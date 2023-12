Pico Mónaco y Diana Arnopoulos confirmaron que esperan su segundo hijo (Foto: Instagram)

“Bendecida con otro angelito en camino”, esa fue la frase que eligieron Juan Pico Mónaco y Diana Arnopoulos para anunciar la feliz noticia: serán padres por segunda vez. A través de las redes sociales, la pareja publicó una foto con su hijo Noah en brazos junto a la pancita de la modelo, confirmando de está manera que se encuentran en la dulce espera.

Inmediatamente, las redes de ambos se llenaron de likes y felicitaciones por parte de sus amigos y seguidores. Entre ellos se destacaba Sol Pérez, quien mostró su felicidad. “Que alegría, los queremos”, escribió la modelo junto al emoji de un corazón. En esa misma línea se sumó Sofía Jujuy Jiménez, quien dejó ver su reacción de ternura junto a una cara con corazones en sus ojos: “¡Awwwww, amo!”.

La esposa de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo, también le demostró su amor a la pareja con un ‘Felicidades’, acompañado de emojis de cariño. Otras figuras que dijeron presente fueron Juan Sebastián Verón, Paulo Dybala, Stefanía Roitman, Tomas Etcheverry y Gisela Dulko, quien agregó: “¡¡¡Los quiero mucho!!!”.

El deportista y la modelo se casaron en 2020

A mediados de 2021, el tenista y la modelo habían confirmado la llegada de su primer hijo. En aquel entonces, la figura del deporte argentino hizo una publicación en la que posaba junto a su pareja y ponía sus manos en su panza. “Se me explota el corazón de amor, bebé en camino”, escribió. Mientras, ella sostenía una serie de ecografías que dejaban ver la silueta de su bebé.

Por su parte, Arnopoulos había publicado en su perfil otras postales donde posaba con su incipiente pancita y Mónaco le da besitos a su vientre: “Our little angel is on its way” (“Nuestro pequeño angelito está en camino”), había expresado la modelo con mucha alegría.

A comienzos de año, la familia había celebrado el primer año de vida de Noah, su hijo, con un festejo íntimo con sus seres queridos. La fiesta se hizo en Tandil, la ciudad donde nació el extenista. En sus redes sociales, la modelo mostró parte del detrás de escena de este día. La foto más destacada fue junto a su esposo, quien sostenía a su hijo en brazos, junto a una torta decorada con animales. Entre los diversos juegos con los que contó el momento, el pequeño Mónaco también disfrutó de un pelotero.

El deportista y su esposa, la modelo franco-griega, Diana Arnopoulos comenzaron su relación a principios de 2019 y se casaron a mediados de 2020, a poco más de un año de conocerse. La gran celebración se llevó a cabo en el estado de Florida, en Estados Unidos, lugar donde estaban conviviendo en medio de la pandemia del coronavirus. Los jóvenes fueron quienes anunciaron la sorpresiva noticia con fotos a través de sus respectivas redes sociales.

“Mi compañera para toda la vida. Mr. & Mrs. Mónaco”, había publicado el extenista en la red social junto al emoji de un anillo, acompañado por una imagen en la que se los ve sonrientes y abrazados. Luego, subió otra foto en las stories, en donde deja ver en primer plano unos brillantes anillos.

Luego de terminar su relación con Carolina Pampita Ardohain, Mónaco cambió su estilo de vida: decidió bajar su alto perfil mediático y optó por dejar de aparecer en televisión. Por esa razón abandonó su faceta de conductor de televisión, y se radicó en los Estados Unidos junto a Diana.

La joven modelo estudió en París y Nueva York, y desde hace algunos años vive en Miami, en donde trabaja como modelo y tiene su propia marca de indumentaria femenina y accesorios. Además, con sus 144 mil seguidores en Instagram, trabaja como influencer de distintas marcas que la contratan para promocionar sus productos en las redes sociales.