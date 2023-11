Revelan cómo es el tratamiento de salud a distancia que realiza Wanda Nara

Nueva música, videoclips, presentaciones en el Bailando de Italia, poco a poco Wanda Nara volvió a rehacer su vida tras anunciar su lucha contra la leucemia, la enfermedad que desde hace unos meses le cambió la vida. Ahora, gracias a un tratamiento riguroso, la mediática evoluciona favorablemente.

Visiblemente de buen ánimo, motivada y brillando en programas internacionales, Wanda lleva adelante un extenso tratamiento médico. “Es largo. Tiene controles con médicos de allá. Ella manda los resultados de acá y van viendo entre los médicos de allá y los de acá”, detalló su amigo Kenny Palacios, al ser consultado por Guido Záffora y Pampito en Estamos Okey (América).

“Allá” es Italia, donde la empresaria disfruta de un gran presente en el certamen que se emite por la RAI. En ese contexto, las jornadas le demandan mucha energía, ya que tiene que preparar una nueva coreografía cada cuatro días. En ese sentido, días atrás, había revelado que esto le representa una dura exigencia física: “Estoy muy cansada. Tengo poco tiempo, menos del que imaginaba tener”.

Wanda Nara comenzó su carrera musical

Así las cosas, y ante un panorama cada vez más positivo, el estilista explicó que este ambiente tiene un impacto positivo en la salud de Nara: “Está bárbaro, yo creo que el trabajo te salva. Es lo mismo que yo dije el día que estaba sentenciado porque posta que te divertís mucho con los compañeros y eso está bueno, más si estás atravesando un momento así de difícil”.

En una de sus últimas apariciones, la cantante incluso reconoció ante sus miles de seguidores en Instagram que, además de su participación durante la emisión del programa más los ensayos, también están atados a una rutina extra: “Grabamos un montón de contenidos. Todos los bailes empiezan con un clip antes y ese clip lleva casi media jornada de grabación, de preparación, maquillaje, pelo, probar el vestuario para el clip, hacerlo y practicarlo”.

Otra de las consultas que le realizó un fan italiano fue cuál era el sentimiento que le quedaba luego de cada presentación: “Ni siquiera me imaginaba que después de cada sábado, después de bailar, tendría ese sentimiento que siento cada vez que terminamos, un sentimiento de felicidad. Todo el estrés, la ansiedad, el miedo, que siento cuando oigo el tic tic y la coreografía que está a punto de comenzar”.

Wanda Nara en el Bailando de Italia

En ese punto, reconoce que tras cada performance “Todo es felicidad, porque para mí es un poco difícil porque realmente nunca jamás he tomado clases de baile, creo que de ahora en adelante es algo que haré”, para luego también referirse a su compañero en la pista: “Pasquale es mi maestro y está haciendo un muy buen trabajo conmigo, porque sale a mostrarme como bailarina y tengo que agradecerle 100% por eso”.

Cuando Wanda hizo su debut triunfal en Ballando con le Stelle –la versión italiana del reality Bailando con las estrellas que se emite por la RAI con la conducción de Milly Carlucci– tuvo una charla de backstage donde explicó cómo fueron sus últimos días en la Argentina. En ese momento, cuando se confirmó que tenía un problema de salud, explicó por qué decidió aceptar el desafío de participar de ese programa. “Allí me salieron valores un poco extraños”, señaló.

También, la empresaria recordó la repercusión que su problema de salud había tenido en los medios, cuando ella todavía no había hecho ninguna referencia al tema. Y contó que sus hijos estaban tristes por todo lo que escuchaban. “Cuando me llegó la propuesta del Bailando, obviamente, ya se había estabilizado la situación. Así que le pregunté a los médicos, porque estoy haciendo un tratamiento, si lo podía hacer. Y me dijeron que sí, tranquilamente, al cien por ciento”, dijo.