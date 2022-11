Se casó la ex Chiquititas Daniella Mastricchio: la intimidad de la fiesta y su luna de miel

Daniela, que interpretó a Sol en Chiquititas, dio el sí el último viernes

Daniella Mastricchio supo ser una estrella infantil que saltó a la fama al interpretar a Sol, uno de los personajes principales de la recordada tira Chiquititas. En aquel entonces, tenía apenas siete años y hoy muchos fans siguen recordándola por ese papel. Por caso, también protagonizó uno de los clips musicales más emblemáticos de esa ficción junto a Romina Yan: “Corazón con agujeritos”, una canción difícil de olvidar para toda la generación que creció viendo ese programa.

Sin embargo, y pese al arrollador éxito de ese entonces, la actriz decidió alejarse de la televisión, aunque no el camino artístico. Hoy en día sigue dando clases de teatro y también continúa en contacto a través de las redes con sus fans, a los que les muestra parte de su vida cotidiana. Y, en este sentido, es que en las últimas horas compartió lo que fue uno de los momentos más importantes para ella: su boda con Matías Fabiani. El martes, la actriz de 35 años pasó por el Registro Civil y este último viernes la pareja coronó su amor en una emotiva ceremonia que terminó con una gran fiesta junto a todos sus familiares y amigos.

La felicidad de Daniela y su novio Matías, recién casados (Instagram @daniellamastri)

“Porque podría caminar con los ojos cerrados al lado tuyo, pero elijo tenerlos bien abiertos para también ver todo lo que me haces sentir. Soy tan feliz caminando juntos, Matías Fabiani. Gracias amor mío por esta noche inolvidable, mágica y de sueños reales! Te amo con todo mi ser. ¡Gracias vida por tanto! ¡Todo vale la pena!”, escribió Mastricchio en un posteo donde recopiló varias postales de una noche soñada. Inmediatamente, la publicación recibió miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de algunas de sus excompañeras de tira, como Jimena Piccolo y Valeria Díaz, quienes le dejaron sus buenos deseos.

El vestido de Daniella Mastricchio (Instagram @daniellamastri)

Sol junto a su marido Matías, y sus hijos Valentín, Sol y Bautista (Instagram @daniellamastri)

Daniella Mastricchio y su flamante esposo Matías Fabiani en la emotiva ceremonia

En tanto, este domingo Daniela también publicó un reel en donde dejó ver parte de la intimidad de sus primeros instantes en plena luna de miel. Los tortolitos eligieron Bariloche como destino y, mostraron parte del apart en el que están hospedados. “¡Estamos en Bariloche! ¡Cuántos sueños realidad! ¡Gracias! Esto recién empieza…”, escribió Daniela junto a las imágenes, que musicalizó con el tema “Haven´t met you yet”, de Michael Bublé.

La luna de miel de la ex Chiquititas Daniella Mastricchio

El pasado 5 de septiembre, día en el que la hija de Cris Morena hubiese cumplido 48 años, Mastricchio la recordó con un emotivo posteo en Instagram. “Allí te encontraré en una mirada. Feliz cumple, linda Romi. Qué orgullo haber compartido vida juntas y encontrarte en cada canción que marcaron mis pasos”, escribió junto a una foto en la que aparecen juntas.

“La esencia de Chiquititas siempre fue Romi, eso no se pierde. Es atemporal, algo que solo Cris puede lograr después de tantos años. No dejo de sorprenderme que al día de hoy se siga recordando así, o incluso nenas que no lo vivieron, te reconozcan”, había dicho en una entrevista que le había concedido a Quedate, por El Nueve. Y había agregado, sobre el elenco: “Éramos como una familia, con altibajos, a veces había discusiones como hermanos y otras veces nos amábamos. Yo los veo a mis hijos y digo: ´Esto es lo que pasaba en Chiquititas´. Igual teníamos mucha contención, un lugar donde hacíamos la tarea y charlábamos”.

