La actriz Vanesa Butera llegó al final de su tratamiento contra el cáncer: “En dos meses sabremos que funcionó”

El conmovedor video de Vanesa Butera sobre el fin de su tratamiento contra el cáncer (Video: Instagram)

Tras una extensa y ardua lucha, Vanesa Butera llegó al final de su tratamiento contra el cáncer. A través de un emocionante video en una clínica, la actriz se mostró renovada y feliz por la noticia: “Estoy terminando mi tratamiento de quimio y rayos en unas semanas. En dos meses sabremos si funcionó. Corrijo, en dos meses sabremos que funcionó”, expresó.

En las imágenes que compartió en sus redes sociales puede verse a Butera manteniendo un diálogo con una de las doctoras de la clínica. Con su mano derecha sobre su pecho, la joven escuchaba a la especialista: “Sos una persona muy especial, hay que cerrar un capítulo, se acabó un tratamiento y ‘keep and going’, seguimos caminando por la vida”. Acto seguido, la cantante juntó sus palmas, dio un pequeño aplauso y, en señal de victoria, hizo sonar una campana en el hospital, la cual simboliza la recuperación de un paciente.

A principios de noviembre, mediante la publicación de un posteo en su cuenta de Instagram, Butera contó que le habían detectado un tumor en el cuello del útero. Inmediatamente se puso en manos de los médicos y comenzó a hacer el tratamiento. “Pensé mucho si compartir lo que me está tocando atravesar desde hace unos meses, y la única frase que lo vuelve fundamental e indispensable es: ‘háganse los chequeos ginecológicos anuales muchachas!’”, escribió junto a una foto de ella en la clínica.

La cantante mostró el inicio de sus tratamiento(@vane_butera)

La actriz detalló diversos momentos de su proceso de salud a través de un carrusel en Instagram. La primera imagen era una foto en blanco y negro donde se la podía ver recostada sobre una cama con el pulgar izquierdo en alto. Acto seguido, colocó un video de ella hablando sobre la enfermedad. “Lo bueno de toda esta película: si, claro que hay... las escenas que protagonizan mi familia y mis amigos... que me visitan todos los días, me agarraron la mano en las consultas, las guardias, los estudios, internaciones, me llevan al tratamiento, me hacen las compras, me cuidan a Regia, le ponen el cuerpo hasta que el mío esté fuerte otra vez”, dijo en otro de los fragmentos que escribió.

Además, Butera quiso enviarle un mensaje a cientos de personas que están atravesando una situación como la suya y destacó la importancia de controlarse periódicamente: “Tras años de no hacerme el chequeo fui, y me encontraron un tumor en el cuello del útero, creciendo desde hacía ya un tiempo. A partir de ahí un baile nuevo, escuchar cáncer... llenarme de miedo, sacudírmelo de encima, porque había mucho que hacer, activar y agradecer a mi entorno de amor. Sí, agradecer, porque enojarme no era una opción, pues hubiera empezado por enojarme conmigo y no quise. Ojalá alguien que hace mucho no se chequea me lea y saque el turno”.

Por último, la cantante se deshizo en elogios y palabras de agradecimiento para los médicos, quienes estuvieron a su lado, la escucharon y la aconsejaron a lo largo de todo el proceso: “No hay palabras para ustedes. Sabía que eran los mejores.. pero esto.. Gracias toda la vida. Gracias a todo el equipo de gineco y oncología del Hospital Británico, y al de radioterapia del CEMIC. En ambos lugares hay una humanidad de atención y contención que agradezco todos los días”.

La actriz mostró los dibujos de aliento que recibió de sus familaires (@vane_butera)

A lo largo de este proceso, la actriz no solo recibió el apoyo de sus amigos y familiares, sino también de muchos colegas. “Te amo, manteca. Acá estamos para tí. ¡Ya falta menos!”, le escribió su amiga y colega Florencia Bertotti. Lali Espósito, por su parte, agregó: “Toda la energía para vos, Vane preciosa”.

“¡Vamos, Vane! ¡Toda la fuerza y el amor para vos”, indicó Gimena Accardi, mientras que su marido Nico Vázquez, quien también es colega de la actriz, sumó: “Mucho amor y toda la energía para vos, Vane. Beso gigante”.