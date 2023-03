La palabra de Marcelo Tinelli tras firmar su contrato con América: “A partir de julio vamos a hacer un programa en el prime time”

La palabra de Marcelo Tinelli tras firmar su contrato con America

Marcelo Tinelli rompió el silencio tras estampar su firma en el contrato con América TV y confirmó la vuelta de su clásico ciclo ShowMatch. El regreso se dará luego de haberse despedido de la pantalla de El Trece a fines del año pasado, cuando dejó grabados los últimos capítulos de Canta Conmigo Ahora para viajar junto a su hijo Lorenzo al Mundial Qatar 2022.

Lo hizo en presencia de Daniel Vila, autoridad máxima del canal, y los apoderados de la señal. Luego de la firma, conversó en LAM (América) para dar detalles sobre este nuevo ciclo que arrancará próximamente y en el que además tomará el rol de director artístico.

“Buenas noches, América. Ahora sí. Estuve 34 probando el saludo para algún día hacerlo donde lo tenía que hacer. Me salía bien así que dije: llegó el momento de estar en América”, bromeó Tinelli en el comienzo de su enlace con Ángel de Brito y sus panelistas. “Firmé unas 280 hojas en este contrato. Un plomazo. Pero no lo leí, no tengo idea qué firme”, insistió con el tono jocoso ante lo largo que se hizo el acto de la firma, el cual se mostró en partes en la emisión de LAM. “Me encanta poder estar en este canal”, sintetizó.

Marcelo Tinelli ya es figura de América TV (Foto: Ramiro Souto)

“En este mes de abril, antes de comenzar a trabajar en la gerencia artística, creo que es importante conocer cada uno de los programas, ver cómo están armado cada uno, conocer a los condctores, a los compañeros que están detrás de cámara. Y después armar todo eso. América está en un muy buen momento, está creciendo día a día y ojalá pueda aportar mi granito de arena. A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time. Vos me vas a pasar a mí”, le adelantó a De Brito.

“Se va a llamar ShowMatch y vamos a hacer el Bailando 2023. Estará al aire lunes, martes, miércoles y jueves″, agregó sobre cómo será su ciclo. “Es un formato que me dio muchísimas alegrías, como en su momento también me las dio Videomatch. Pero hoy hacer humor en Argentina es mucho más difícil, más costoso. Hay más susceptibilidades, hay muchas temáticas en cuanto al humor que son difíciles de abordar. No es el mismo humor de antes. Si pusiera a Yayo al aire a hacer el Cuarteto Obrero, vamos presos”, argumentó.

Si bien prefirió no adelantar quiénes participarán del Bailando, sí dio algunas pistas sobre quiénes serán parte del jurado. “Van a ser cuatro y quizás haya un quinto jurado. Al primero al que voy a llamar es a vos”, le dijo a De Brito. “Marce también va a estar en el programa, Yani también”, agregó en relación a Marcela Feudale y Yanina Latorre, panelistas de LAM, aunque sin especificar sus roles. “Van a ser entre 16 y 18 parejas”, dijo Tinelli después sobre la cantidad de competidores.

Marcelo Tinelli en su llegada a América para firmar su contrato (Ramiro Souto)

“Las charlas con América comenzaron el 10 de enero, en mi casa de Uruguay. Hubo muy buena onda entre todos para ver si este proyecto se podía dar a luz. No fue una negociación fácil, pero tampoco fue extremadamente difícil. Después de tantos años de estar acostumbrado a un trabajo de formato, porque estuvimos 17 años en El Trece y 14 a Telefe, era venir a una casa nueva. Por eso digo que vengo a aprender”, contó. Asimismo, dijo que le encantaría que el programa se realice en vivo. Por otro lado, con respecto a su rol de director artístico, dijo que la señal “está muy bien, la base está. Ahora, hay algunas figuras importantes que a mí me gustaría tener, pero me gustaría guardarlo”.

Marcelo Tinelli y su apuesta como gerente artístico de América

“Mi relación con El Trece terminó porque fueron 17 años de un muy buen laburo juntos. La pandemia nos cambió a todos y el último contrato, que duró tres años, fue bastante extraño por esta cuestión. Volver en el 2021 lo tuve que hacer, no te digo obligado, pero sí había que hacerlo por acuerdos y cuestiones comerciales. Al canal le había mostrado varios formatos para hacer, les gustó el Canta Conmigo Ahora, que para mi fue muy bueno, pero no sé si fue el formato que más me hacía sentir cómodo. El programa anduvo muy bien en la primera parte del año, pero yo me sentía atado”, dijo.

También contó que el reality show de su familia está próximo a grabarse. “Estamos por empezar entre mayo y junio, van a ser ocho capítulos. Vamos a viajar por Argentina y también por la costa oeste de los Estados Unidos. Vamos a visitar a la mamá del Tirri, mi tía Dorita, que tiene algunos temas hoy, porque de algunas cosas se acuerda. Y para mi va a ser muy importante verla a ella”.

La firma del contrato entre Marcelo Tinelli y Daniel Vila

De Brito le trajo a colación una entrevista que le hizo el año pasado a su exmujer Paula Robles, en la que ella había manifestado sus ganas de volver a bailar. “A mí me encantaría que la Flaca pueda bailar (en el programa). Me encantaría que esté Cande, también. Y que el Tirri baile en el programa”, dijo, lo que provocó la sorna en el estudio.

Acerca de su soltería, tras la separación de Guillermina Valdés, dijo: “Me encanta la vida de soltero. Me encanta disfrutar de estar con mis amigos, poder vivir con el Tirri en mi casa, poder disfrutar de mis hijos, poder moverme de una manera diferente. Y no tiene que ver con mi pareja anterior, sino que tiene que ver con cómo soy yo cuando estoy en pareja. Este es un momento lindo y para disfrutarlo. Obvio que he conocido gente, he conocido chicas”.

“La última vez que fui a bailar fue un papelón por culpa del Tirri, porque apareció un video dándole un beso a una chica que ni me acordaba. Había tomado y ya estaba de salida y mi primo me dijo: ‘Quedate tranquilo que acá estamos muy cuidados’. Al otro día me despertaron avisándome que había un video y yo no entendía nada”, recordó entre risas.

