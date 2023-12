Cristina Pérez habló de su futuro laboral tras la designación de Luis Petri en Defensa

Cristina Pérez habló de su futuro laboral (El Trece)

Al momento de realizarse en el país las PASO, Cristina Pérez, conductora insignia del noticiero del canal, no estuvo en la pantalla junto a Rodolfo Barili. Y es que debido a un reglamento interno del medio, al tratarse de la pareja de Luis Petri, exdiputado nacional por la provincia de Mendoza y por entonces candidato a Vicepresidente de la Nación en la fórmula que encabezaba Patricia Bullrich en la lista de Juntos por el Cambio, debía dar un paso al costado.

“No es un pedido, sino es un reglamento interno con el que todos estamos de acuerdo”, afirmó la periodista en ese instante. “¿En el caso de que gane tu pareja, ¿dejarías de ser la conductora del noticiero?”, fue la consulta que derivó en una respuesta en que dejaba la puerta abierta a otras posibilidades: “Seguramente haría otra cosa en el canal. Otro tipo de programa. Pero tampoco eso para mi es algo que me preocupe. No hay una opción. Es mi marido. Yo amo a mi marido. Y me pone ante una posibilidad de cambiar y a eso no le tengo miedo. Yo hago muchas cosas y, desde el periodismo, podemos encontrar muchos caminos”.

En ese sentido, Pérez explicaba: “Hace 30 años que hago el noticiero. Lo amo. Pero también, si surge una situación de vida, no es que hay una opción para mi. Mi elección de vida es con mi marido, es mi amor. De un noticiero sos la cara y yo me pase la vida siendo ‘la cara de’. Ahora tengo que ser mi cara, ¿entendés? Yo nunca hubiera dejado un éxito, pero si la vida me pone esta encrucijada, tal vez me esta dando un mensaje la vida. Y la moneda esta en el aire. Soy una persona que trabajo desde los 14 años y voy a seguir trabajando. Me reinvente mil veces. Y me voy a reinventar las veces que sea necesario porque la vida es reinventarse”.

Pasaron las primarias, las presidenciales donde la fórmula Bullrich-Petri fue tercera, y en las últimas horas se confirmó que mendocino será el próximo ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei. Así volvieron los cuestionamientos respecto del futuro laboral de Pérez, quien en charla con Socios del espectáculo aseguró que necesita hablar con el canal ya que estuvo reflexionando sobre su carrera durante todo el año. Expresó allí que está abierta a los cambios, y si no puede continuar en el noticiero, debido a nuevos caminos que está explorando abrazará otras pasiones como la escritura, la actuación, y su interés en la cultura y las historias de vida.

“Lo que pase va a estar bien, si se da que no puedo seguir en el noticiero por este camino que inicia Luis -que le pido a Dios que lo bendiga, que nos bendiga a todos- voy a abrazar esas otras cosas que siempre postergo. Además de ser escritora soy actriz, me gustan los temas culturales, me gustan las historias de vida, tengo mil cosas para proyectar, pero hay que ir paso por paso”, aseguró.

“Soy la mujer más feliz del mundo”, había confesado Cristina Pérez en una entrevista radial hace dos años, cuando contó el inicio de su relación con Luis Petri. Pasó el tiempo y la periodista y el dirigente político reafirmaron su compromiso con una bendición al pie de la montaña el pasado mes de mayo.

“Nos conocimos en una entrevista. Yo acababa de pedirle juicio político a Alberto Fernández por las fiestas clandestinas en Olivos y Cristina me entrevistó. Al comienzo, empezó una relación profesional durante mucho tiempo”, dijo en aquel instante el abogado mendocino y aclaró que nunca fue “fuente” de la periodista. “Re vieja escuela -agregó ella- hablamos un montón los dos re formales. Parecía mi abuela más o menos. Tardamos dos meses para pasar al WhatsApp”.

Así fue como ambos coincidieron en que durante esos dos meses mantuvieron una relación profesional que más tarde pasó al plano personal. ¿De qué hablaron al principio? De vinos. “Mi abuelo fue bodeguero y vitivinero”, señaló el líder político. “Una cosa llevó a la otra. No todo es vino en la vida”. Y su primera cita fue justamente para encontrarse a tomar dicha bebida. Allí, se dieron un abrazo que definieron como “revelador”: “No nos soltábamos”.