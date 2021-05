“Them”: la impactante serie de terror que muestra los horrores del racismo en la década del 50

Trailer serie "Them"

El terror es un género que se ha centrado siempre en los peores temores del ser humano. Dependiendo de cada época y cultura, ha tenido variados matices y tópicos. No es raro que hoy exista una serie estadounidense cuyo conflicto esté atravesado por el racismo. Them es mucho más que una denuncia social, pero gran parte de su impacto consiste en lograr un genuino terror combinado con elementos de la vida norteamericana de la década del 50.

La bajada de línea es un lugar común en la ficción de los Estados Unidos contemporánea. Algunas series y películas parecen más especular con esto que mostrar convicción, pero no es el caso de Them, que se ve sincera y por eso doblemente atemorizante. La historia no puede dejar indiferente a ningún espectador. En el corazón de la serie hay un tema que a todo el mundo conecta: una familia que deja atrás un trauma del pasado, soñando con un futuro mejor, termina encontrando que su nueva vida es un completo infierno. Una familia contra un entorno hostil, racista, peligroso. Pero no es lo único que los atormenta o los persigue, la serie no solo posee un terror social, también pertenece al género del terror metafísico de H.P. Lovecraft y el más cercano Stephen King.

Una familia de raza negra se muda Carolina del norte a un barrio residencial en las afueras de Los Ángeles. Ya ha pasado un tiempo desde un terrible evento que los ha marcado a todos. Su sueño es comenzar una nueva vida en un nuevo lugar. La serie se basa en un hecho real, lo que se conoció como La segunda gran migración donde un enorme número de familias afroamericanas comenzaron una nueva vida en un lugar diferente, la mayoría en California. Pero el sueño de la familia Emory se transformará en una pesadilla al llegar a un vecindario racista y violento. La serie no busca mostrar estos horrores de manera realista, pero tampoco el racismo que expone es muy distinto al que realmente sufrieron las familias en aquel momento. Los realizadores de la serie contaron que en parte se basaron en la experiencia del famoso cantante Nat King Cole, que sufrió en carne propia el racismo de aquellos años cuando se mudó a un barrio solo de blancos.

Serie "Them"

La combinación del terror con la denuncia social no es algo tan raro como alguien podría creer. Recordemos que desde el estreno de la legendaria La noche de los muertos vivientes (1968) los alegatos contra el racismo no están para nada reñidas con los méritos artísticos o la efectividad para conseguir aterrar al espectador. En el film mencionado, el héroe, de raza negra, se veía acorralado como quien sufría un linchamiento y el desolador final no hacía más que confirmar el precio que podía pagar un afroamericano que intentaba sobrevivir y defenderse.

Pero hace unos años se produjo una revolución cuando el actor, director, guionista y productor Jordan Peele, estrenó Huye! (Get Out) e insistió en el género con Nosotros (Us, 2019). Huye! fue un éxito y una novedad para los afroamericanos, pero también para el terror, porque fue nominada a mejor película, mejor director e incluso ganó el Oscar a mejor guión. Alguien podrá decir que los premios le llegaron por corrección política, pero como sea la película fue un éxito de taquilla incluso antes de ser premiada. Al buen cine de terror nunca le importó obtener prestigio. Them es una serie que primero que nada le es fiel al género, por eso funciona.

Se podría decir que Them (2021) cuyo título parece jugar con el Us de Jordan Peele, reconoce ese puntapié inicial y va más allá. Diez poderosos episodios conforman esta novedosa serie de terror, aunque no es la primera. Hace un año se estrenó Lovecraft Country, sin ir más lejos, otra serie de alto impacto, aunque no tan pareja como Them.

Serie "Them"

La historia que cuenta la serie son tan solo diez días desde la llegada de la familia al nuevo lugar. Al principio parece poco, pero al terminar el primer episodio el espectador cae en la cuenta de que esos diez días serán una verdadera temporada en el infierno. Cómo podrán soportar el nivel de dolor y de violencia física y psicológica sin enloquecer o generar un baño de sangre en el lugar?.

La serie tiene una enorme riqueza visual y posee muchas ideas que la colocan por encima del promedio actual, sin embargo, la shockeante crudeza de varias escenas la convierten en una propuesta no apta para toda clase de espectadores. Se necesita fortaleza de estómago y espíritu para ver los diez episodios de la serie sin sentir que flaquea nuestra capacidad de tolerancia. La serie es tan buena que devuelve en calidad la angustia que produce. La historia crece, se vuelve más compleja, incluso un poco más de lo necesario, pero no deja indiferente a nadie. Hay escenas de terror que lo son en el sentido más puro del término. No podemos racionalizar el origen de ese horror, pero lo sentimos. Pero hay otros momentos, los vinculados con el racismo, donde se entiende y se transmite a la perfección el temor de un ser humano frente a un grupo que quiere destruirlo solo por su raza.

Los amantes del terror no necesitan saber más, porque están acostumbrados a estos platos fuertes. La serie abruma con sangre y violencia sin concesiones, pero siempre con un sentido. Aunque el contenido social es central, su tema es universal. Las diferentes formas del mal conviven aquí, pasando de lo más terrenal a lo metafísico sin problemas. Como ya mencionamos, tiene elementos de Lovecraft y consigue también un notable parecido con algunas historias de Stephen King. En el cine toma como referente a Jordan Peele y en varios momentos emula a David Lynch, con su capacidad de producir terror al instante sin saber que pasó ni por qué pasó. Them es una de las sorpresas de este 2021 y promete entrar en la historia grande de la ficción de terror en televisión.

SEGUÍ LEYENDO