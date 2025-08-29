Tecno

10 formas en que la inteligencia artificial ya está transformando el mundo y no lo sabías

De la salud a la defensa, pasando por la educación y el medio ambiente, la IA impulsa cambios que marcarán el rumbo del futuro cercano

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Con la llegada de la
Con la llegada de la inteligencia artificial, diferentes campos han empezado a avanzar de manera significativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un experimento tecnológico para convertirse en un motor que impulsa transformaciones profundas en distintos ámbitos de la vida.

Desde la salud y la educación hasta la industria y la defensa, su uso se expande rápidamente con aplicaciones que ya están marcando el rumbo del futuro. Un reciente análisis de TIME identifica diez áreas clave en las que la IA está teniendo un impacto decisivo.

Desarrollo de vacunas más rápido

El proceso de creación de vacunas, que antes podía tardar más de una década, se ha acelerado drásticamente con ayuda de la IA. Durante la pandemia de COVID-19, estas herramientas facilitaron la interpretación de genomas y el análisis de datos clínicos. Hoy, organismos como la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) trabajan con el objetivo de diseñar vacunas en menos de 100 días ante un posible brote global.

El desarrollo de vacunas se
El desarrollo de vacunas se ha acelerado con la ayuda de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relaciones entre humanos y máquinas

Cada vez más personas interactúan con chatbots que cumplen funciones de acompañamiento emocional o entretenimiento. Plataformas como Character.AI ya superan los 20 millones de usuarios activos mensuales. Aunque los especialistas destacan beneficios en la compañía digital, también advierten sobre riesgos para menores y personas vulnerables, quienes pueden compartir información sensible con sistemas que no fueron diseñados para terapia.

Conservación de la vida silvestre

La IA también se usa para proteger la biodiversidad. Herramientas como Wildlife Insights, desarrollada por el Fondo Mundial para la Naturaleza y Google, procesan millones de imágenes de cámaras trampa con una precisión de casi el 100 %. Esto permite a los científicos identificar especies y responder más rápido a amenazas ambientales.

Educación y nuevas oportunidades

En la educación, la IA se ha convertido en una aliada y un reto. Mientras algunas instituciones buscan limitar su uso, gobiernos y organizaciones promueven capacitaciones masivas para docentes, como el acuerdo en Estados Unidos que involucra a 400.000 maestros. En países como India, su implementación a nivel escolar avanza con fuerza. Los expertos destacan la necesidad de regular y orientar su uso para proteger a estudiantes y reforzar el aprendizaje.

La educación ahora se viene
La educación ahora se viene complementando con la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reciclaje y sostenibilidad

La gestión de residuos plásticos encuentra una nueva vía con la IA. Empresas como Epoch Biodesign desarrollan enzimas diseñadas con algoritmos capaces de descomponer plásticos y textiles, transformándolos nuevamente en compuestos químicos reutilizables. Esta innovación busca reducir las toneladas de desechos que cada año terminan en vertederos o incinerados.

Avances en diagnóstico médico

En hospitales de todo el mundo, sistemas de IA ya ayudan a diagnosticar enfermedades como cáncer, accidentes cerebrovasculares y otras afecciones. Plataformas como Qure.ai o Viz.ai se emplean en miles de centros de salud, reduciendo tiempos de respuesta y errores médicos. Además, ensayos en países como Kenia muestran que el uso de estas herramientas puede mejorar la precisión en consultas médicas.

Juguetes con inteligencia artificial

El mercado infantil también empieza a integrar la IA. Peluches y robots interactivos capaces de conversar y enseñar a los niños ya están disponibles. Empresas como Mattel trabajan en nuevos productos con tecnología de OpenAI. Sin embargo, especialistas advierten que, sin controles adecuados, estos dispositivos podrían influir en etapas críticas del desarrollo infantil.

