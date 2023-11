El fenómeno de BM: de trabajar como albañil a conquistar los rankings de la música urbana y grabar con Tini y La Joaqui

"No vuelvo a caer", el nuevo corte de BM

En su cuello, dos tatuajes reflejan su historia: BM. Con solo 24 años, Brian Joel Martignone se consolidó como una de las nuevas caras de la escena argentina. Comenzó trabajando como albañil, peluquero y heladero y en cuestión de tres años logró dominar los rankings de las plataformas, colaborar con artistas como Tini Stoessel, La Joaqui y hasta cautivar figuras como los jugadores de la Selección Argentina.

Debajo de su flequillo rojo fuego, su mirada muestra su determinación. Pensativo, entrelaza sus dedos y esboza una sonrisa. Detrás de él, rosas de color carmesí decoran un cartel que anuncia su nuevo logro: “BM 29/11 Gran Rex”. El artista se presentará en el icónico teatro y cumplirá un sueño.

“No lo podía creer. Cuando me enteré levanté el teléfono. ‘Mamá, voy a hacer un Gran Rex’. No me lo esperaba, si bien lo visualizaba y quería que llegue este momento, del dicho al hecho, viste, hay una gran diferencia. Mi carrera tomó un crecimiento muy rápido y hay veces que mi familia no cae de las cosas que están pasando. Es más, me cuesta a mí, imagínate a ellos, Están súper orgullosos y muy contento”, contó el artista en una charla con Teleshow.

BM cuenta con más de 8 Millones de oyentes mensuales en Spotify (Fotos: Franco Fafasuli)

Entre la ansiedad y la emoción de la fecha, él trata de contener los nervios. Es que no es el único anuncio que trae entre manos, recientemente acaba de lanzar ‘No vuelvo a caer’, una cumbia pegadiza que narra una historia de desamor y engaño.

El tema, producido por BIG ONE, el mismo artista con el que colaboró para el crossover con Tini Stoessel, muestra un escenario oscuro con una estética de color rojo, fiel a su estilo, donde se hace alusión a ese momento de oscuridad y sufrimiento: “La inspiración es como que cayó del cielo. Fueron cinco minutos en los cuales, conecté con la base y la misma instrumental me fue llevando esa historia. Y como todos pasamos por una, por una situación así en la que en la que tenés un amor que no podés soltar o que querés salir de ahí pero no podés y volvés a caer y volvés a caer”.

Sacrificio, talento y pura decisión. Desde muy chico empezó con diversos trabajos temporales, desde albañil hasta heladero, pasando por peluquero, delivery e incluso repartidor de agua. Así, desde los 16 años buscó cómo ganarse la vida en Chivilcoy, su ciudad natal.

BM selló su nombre dentro de la escena con canciones como “M.A (Remix)” junto a Callejero Fino, La Joaqui y Lola Índigo

Sin embargo, su vida cambió el 1 de noviembre de 2020, cuando decidió lanzar su primer tema, “Ojo por Ojo”. “El primer tema salió en plena pandemia, y al tiempo pasaban autos escuchándolo. Yo trabajaba en la barbería y pasaban cantándolo, me felicitaban, sonaba en las clandes, me mandaban videos por Instagram. No lo podía creer porque yo lo hice para sacarme el gusto de que quería hacer música y de repente les empezó a gustar a todos”.

A partir de entonces, al ver la repercusión que tenía su música, se animó a seguir ese camino y lanzar otro tema: “Dije ‘ok’, si a todos les gusta voy a intentar hacer otro. Lo hice y quería que le vaya bien y le puse todas las pilas y gracias a Dios fue así. A partir de ahí dije ya está, ok, vamos a meterle a esto. Parece que es por acá”.

Pero tomar esa decisión no era nada fácil, Brian pensó la alternativa durante una semana entera. Significaba dejar la seguridad de un trabajo y jugársela por un sueño. “Tenía un vecino enfrente de mi casa, un día fuimos a una plaza y empezó a buscar todo eso dentro de mí . Me abrió la cabeza diciéndome si en realidad era eso lo que quería o lo que me iba a llenar. Y me dejó toda la semana pensando hasta que dije ‘ya fue, me voy a dedicar a la música y veo qué pasa’, pero le voy a poner todas las pilas”, recuerda BM.

Su canción “Ni Una Ni Dos” lo llevó a estar #2 en Spotify Argentina

Esa misma pasión que puso desde un comienzo se refleja en el color que lo identifica, el rojo. Desde su pelo, hasta su campera y sus videoclips. El artista marca su estética en todas partes. “Necesitábamos buscar algo que nos identifique más allá de la música. Era como buscar un concepto para que la gente me vea y diga ‘esto es muy BM, tipo chaqueta de cuero, rosas, el rojo’. Es un color full pasión”, sostiene.

A partir de ese primer tema tuvieron que pasar otras cuatro canciones y casi dos años hasta que un nuevo trabajo explotó. Fue el 20 de septiembre de 2022, cuando lanzó el videoclip de “M.A.” (Mejores Amigos) en su canal de YouTube, donde ahora tiene casi 850 mil suscriptores. Ese fue el día que marcó un punto y aparte. Desde entonces, nada volvería a ser igual.

Con ese buen panorama, hace menos de un año, Brian decidió dejar su Chivilcoy natal para mudarse a la Ciudad de Buenos Aires, donde se centró en su carrera musical. Sin embargo, siempre recuerda sus orígenes y está en contacto con su gente y seres queridos. “La gente de Chivilcoy tiene un cariño muy grande por mí. A todos lados que voy me felicitan, están contentos con todo lo que me está pasando, como si le estaría pasando a ellos, se sienten muy identificados. Soy una persona muy familiera, trato de ir por lo menos una, dos veces a la semana a visitar a mi familia, a mi nena y es como mi cable a tierra”, dice el artista, mientras toma fuerzas para alcanzar su próximo sueño.

Fotos: Franco Fafasuli