PlayStation cumple 30 años y tiene un regalo para todos los jugadores nostálgicos

Este homenaje se hace por los 30 años de la empresa.

El icónico sonido de inicio de la PlayStation 1 (PSX) regresa a las pantallas, marcando el comienzo de una experiencia cargada de nostalgia. Este es solo uno de los gestos con los que Sony celebra los 30 años de la marca PlayStation.

Los usuarios de PS5 pueden disfrutar de una actualización que convierte su consola en un tributo a sus antecesoras, permitiéndoles viajar en el tiempo a través de la interfaz y los sonidos emblemáticos de consolas anteriores. Además, las ofertas especiales en la PlayStation Store complementan este aniversario, con descuentos en más de 2.100 juegos y contenidos descargables.

El regalo nostálgico de PlayStation a los jugadores

La actualización especial del 30 aniversario de PlayStation, disponible desde el 2 de diciembre, ofrece a los propietarios de PS5 la posibilidad de personalizar su consola con temas inspirados en generaciones pasadas de la marca.

La marca de Sony empezó en 1994, luego de separarse de un acuerdo con Nintendo, y a la fecha ha lanzado ocho consolas. (PlayStation)

Al encender la consola después de instalar la actualización, los jugadores son recibidos con el icónico logo y sonido de inicio de la PSX, transportándolos directamente a 1994, cuando la primera PlayStation debutó en el mercado.

El paquete incluye cinco temas diferentes: cuatro basados en las interfaces de las consolas PSX, PS2, PS3 y PS4, y uno adicional dedicado exclusivamente a la marca PlayStation. Estos temas no solo transforman la apariencia del menú principal, sino que también incorporan sonidos y detalles característicos de cada generación.

Por ejemplo, al elegir el tema de la PS2, los usuarios encontrarán el famoso fondo abstracto azul con tonos verdes y los efectos sonoros asociados al sistema operativo de la consola. En el caso del tema inspirado en la PS3, se han mantenido los tonos naranjas de los mensajes de advertencia, un detalle que forma parte del legado visual de la consola.

Un aspecto interesante es la forma en que se homenajea a la PSX, que no tenía una interfaz gráfica como tal. En su lugar, el equipo de desarrollo optó por utilizar una representación del chasis original de la consola. Sin embargo, hay un detalle importante: esta opción de personalización será accesible solo por tiempo limitado, aunque Sony no ha confirmado hasta cuándo.

La marca de Sony empezó en 1994, luego de separarse de un acuerdo con Nintendo, y a la fecha ha lanzado ocho consolas. (EFE/EPA/Rungroj Yongrit)

Descuentos en PlayStation Store para celebrar los 30 años

La celebración del 30 aniversario de PlayStation no se limita a la actualización de la PS5. En paralelo, Sony ha lanzado una promoción especial en la PlayStation Store que estará vigente hasta el 20 de diciembre. Esta campaña incluye descuentos en más de 2.100 títulos para PS5 y PS4, además de contenido descargable para expandir las experiencias de juego.

Entre los juegos destacados en promoción se encuentran grandes éxitos como Gran Turismo 7, The Last of Us Parte II y Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Los precios promocionales van desde ofertas increíbles en títulos icónicos hasta descuentos en ediciones de lujo. Por ejemplo:

Mortal Kombat 11

Shadow of the Colossus

STAR WARS Jedi: Survivor Edición Deluxe

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Además de los títulos más recientes, los fans de los clásicos encontrarán colecciones de juegos emblemáticos, como la Castlevania Anniversary Collection, que revive las primeras aventuras de la franquicia, y ediciones remasterizadas de juegos que marcaron generaciones, como BioShock y Darksiders.

Inspirándose en los colores de su primera consola, PlayStation lanza una versión nostálgica de la PS5 en una edición limitada. (PlayStation)

La lista completa de títulos en promoción es extensa, abarcando desde experiencias de rol como Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age hasta juegos de acción y aventura como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Ghost of Tsushima: Director’s Cut. También hay opciones para los amantes de los deportes, como F1 24 Champions Edition, y títulos de terror, como Resident Evil Village.

Más homenajes y productos exclusivos por los 30 años de PlayStation

En octubre, la compañía lanzó una línea de productos conmemorativos que incluía artículos de edición limitada, los cuales se agotaron rápidamente en la PS Store.

Asimismo, se anunció una versión de demostración especial de Gran Turismo 7, llamada “Mi Primer GT”, que estará disponible sin costo adicional para los jugadores de PS5 y PS4. Esta demo incluye una selección nostálgica de coches y circuitos, diseñados para recordar los primeros pasos de la saga en el mundo de los simuladores de conducción.