Empresas como Mattel ha empiezan
Empresas como Mattel ha empiezan a desarrollar juguetes con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mapear la Tierra con precisión

Google ha presentado un modelo de IA que combina distintos tipos de datos para ofrecer mapas mucho más completos de la superficie terrestre y las aguas costeras. Esta herramienta ya es utilizada por más de 50 organizaciones para estudiar ecosistemas, cadenas de suministro y el impacto del cambio climático.

Fábricas inteligentes

La automatización industrial da un salto con la IA. En Pekín, Xiaomi opera una planta casi completamente autónoma, capaz de ensamblar un smartphone insignia cada seis segundos. Siemens, por su parte, desarrolla copilotos industriales que permiten a los ingenieros controlar robots mediante lenguaje natural, aumentando la eficiencia en hasta un 30 %.

Drones militares autónomos

En el ámbito militar, la IA ya se emplea en drones con capacidad de operar sin conexión directa con un piloto. Durante la guerra en Ucrania, algunos de estos dispositivos demostraron que podían mantener operaciones incluso bajo interferencias. Expertos señalan que la competencia por dominar esta tecnología marcará el futuro de los conflictos bélicos.

Drones para la guerra ahora
Drones para la guerra ahora tienen IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial avanza a gran velocidad y sus aplicaciones se diversifican en todos los sectores. Mientras abre oportunidades para mejorar la salud, la educación y el medio ambiente, también plantea desafíos éticos y de seguridad que aún deben resolverse. Lo cierto es que, como coinciden los especialistas, su papel en el futuro de la humanidad será cada vez más determinante.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialIAMundoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Microsoft revela su propio modelo de IA para Copilot y marca distancia de OpenAI

La compañía presentó MAI-1-preview y MAI-Voice-1, dos sistemas entrenados en sus propios laboratorios que refuerzan su independencia tecnológica frente a OpenAI

Microsoft revela su propio modelo

Día del Gamer: consejos clave para armar una PC gamer eficiente si eres nuevo usuario

El avance en hardware y la personalización han democratizado el acceso a la PC gamer, permitiendo que adultos, familias y jóvenes disfruten del gaming, el trabajo y el estudio desde un mismo dispositivo equipado con tecnología de última generación

Día del Gamer: consejos clave

Ahora los chats de WhatsApp pueden desaparecer en cuestión de horas

La función, aún en fase beta, permitirá configurar la desaparición automática de mensajes y notas de perfil desde 30 minutos a 1 día, brindando mayor control sobre la permanencia y relevancia de la información compartida

Ahora los chats de WhatsApp

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 29 de agosto

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, registra un precio de 110.096,5 dólares

Cómo funciona el mercado de

Cómo trabajar en WhatsApp y qué cargos ofrecen con salarios de miles de dólares

La plataforma de mensajería se encuentra en la búsqueda de un director de investigación para WhatsApp Business que deberá liderar a un equipo dedicado al desarrollo de soluciones orientadas al crecimiento de aplicaciones empresariales

Cómo trabajar en WhatsApp y
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Fin de la tasa 0%

¿Fin de la tasa 0% para la compra de autos 0 km?: las fábricas reducen la financiación aún con el riesgo de vender menos

¿Por qué el té de manzanilla con leche es ideal antes de dormir?

Cuáles son los tres grupos de alimentos asociados a una mejor función cognitiva en mayores de 65 años

¿Qué puede pasar con el feriado del domingo 12 de octubre y cuándo se sabrá si hay fin de semana largo?

Referentes del sector agroindustrial se reunieron en La Rioja para debatir sobre el futuro del sector

INFOBAE AMÉRICA
El video de un nuevo

El video de un nuevo robo podría resolver el misterio de un ladrón y sus pequeños hijos desaparecidos desde 2021

Correr a ritmo lento durante 30 minutos diarios mejora la salud cardiovascular

La NASA desarrolla método para medir nieve desde el espacio y anticipar inundaciones

Al menos 841 personas han sido ejecutadas este año en Irán, entre ellos opositores, afganos y minorias étnicas

Una alerta roja por lluvias torrenciales agrava la crisis por las inundaciones en Nueva Delhi

TELESHOW
Anita Espasandin celebró su primer

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri

El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina