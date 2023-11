Lollapalooza Argentina 2024: se anunció el lineup con el detalle de los artistas de cada jornada

El día de cierre, que promete ser inolvidable, tendrá a FEID como el primer latinoamericano en ocupar el slot principal del festival (EFE/Carlos Díaz)

Tras revelarse la programación para su novena edición, Lollapalooza Argentina divulgó detalladamente cómo se desarrollarán las actividades diarias del festival que se llevará a cabo desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de marzo de 2024 en el Hipódromo de San Isidro, con producción de DF Entertainment. Caracterizado por su diversidad, cada día del evento congregará una variedad de espectáculos musicales que abarcan múltiples géneros, con el objetivo de celebrar a algunas de las figuras más destacadas y talentosas del panorama musical actual.

El día inaugural será liderado por Blink-182, pioneros del pop-punk, quienes marcarán su primera visita a la Argentina con su alineación original. Este primer día también contará con la presencia de Arcade Fire, la versátil banda de rock alternativo de Canadá, conocida por su habilidad para navegar entre el punk funk, con guiños al disco, elementos de electrónica, y sus impresionantes actuaciones en vivo con una variedad de instrumentos rotativos. El plato fuerte local será YSY A, el rapero y trapero argentino conocido por su energía arrolladora.

Los amantes del rock y del punk disfrutarán de las actuaciones de The Offspring y Jaden, este último colaborando con Travis Barker, baterista de Blink-182. También se presentarán los grupos argentinos Winona Riders, Pacífica y Mujer Cebra. En la escena de la música urbana, se destacarán Saiko de España, Jere Klein de Chile, Nsqk de México, quien fusiona sonidos urbanos con electrónica, JAZE de Perú y el rapero argentino Oney1.

The Driver Era serán otros de los artistas destacados de la segunda jornada

Los aficionados a la música electrónica tendrán la oportunidad de ver a Diplo, una de las figuras más prominentes del EDM, Dom Dolla, el australiano esencial en la escena del house, el DJ y productor MK, el dúo francés The Blaze, así como los argentinos Mariano Mellino, Evlay y Peces Raros. Cristian Castro, un clásico de la música latinoamericana, deleitará a los amantes de la canción, mientras que el pop tendrá su espacio con Fletcher, Juliana Gattas y Juana Rozas. Grupo Frontera aportará un toque de regional mexicano al festival, en un momento en que este género ha ganado prominencia a nivel global.

La segunda jornada estará encabezada por la superestrella del R&B, SZA junto al icónico Sam Smith, en un día donde el pop tendrá un rol preponderante. Esta jornada reunirá a Miranda!, la banda argentina siempre a la vanguardia del pop, la actriz y cantante estadounidense Dove Cameron, el R&B de Omar Apollo, la mexicana Kenia Os, y los argentinos Lucca Bocci, FERMIN, Santi Muk.

En cuanto al rock, el sábado 16 contará con la presencia de la banda francesa Phoenix, con más de dos décadas en la cima del indie, The Driver Era con un sonido más alternativo, Nothing But Thieves y los argentinos Koino Yokan. Además, la jornada incluirá a Jungle, una banda pionera en la música dance. Los sonidos electrónicos estarán representados por el poderoso trío británico de trance y progressive Above & Beyond, Timmy Trumpet, Loud Luxury, Chico Blanco Live y la argentina Franzizca. Diversos artistas latinos como Robleis, Latin Mafia, BM, Santi Celli también estarán presentes. La música urbana contará con actuaciones de Mechayrxmeo e ill Quentin, además de varias figuras emergentes de diferentes géneros musicales para descubrir.

Blink-182, pioneros del pop-punk, tendrán su primera visita a la Argentina

El día de cierre, que promete ser inolvidable, tendrá a FEID como el primer latinoamericano en ocupar el slot principal del festival, donde presentará sus éxitos de reggaetón con toques electrónicos y de hip hop. Ese domingo también contará con la mítica banda Limp Bizkit, que ofrecerá lo mejor del nu metal, así como HOZIER, el australiano con una voz singular que volvió a poner al folk en el centro de la escena musical. Thirty Seconds to Mars aportará su estilo de rock alternativo y su conocido desparpajo en el escenario, mientras que el trío italiano de house Meduza liderará la escena electrónica en una jornada que también incluirá al productor y cantante de origen chino Zhu, y al francés Dombresky.

Rina Sawayama, reconocida por su estilo pop audaz y provocativo, se presentará en el evento aportando su distintiva energía musical. Por su parte, la banda argentina Bandalos Chinos ofrecerá una actuación destacada, interpretando sus populares éxitos que marcaron una huella en el panorama del pop argentino. Dayglow, conocido por su habilidad para animar al público, promete una actuación vibrante, caracterizada por el uso de sintetizadores con un toque retro, que sin duda invitará a todos los asistentes a bailar.

En el ámbito del trap, Bhavi se encargará de iluminar el escenario con su estilo único, aportando brillo y energía al género. Por otro lado, la banda King Gizzard & the Lizard Wizard promete una actuación arrolladora, sumergiendo al público en un mundo de psicodelia con su música intensa y envolvente. Representando al hardcore, Pierce the Veil se hará presente, aportando su sonido potente y distintivo al evento.

En cuanto a la fusión de rock y pop, el cantante mexicano León Larregui, junto con Ximena y la banda argentina El Zar, ofrecerán actuaciones que prometen ser memorables, mezclando elementos de ambos géneros para crear una experiencia musical única, en un cierre que tendrá, como siempre, nombres nuevos por conocer y mantener en la mira.

Los últimos abonos para vivir el festival convertirá Buenos Aires en la meca musical de la región durante el 15, 16 y 17 de marzo de 2024 en el Hipódromo de San Isidro, están en venta únicamente a través de All Access.