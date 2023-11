Así fue la gran final de Got Talent Argentina: quién ganó los 15 millones de pesos

La definición de la final de Got Talent Argentina (Telefe)

Pasados más de tres meses desde su nuevo desembarco en la pantalla chica, Got Talent Argentina finalmente llegó a su fin este martes. En esta instancia, el jurado ya no intercedía más en el destino de los artistas que pisaban el escenario y la definición quedó en manos de la audiencia, quienes acompañaron esta propuesta desde un primer momento, siendo uno de los ciclos más vistos de la señal.

Te puede interesar: Quiénes son los dos primeros confirmados en la gran final de Got Talent Argentina

Luciendo un atuendo festivo que reflejaba su carismática personalidad, Lizy Tagliani inauguró la última jornada del show presentando a los cinco actos finalistas: el grupo de baile Fort Crew, la pareja de tango compuesta por Carla y Julio, el mago Matus, la pareja de baile integrada por Matías y Johanna, y el grupo de baile Docta Dance.

Sin embargo, previo a que los finalistas subieran al escenario para dar su última actuación y conquistar los votos del público, Abel Pintos, uno de los destacados jurados, cumplió su prometido acto presentándose con un traje blanco y extravagante, adornado con grandes hombreras, e interpretando sus éxitos Motivos y De solo vivir. Tras ello, comenzaría la etapa definitoria.

Te puede interesar: Got Talent Argentina: el impactante baile de una pareja de tango y el accidente que puso en vilo al jurado

El grupo de reggaeton Fort Crew, originarios de Tigre, fueron los primeros en actuar. Con solo dos años de trayectoria lograron consolidar una impresionante formación de 90 talentosos bailarines. Estos artistas, cuyas edades oscilan entre los 5 y los 30 años, demostraron un compromiso y una pasión excepcionales por el arte del baile. En una de sus audiciones más memorables, 34 de ellos se presentaron con un remix que fusiona varios clásicos del reggaetón, una actuación tan emotiva que conmovió hasta las lágrimas a La Joaqui, miembro del jurado.

Esta combinación de talento artístico y la química palpable entre sus miembros fue una constante fuente de admiración y reconocimiento, consolidando al grupo como una referencia en el ámbito del baile. Ahora, en su última oportunidad para impresionar, se adueñaron del escenario con una energía desbordante, lo que les valió una ovación tanto del público como del jurado.

La pareja de tango en la final de Got Talent

Posteriormente sería el turno de la pareja de bailarines de tango integrada por Carla Domínguez y Julio Seffino, quienes desde un primer momento se plantaron e hicieron un despliegue escénico impactante, lo que les valió el botón dorado que utilizó La Joaqui, que les valió el pase directo a las semifinales. En esta oportunidad, el punto álgido de su actuación llegó cuando Carla realizó una danza aérea, suspendida en un arnés, lo que generó una reacción de asombro y elogios por parte del jurado.

Te puede interesar: La Joaqui se sorprendió por la actitud de su abuela en Got Talent Argentina: “Eso no lo aprendió de mí”

El mago Matus, rosarino pero instalado en Córdoba desde hace varios años, presentó un acto de ilusionismo basado en un escape en tiempo real, donde evitó 18 lanzas afiladas momentos antes de que estas pudieran causarle daño, dejando al público sin aliento. Desde su debut en el ciclo, su máximo logro fue impactar, siempre. De hecho, cuando se pensaba que haber hecho aparecer un helicóptero en el estudio era lo más impactante que podía realizar, para su siguiente acto hizo una teletransportación que provocó que Lizy apretara el botón dorado en las semifinales para enviarlo directamente a la gran final, en medio del asombro de todos los allí presentes.

El Magho Matus en la final de Got Talent

Matías y Johanna Ortíz es una pareja de hermanos mendocinos que lleva la danza en la sangre, y desde su primera presentación fueron reconocidos como “los Pimpinela de la salsa”, apodo que ya les quedó grabado a fuego. Mientras que desde sus 15 años se iniciaron en el arte, recién a los 18 comenzaron a ser parte de competiciones internacionales. Para este último acto, se decidieron por una coreografía al ritmo del clásico “Oye”, de Gloria Estefan, contagiando de energía a todos los presentes en el estudio.

Por su parte, el grupo cordobés Docta dance, que había recibido el botón dorado de Emir Abdul en la instancia de audiciones, mostró su habilidad en la danza urbana con una puesta en escena única, vestuarios en blanco y negro, e incluyendo el estilo voguing. Desde su llegada al ciclo, los artistas demostraron que el hip hop era su especialidad, aunque el desafío que mostraron fue mayor en medio de la competencia, ya que para pasar a la gran final se jugaron con un mashup de Michael Jackson y Luis Miguel.

Finalmente, en los últimos minutos del martes, Lizy tomó el sobre dorado que le entregó el escribano y exclamó: “Se convierten en campeones de Got Talent Argentina…”, generando un silencio y una tensión en el estudio que se mantenía en completa expectativa. “¡Johanna y Matías!”, reveló la conductora, al confirmar que la pareja de hermanos bailarines de salsa se alzaron con el ansiado premio, 15 millones de pesos.

La actuación de Matías y Johanna en la final de Got Talent (Telefe)

Antes de revelarlo, Lizy habló a cámara y expresó: “Quiero decirles que realmente fue un enorme placer compartir este programa con ustedes, conocer las historias, acompañar las decisiones del jurado para que cada artista crezca. Me dieron la oportunidad de conducir”.

Por su parte, Flor Peña destacaría: “Me gustaría agradecer a mis compañeros por las emociones de estos meses y a vos, Lizy, por ser una capitana enorme. A los participantes que llegaron a la final, que se lo merecen por su trabajo y talento, y les deseo que nunca dejen de tener conexión con el arte, que es sanador. Me encanta que este programa muestre que uno puede cumplir lo que sueña”.

Matías y Johanna fueron los grandes ganadores de Got Talent Argentina (Captura: Telefe)

La Joaqui, en tanto, optó por ser autorreferencial: “Estuve todo el año sintiendo no que se me pasó el tren, sino que me había bajado. Me replantee si era lo que quería y ahora con las finales siento que algo entendí”.

El coreógrafo Emir Abdul, por su parte, aseguró: “Siempre soñé con estar en un programa de esta categoría y en esta silla. No pude creer haber estado con gente tan talentosa y humilde. Gracias, Lizy, por ser tan buena y por habernos hecho sentir como en casa. Yo estoy viviendo un sueño y sé que ustedes también”.