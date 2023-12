Martín Fierro Latino 2023: comenzó la transmisión de la gala en Miami

@nachomartinfilms

En un histórico suceso, por primera vez el Martín Fierro Latino 2023 tuvo una ceremonia internacional. Desde el Teatro Manuel Artime, ubicado en el estado de Florida, la celebración premió a figuras de todo el continente, entregando galardones de APTRA a la televisión y radio de Latinoamérica. En ese sentido, desde las 20 de este jueves, la premiación es transmitida a través de canal Net Tv. Las cámaras están centradas en la alfombra roja, la cual recibe figuras como: Susana Giménez, El Puma Rodríguez, Lupita Ferrer, Zaira Nara y La China Suárez, entre otros famosos.

Es la primera oportunidad donde se mostrará la gala completa, con todos los detalles de la ceremonia. Uno de los aspectos a resaltar es que las celebridades llegaron a la red carpet a bordo de autos de alta gama. “Hicimos una alfombra roja diferente a la que estamos acostumbrados. Va a tener autos muy llamativos, que se suelen ver en Miami y que los argentinos no estamos acostumbrados, con figuras que bajan de ahí y después a una segunda instancia que los recibirá Roberto Funes Ugarte para entrevistas más extensas”, había explicado el productor Diego Suárez Mazzea, en diálogo con Teleshow.

Uno de las primeras en llegar fue Rocío Oliva, quien dialogó con Roberto Funes Ugarte: “Me parece que todo esto que se está armando es divino, en mi caso estoy aprendiendo, me encanta”. Luego, el periodista le consultó qué le habría dicho Diego Maradona si pudiera verla en esta nominación: “Estaría orgulloso porque está el deporte de por medio, todo lo que tenía que ver con el deporte él lo bancaba. Me bancaba que jugara al fútbol, así que seguramente estaría contento”.

La China Suárez viajó desde México para estar presente en los Martín Fierro Latino 2023

Una de las figuras más destacadas fue Susana Giménez, la madrina del evento. En la alfombra roja, las cámaras mostraron el emotivo momento en el que se saludó con el Puma Rodríguez. “Es mi amigo del alma, lo adoro. Se puede conocer y ver amigos”, resaltó la diva sobre la importancia de que la gala se realice en Miami.

En representación de Gran Hermano, Nacho Castañares habló de su buen presente: “Esto no me lo imaginaba tan cercano, me lo imaginaba a un par de años, una locura. Se vienen varias cosas, relacionadas con stream y con tele. Voy a actuar, voy a estudiar que es lo más importante”. Acto seguido, la transmisión mostró una de las perlitas de la noche, el instante en que Javier Ceriani arribó haciendo un típico baile gauchesco.

Una de las grandes ausencias en la gala fue la de Jorge Lanata. El conductor no pudo estar por prescripción médica, en su lugar fue su esposa, Elba Marcovecchio. “Jorge tenía muchas ganas de venir y una hora antes de ir al aeropuerto el médico le dijo que no podía volar, así que la próxima será”, dijo la pareja del periodista.

Roberto Funes Ugarte en la alfombra roja de los Martín Fierro Latino 2023 (@nachomartinfilms)

Desde el minuto cero, Carolina Pampita Ardohain destacó la importancia de la velada en Estados Unidos. A su llegada, Pampita descendió de un auto blanco acompañada por su esposo Roberto García Moritán. Juntos, tomados de las manos, se acercaron a las cámaras. “Es un honor que un premio nuestro haya llegado a Estados Unidos y represente a toda Latinoamérica. Es un premio que quiero y que sigo desde muy chica, para todos los argentinos significa muchísimo. Pensar que va a tener su edición internacional es un paso gigante”, sostuvo la conductora.

Otro de los personajes que pasó por la alfombra fue Luis Ventura, el presidente de APTRA, quien no ocultó su emoción por el evento: “Vine sin dormir y aproveché para tomar una siesta hoy. Impresionante la convocatoria que ha tenido el Martín Fierro de Miami. El tema es cultura, estamos fijando una cultura latinoamericana, a lo mejor venida de un gauchito, de una cultura criolla. Evidentemente toda Latinoamérica tiene su cuestión regional y es hora de que nos juntemos”.

Al finalizar esta primera etapa, la cobertura mostró la ceremonia de los premios. La segunda parte, con la conducción de Carolina ‘Pampita’ Ardohain, y el acompañamiento de ‘El Pollo’ Álvarez. La dupla, que ya compartió la conducción en otros eventos, presentó las 33 ternas que fueron galardonadas y fueron revelando a los flamantes ganadores de la estatuilla.