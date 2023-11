El look de los famosos en la boda de Sol Pérez y Guido Mazzoni

El look de los famosos en el casamiento de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez y Guido Mazzoni ya son marido y mujer. La pareja, que mantienen una relación desde hace cuatro años, finalmente dio el sí frente a 350 personas, entre ellos familiares, amigos y famosos. La modelo y el empresario se conocieron a través de las redes sociales y desde entonces forjaron un vínculo inquebrantable que superó cada uno de los obstáculos.

Y para celebrarlo, organizaron un gran festejo en el Salón Le Dome del Sofitel La Reserva Cardales, coordinado por Claudia Villafañe y su empresa de eventos, quien no dejó nada librado al azar. Hasta allí se trasladaron todos los que quisieron compartir este día tan especial junto a los novios.

Vero Lozano siempre un acierto con sus estilismos (RS Fotos)

Entre los invitados famosos que asistieron al evento estuvieron Georgina Barbarossa quien llegó temprano vestida muy canchera, con un trajecito celeste que combinó con una cartera roja. Vero Lozano siempre un acierto con sus estilismos, esta vez lució un vestido negro corto de frente pero con una cola por detrás, que combinó con unas botas texanas de caña alta. “Lo compré por internet”, le dijo a la prensa.

Georgina Barbarossa combinó con éxito el rojo con un trajecito celeste

Mauro Szeta, compañero de Sol en Cortá por Lozano, fue con su esposa Clarissa Antonini. Sandra Borghi, quien compartió la pantalla de Nosotros a la mañana junto a la panelista, fue con su marido. Sofía Jujuy Jiménez se animó a un color que es tendencia, el violeta. Eva Bargiela fue de negro con un vestido jugado y el cantante Juanse, a quien Sol conoció cuando fueron compañeros de MasterChef Celebrity, fue con un traje muy elegante. Justamente, una canción suya que interpretó con Los Ratones Paranoicos, fue la elegida de los novios para entrar al salón: “Para siempre”.

Sofía Jujuy Jiménez

Sandra Borghi

Mauro Szeta, compañero de Sol en Cortá por Lozano, fue con su esposa Clarissa Antonini

Para que los invitados puedan disfrutar libremente de la fiesta, los novios pidieron que se retiren los teléfonos celulares en el ingreso, por lo que el baile se prolongará hasta la madrugada y habrá escaso registro en redes sociales.

Eva Bargiela

Barby Franco fue con su pequeña hija Sarah y Fernando Burlando

Floppy Tesouro se animó al dorado con un vestido de corte irregular

Al caer la tarde, Sol llegó acompañada por Horacio, su papá en un lujoso auto antiguo y descapotable. El vestido que eligió para la ocasión no es blanco, sino que es un off white y bien al cuerpo, destacando su figura. Acompañó la apuesta con un largo velo y joyas de Testorelli. Los zapatos son de Nina Charme. Llevó el pelo suelto con ondas y un make up que resaltó su mirada, en manos de Alan Elizalde y Camilo Durán. El ramo de flores blancas fue gentileza de Ramiro Arzuaga.

Durante el evento los invitados optaron entre distintas propuestas gastronómicas. Además de sushi, montaron un kiosco disponible en todo momento y para el fin de fiesta, hamburguesas.

Nacho Viale y Lucía Pedraza

Belu Lucius y su marido, el rugbier Javier Ortega Desio

Verónica de la Canal

Juariu

Ángeles Balbiani

El cocinero Rodrigo Cascón

Pía Shaw, amiga íntima de Sol y testigo de su casamiento