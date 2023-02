Alfa reveló qué participantes podrían ganar Gran Hermano 2022

Alfa en Biri Biri (Video: República Z)

Walter Alfa Santiago ganó mucha popularidad por su paso en Gran Hermano 2022 (Telefe). Amado por algunos y odiado por otros, el participante logró dejar una huella importante en la casa más famosa del país. Este miércoles, habló de su paso por el reality en una entrevista con el programa Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi.

Nancy Pazos reveló la frase que le dijo a Alfa fuera del aire y lo hizo llorar “Se quebró y rompió en llanto”, contó la panelista luego del encuentro con el último eliminado de Gran Hermano VER NOTA

“Yo no fui para ganar el premio, quería entrar a Gran Hermano, hice lo que tenía ganas”, aseguró Alfa al comienzo de la charla. Yeyo afirmó que su salida de la casa marcó un antes y un después, tanto así que debieron “meter a 6 personas” para reemplazarlo. En tono de broma, el participante manifestó: “Yo dije ‘se fue el Rey León y metieron 2 cachorritos´”.

El hermanito reconoció que estaba cansado luego de pasar 4 meses encerrado con otras personas. Y subrayó que no fue fácil irse del programa, tras haber estado siete veces en la placa de nominación. “No me arrepiento de esa salida”, señaló Alfa y admitió que ya no aguantaba más estar en la casa, ya que estaba harto de la rutina del juego. “Yo nunca hice nada en desgano”, explicó.

Camila y Marcos son los favoritos de Alfa

Cuando le preguntaron sobre los posibles ganadores de Gran Hermano, Walter eligió a dos de sus compañeros: “Marcos es un tipo sensible, cuando estuve mal, me puso la mano en el hombro. Es muy perceptivo, él hace deportes marciales. Yo lo veo ganador a él y a Camila”. Respecto a Nacho, manifestó: “Lo veo muchísimo menos jugador que Marcos. Nacho está pegado con la Tora que lo está chupando como una sanguijuela”.

La insólita respuesta de Alfa de Gran Hermano cuando le preguntaron por sus dichos sobre Alberto Fernández Al comienzo del reality, el participante contó que conocía al Presidente desde hace muchos años y realizó una dura acusación VER NOTA

Luego, se refirió a Romina, con quien había tenido una buena relación al principio, pero después se terminó deteriorando como consecuencia de la convivencia diaria. “Ella era muy viva, entró para ganar”, señaló el participante, aunque no estaba de acuerdo de que mostrara las fotos de sus hijas: “Le decía que no se victimizara, que no diera lástima porque la gente puede tener una mala visión. La casa es espectacular y estábamos viviendo en un paraíso... no estábamos en Alcatraz”.

Además, aprovechó para criticar a Ariel, quien fue su archienemigo dentro de la casa: “Es un mentiroso, un farsante. Me agarró hace cinco días y me dijo que teníamos que hacer algo juntos. No, no tengo ganas, ni de saludarlo, ni de hacer teatro. Le dije: ‘Vos hacés 1 punto de rating y yo hago 30 puntos’”.

Alfa y el Kun Agüero

Recientemente, se cruzó por casualidad con Sergio Kun Agüero y relato sobre este encuentro sorpresivo: “No es mentira, yo iba con un amigo en el auto y de repente me dice: ‘Te llaman, te quieren saludar’. Bajo el vidrio y el Kun me dice: ‘Alfa, por fin te conozco’. Paramos y nos pusimos a hablar y hasta me dio el celular”.

La fuerte denuncia de Alfa de Gran Hermano 2022 contra la producción: “Estafadores” Uno de los últimos eliminados del ciclo expresó su repudio a través de las redes sociales VER NOTA

Por último, le consultaron si ya había tenido alguna cita amorosa, pero Walter no quiso dar muchos detalles: “Lo ignoro, yo soy muy conservador, muy tranquilo. Además tengo dos productoras de Telefe que no me dejan hacer nada”. Pero sorprendió a todos cuando dijo le gustaría compartir una salida romántica con Mica Lapegüe: “La invitaría a tomar el té en un barco”. Ella le respondió: “Es un planazo. Yo te llevaría a una fiesta”.

Seguir leyendo: