Fátima Flórez imitó a Cristina Kirchner en su primera declaración tras el triunfo de Milei

Tras conocerse el resultado del balotaje en el que Javier Milei resultó vencedor por sobre Sergio Massa, con más del 55% de los votos, una de las palabras más buscadas era la de Fátima Florez. La humorista, que comenzó una relación con el economista hace menos de seis meses, habló con Socios del espectáculo (El Trece), y reveló detalles de lo vivido en el búnker de La Libertad Avanza.

“Es un día histórico”, aseguró sin dudar respecto de lo que se vivió en la jornada del último domingo. Además, respecto de su futuro laboral, detalló que igualmente piensa en la próxima temporada de teatro: “Me estoy preparado para hacer los dos meses de verano, la temporada a full, y al mismo tiempo acompañarlo a Javier en este rol tan importante, que la gente lo eligió prácticamente de manera unánime, y sí, se puede compatibilizar”.

Sobre el rol de primera dama, destacó: “Siempre he hecho trabajos sociales y lo disfruto, y lo haré más, porque me encanta, porque lo siento. Es un placer para mí siempre hacer el bien y ayudar al otro, me llena el corazón. Anoche fue una noche larga, de festejos y al final, muy romántica. Nunca imaginé, la vida me sorprendió. El amor atravesó mi corazón y fue hermoso”.

Hacia el final de la charla, Florez se tomó un minuto para realizar una de sus clásicas imitaciones de Cristina Kirchner a instancias de un pedido de los conductores y panelistas del ciclo. Allí, improvisó impostando su voz: “Buenos días a todos y a todas, desde Italia, buongiorno Socios. Quiero saludar y felicitar al actual presidente de los argentinos, Javier Gerardo Milei y a la señora Fátima Florez por ser la primera dama, gracias a todos y a todas”.

