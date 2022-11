La reacción de Romina en Gran Hermano 2022 ante un comentario de Alfa: “Quedás mal afuera”

El fuerte cruce entre Romina y Alfa en Gran Hermano 2022 (Telefe)

A pocas semanas de haber comenzado Gran Hermano 2022 (Telefe), Walter Alfa Santiago, uno de sus jugadores más polémicos, sigue despertando amores y odios por sus dichos fuera de lugar.

En esta oportunidad, todo comenzó en la cocina de la casa más famosa del país, cuando Romina Uhrig expresó su malestar por quedarse en bikini frente a las cámaras. “No me gusta, me da cosa”, le dijo la exdiputada nacional a Juan Reverdito, otro de sus compañeros más discutidos por el público. Y le aclaró: “Se van a quedar con las ganas de verme el c...”, a pesar de que el taxista le dijo que no perdía las esperanzas.

A los pocos minutos, Romina se puso una malla roja pero se cubrió con un vestido blanco transparente y se sumó al resto de sus compañeros que estaban disfrutando de la pileta. Enseguida Alfa, desde adentro del agua, le gritó que se saque la ropa. “Dale, vení, a ver...” insistió el participante más grande del reality.

Incómoda, Romina se sentó en el borde de la pileta y le dijo que no. “Me estás intimidando”, le aclaró ella y trató de ignorar sus comentarios. Ante el acoso de Alfa para que se quite el vestido, la exdiputada fue contundente: “No hables así, que quedás mal afuera”.

Alfa en un cruce anterior en Gran Hermano 2022, esta vez con Coti

Sin embargo, no es la primera vez que Alfa tiene frases desubicadas con sus compañeras de juego. Hace pocos días, se vivió una situación muy tensa entre Alfa y Constanza “Coti” Romero luego de que la joven le escondiera la ropa para hacerle una broma.

Este hecho no le cayó nada bien al jugador de 60 años que, después de discutir con ella a los gritos, decidió ir hasta el placard de la correntina para sacarle sus pañuelos con la intención de “prenderlos fuego”, según sus propias palabras. “A mí, esas boludeces no me gustan porque yo no le toco la ropa a nadie, no le toqué el placard a nadie. Te estoy hablando en serio. Voy, agarro tu ropa y te la tiro a la basura”, le dijo Alfa. Coti no se quedó atrás y le respondió: “Vos empezaste, Alfa. La con… de tu madre te voy a hacer. Bancatela”, le dijo, furiosa.

Por otra parte, hace unos días, Alfa tuvo otro exabrupto con Romina. Mientras estaba sentado a la mesa con ella y con Juan, comenzó a cantar “Romi sos la numero uno”. Mientras la ex diputada kirchnerista comenzaba a mover sus brazos acompañando el canto, el participante continuó diciendo “Romi, cuando quieras te vacuno”. De forma inmediata, Romina dejó de moverse, le dirigió una mirada fría y aseguró: “pensé que ibas a decir otra cosa”.

Alfa protagonizó unos cuantos escándalos en lo que va de Gran Hermano 2022

Aunque en la última semana a Alfa se lo vió muy cerca de Romina, y hasta sus seguidores creen que, contra todos los pronósticos, el participante quiere tener un vínculo más allá de una simple amistad con ella, su hija Ángeles dio su opinión al respecto. “No sé, no lo veo con ella. La gente te puede sorprender, pero si me preguntás a mí, no lo veo ni lo quiero ver ahí. Romina no sé que edad tiene, pero son todos mucho más jóvenes ahí”, expresó la joven al aire de A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina en Telefe.

En otra parte de la entrevista, su hija también habló sobre una anterior novia que le rompió el corazón a Alfa. “Mi papá es muy enamoradizo y cuando se engancha, se engancha, y sufrió un montón. Estaba muy angustiado, me llamaba llorando y yo trataba de levantarle el ánimo. Ni idea qué fue lo que le pasó, porque no soy de meterme mucho en detalles, pero sí sé que estaba muy enamorado”, reveló. Y reveló: “Habrá estado un año con ella, yo la conocí y compartí distintos momentos. Pero no sé que pasó y él terminó angustiado, bajó mucho de peso”.

