RS Fotos)

Diversas personalidades del mundo del espectáculo y el fútbol fueron invitados a la presentación de Muchachos, la película de la gente, narrada por Guillermo Francella y basada en un cuento de Hernán Casciari. A partir de este jueves 7 de diciembre estará disponible en los cines comerciales de todo el país.

Guillermo Francella, Hernán Carciari y Jesús Braceras, director de la película, se reunieron para celebrar el estreno junto a reconocidas figuras invitadas que pasaron por la alfombra verde y formaron parte de un festejo donde pudieron revivir los mejores momentos que marcaron la historia en corazón de todos los argentinos en el Mundial.

Candela Molfese, Gastón Soffritti, el Rifle Varela, Diego Schwarztman, Eugenia De Martino, Claudia Villafañe, Benjamín Agüero, Ernesto Tenembaum, Germán Paoloski, Sabrina Garciarena, Rodrigo Noya, Rodolfo D’Onofrio, Emily Lucius, Enrique Wolff y Julián Weich disfrutaron de la película que rememora el épico camino de la Scaloneta en el evento que se realizó este lunes por la noche en el Hoyts Dot.

Con el sello de los hermanos Pol y Agustín Bossi junto a su padre Pablo, esta producción de Pampa Films cuenta con videos inéditos proporcionados por la FIFA, material audiovisual generado por seguidores de la selección argentina de fútbol e influencers que disfrutaron del Mundial desde los imponentes estadios de Qatar como Momo, Markito Navaja, Marti Benza, Fran MG, Owen Pelle, El Pabellón, Joaco López, Morena Beltrán, Nico Occhiato, Alfre Montes de Oca y Alaska.

“Ponerle mi voz a este maravilloso proyecto me hizo revivir cada momento de ese diciembre atípico que quedará para la eternidad en nuestra piel. Festejar con calor, sentir como en las calles se replicaba la emoción que venía desde cada estadio, con abrazos entre desconocidos, unidos en una única pasión y la 9 de Julio colmada de punta a punta, son algunas de las cosas que quedarán guardadas para siempre en nuestra memoria y que están visibles en esta película”, comentó Francella.

En Muchachos, la película de la gente se pueden ver desde videos obtenidos mediante la convocatoria a argentinos en todo el mundo hasta material inédito con tomas de drones de los festejos y la llegada de la Selección. De esta manera, la película transporta al público a ese diciembre eterno donde las calles se vistieron de celeste y blanco.

En una entrevista con Teleshow, Jesús Braceras contó cómo empezó este proyecto: “El pedido surgió en la productora con la idea del primer año de la copa, y nos pusimos a pensar en cómo podíamos contarla de la manera más fiel”. Además, explicó dónde puso el foco de la película: “Para mí, era clave hacer de esto no un documental, sino una experiencia: que la gente vuelva a vivir al Mundial, pero un año después y en el cine. Que vuelva a atravesar los mismos sentimientos: alegría, sufrimiento, desesperación. Y en esa búsqueda surgió que no podíamos contar la historia si no era con la gente, porque la gente había sido tan protagonista como el equipo”.

Luego, se refirió al enorme trabajo que realizaron para recrear lo vivido durante el Mundial: “Empezamos a bajar material de las redes y vimos algo que no ocurría en otros mundiales: la gente se grababa mirando los partidos. Una cosa es que lo haga un influencer, pero lo hacían las familias. Y vimos que a todos nos pasaba lo mismo. No importa en qué lugar del país estabas, ni tu clase social, ni si estabas solo, o con familia, o con amigos. Todos teníamos reacciones más o menos parecidas. Y no había dudas que esta película había que contarla a través de la gente”.

