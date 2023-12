Maxi Guidici, exparticipante de Gran Hermano, ahora vende contenido erótico: “I am el Pela”

Tras su participación en Gran Hermano, Maxi intentó sin éxito ser parte de los medios de comunicación

Maximiliano Guidici, quien alcanzara notoriedad como participante en la edición 2022 de Gran Hermano (Telefe) emprendió un nuevo camino en su carrera tras enfrentar períodos desafiantes marcados por complicaciones en su salud mental. Recientemente inauguró su perfil en OnlyFans, una plataforma digital ampliamente reconocida por su enfoque en la comercialización de contenido de índole erótica.

El cordobés recordado por su participación en el reality show conducido por Santiago del Moro, se sumó a la corriente de personalidades que optan por esta plataforma para distribuir contenido exclusivo. En su perfil de OnlyFans, se presenta a sí mismo como “un chico muy activo”, una descripción que eligió expresar en inglés con el objetivo de atraer a una audiencia internacional.

En la descripción de su cuenta, denominada ElNegroGH, se presenta como “El pela de Gran Hermano”, además de revelar su entusiasmo por actividades como el fútbol y el entrenamiento físico, además de su gusto por la música y el baile. Por el momento, su perfil incluye diez fotografías y tres videos, de los cuales 4 imágenes pueden verse de forma gratuita, en tanto que para el resto del contenido se debe pagar entre 10 y 20 dólares, por cada producción de fotos o videos.

El perfil de Only Fans de Maxi Guidici

Por otro lado, Guidici dio indicios de un contenido más osado en su perfil al hacer alusión a una experiencia más íntima y personal, invitando a los usuarios a enviarle mensajes directos: “Si querés jugar conmigo y conocer mi lado más caliente, enviame un mensaje privado”.

Así se suma a la plataforma de suscripción digital que facilita a los creadores de contenido, abarcando un espectro que incluye desde figuras públicas reconocidas, artistas de diversas índoles, hasta influencers de gran alcance, la posibilidad de proporcionar material exclusivo a una audiencia dedicada.

En esta plataforma, los creadores tienen la libertad de compartir un amplio abanico de contenidos, que pueden variar desde fotografías y grabaciones en video, hasta algunos más personalizados y específicos, todo ello bajo un modelo de negocio que implica el uso de tarjeta de crédito.

Una de las imágenes gratuitas que puede verse en el perfil de Maxi Guidici en Only Fans (OF: elnegrogh)

Esta plataforma ganó una notable popularidad, particularmente en el sector del entretenimiento para adultos en el último tiempo, cuando una gran cantidad de artistas y modelos comenzaron a compartir contenido de carácter erótico, dirigido específicamente a sus seguidores, lo que contribuyó significativamente a la fama y el uso extendido de la plataforma en dicho sector.

Cabe recordar que hace poco más de un mes, el exhermanito tuvo que ser hospitalizado luego de que su expareja -Juliana Díaz, actual concursante del Bailando 2023- y su amigo del reality Alexis Conejo Quiroga lo encontraran semidormido en su departamento producto de la ingesta de un blister de pastillas tranquilizantes. Ante ese panorama y preocupada por los mensajes que Maxi le había enviado a su celular un rato antes, Juliana llamó a la policía y ya con la presencia del SAME decidieron trasladarlo hasta el Hospital Ramos Mejía. Unas horas después, le dieron el alta.

“Hola toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo... o el Cone. En breve hago un video contando todo”, rompió el silencio Maxi días después a través de un corto mensaje en el que podían leerse las letras blancas sobre un fondo negro en su cuenta de instagram. “Juli no hizo nada malo, ¡nada! Es una muy buena persona que formó parte de una etapa linda de mi vida”, dijo con el objetivo de desligar a la joven de cualquier tipo de responsabilidad sobre sus actos. Más adelante, se explayó un poco más sobre el vínculo que lo une en este momento a Juliana. “Ya sin idas y vueltas. Esa Juli ya no forma parte de mi vida para nada”.