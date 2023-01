Ingrid Grudke mostró cómo preparar un licuado de carne con miel y generó polémica en las redes

Ingrid Grudke preparó un licuado de carne con miel

Ingrid Grudke transformó su físico cuando comenzó a entrenar con mayor frecuencia y hasta se animó a competir en un concurso de fit model en Europa. En sus redes sociales, la modelo y emprendedora suele compartir algunas recetas que realiza como parte de su régimen alimenticio.

En esta oportunidad, la misionera publicó un video en el que mostraba cómo preparar un licuado de carne. “Usar una carne vacuna sin grasa, también puede ser pechuga de pollo, se puede hervir o al horno. Si lo hacés al horno, hay veces que la carne se quema un poco en algún costado, la parte más tostada quítala, no le da buen sabor, queda a amargo, usa solo las partes bien cocidas”, comenzó a explicar Ingrid.

“¡Un licuado no necesariamente tiene que ser de frutas o dulce! Acá les dejo una receta de un licuado de carne y miel… Es un licuado proteico que puede llamar la atención o no gustar. Pero a muchos les va a interesar. Si hacés deporte, si por algún motivo no podés masticar o comer carne, si estás en una edad avanzada y necesitás consumir muchas proteínas al día… esta receta es ideal”, aseguró.

Ingrid Grudke compitió en la categoría Fit Model en el concurso Arnold Sports Festival Europe

Por último, señaló: “Espero sus comentarios como siempre… ¡y recuerden que cada persona es diferente y cada cuerpo necesita algo diferente también!”. De manera inmediata, le llegaron comentarios positivos y también críticas de parte de sus seguidores. “A simple vista (o solo por el hecho de saber que es de carne y miel) da como wacala...pero Ingrid tiene razón... es una opción y mucha gente que no puede masticar por ejemplo les ayudará. Tengo un primo que está enfermo y le licuan todos todos los alimentos para la sonda”, aseguró una persona.

“Yo ni loco lo pruebo”, opinó un usuario. “¡Jamás haría esooooo! Qué espanto. Siempre vi muy buenas recetas de Ingrid, esta no es para mí. Respeto los gustos de cada persona”, agregó una persona. Mientras que una seguidora opinó: “Dios espero que sea algo del día del inocente porque me va a dar un ataque”. “¿Y eso es rico? Me da miedito...”, preguntó otro usuario.

El cambio de Ingrid Grudke, luego de modificar su entrenamiento

En 2021, Grudke compartió en sus redes sociales las fotos de su transformación física, a un año de haber cambiado su forma de entrenar. “Me habrán escuchado más de una vez decir que cada mujer es única. Que nunca debemos compararnos y que siempre tenemos que fijarnos en nuestra herencia genética y en base a eso, sacar nuestra mejor versión, pero que todo depende de nuestra voluntad. No importa dónde estés, los años que tengas, o la genética que te tocó, siempre siempre podés estar mejor”, comenzó contando en su Instagram junto con una foto de ella en bikini hace un año y otra luego de haber modificado su entrenamiento.

Luego, continuó: “Por eso yo, en este punto de mi vida y con un momento tan particular que estamos viviendo, encontré una oportunidad para desafiarme. Desde hace un año estoy entrenando una hora, de tres a cinco veces por semana, con una rutina armada por Analía Galeano. Y en este último mes sumé un plan de buena alimentación controlado por la nutricionista María Betania”.

“Y no solo lo hago por esto, sino también, pienso que ahora logré fortalecer mi cuerpo, mente y todo mi organismo, es invertir en mi salud. Creo mucho en la capacidad del humano, la voluntad y la fuerza de hacer lo que realmente quiere lograr. No digo que sea fácil el camino, pero para llegar a una meta deseada hay que poner ganas para ver resultados”, cerró su posteo que obtuvo miles de likes y cientos de comentarios.





Seguir leyendo: