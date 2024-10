ChatGPT tiene los días contados: la verdad detrás del rumor de un final para 2025

En TikTok circula una publicación que anuncia el supuesto cierre de la IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Recientemente, ha comenzado a circular en TikTok una publicación sobre el supuesto cierre de ChatGPT. Según esta publicación, OpenAI, la empresa detrás del chatbot, habría anunciado que la inteligencia artificial cerraría en los primeros meses de 2025.

“OpenAI, la compañía detrás del famoso asistente de inteligencia artificial ChatGPT, anunció hoy que la plataforma dejará de estar operativa a partir de los primeros meses de 2025″, dice el mensaje, que ya acumula más de 265 mil “me gusta” y ha sido compartido más de 93 mil veces.

En los comentarios, numerosos usuarios expresan su preocupación ante el posible cierre de la IA. “Díganme que es falso”, comenta uno de ellos.

¿Es cierto que ChatGPT va a dejar de funcionar?

Publicación de TikTok que señala que ChatGPT cerrará en 2025. (TikTok: @ace07yt)

No, ChatGPT no cerrará en los primeros meses de 2025, como se ha rumoreado en una publicación de TikTok que ha ganado popularidad recientemente. OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, no ha emitido ningún comunicado oficial anunciando el cierre de la plataforma.

Por el contrario, sus publicaciones más recientes han estado enfocadas en el lanzamiento de su nueva aplicación para Windows, en la introducción de funciones adicionales para ChatGPT y en las actualizaciones de sus modelos de inteligencia artificial.

Esto demuestra que OpenAI continúa trabajando en el desarrollo y expansión de sus tecnologías, más allá de cualquier intención de cerrar la plataforma.

¿Por qué preocupa el cierre de ChatGPT?

Varios usuarios mostraron su preocupación ante el supuesto cierre de la IA. (TikTok)

Numerosas personas en los comentarios de la publicación expresaron su preocupación ante el supuesto cierre de ChatGPT, ya que muchos lo utilizan en sus actividades diarias. “Yo le cuento a ChatGPT lo que me pasa en el día, y cuando me siento triste, le pido consejos”, comentó un usuario.

Otro señaló: “ChatGPT me ayuda a estudiar para los parciales, a comprender y obtener información para mis exposiciones, y a hacer tareas en menos tiempo cuando tengo muchas cosas por hacer”.

Para muchos usuarios, ChatGPT se ha convertido en una herramienta indispensable, no solo para realizar tareas académicas o laborales, sino también para recibir apoyo emocional y organizar su día a día.

La posibilidad de perder acceso a esta plataforma ha generado una ola de preocupación en redes sociales, donde se destacan los beneficios que la IA aporta en términos de productividad, aprendizaje y bienestar personal.

ChatGPT está disponible en Microsoft Store y necesita de una versión precisa de Windows para ejecutarse. (Microsoft Store)

ChatGPT para Windows

OpenAI ha lanzado la versión de escritorio de ChatGPT para Windows, facilitando el acceso directo a esta herramienta de inteligencia artificial sin depender de un navegador, informó la compañía.

Con esta nueva versión, los usuarios podrán iniciar sesión y empezar a interactuar con el chatbot de forma más ágil, accediendo al programa directamente desde sus computadoras tras instalarlo.

“Hoy, los usuarios de ChatGPT Plus, Enterprise, Team y Edu pueden comenzar a probar una versión preliminar de la aplicación de escritorio de Windows”, señaló OpenAI en su cuenta de X (antes Twitter).

Para instalar ChatGPT en una computadora con Windows, el usuario solo debe acceder a Microsoft Store y buscar el programa desarrollado por OpenAI. Es requisito que el sistema operativo sea Windows 10, versión 17763.0 o una posterior.

Nuevas funciones de ChatGPT

Canvas cuenta con la capacidad de activarse automáticamente. (OpenAI)

OpenAI ha lanzado Canvas, una nueva interfaz de ChatGPT que incluye un menú de accesos directos diseñado para optimizar la edición de textos y la revisión de código.

La interfaz Canvas se activa automáticamente cuando la inteligencia artificial detecta que su uso podría facilitar la interacción en un contexto determinado. Entre los nuevos atajos de edición de texto, los usuarios pueden acceder a herramientas como:

Ajustar la longitud : Esta opción permite modificar el tamaño del texto, ya sea para acortarlo o extenderlo según las necesidades del usuario.

Cambiar el nivel de lectura: Mediante este atajo, el nivel de lectura o el tono del texto puede adaptarse para audiencias específicas, desde un nivel básico de jardín de infantes hasta un nivel avanzado de posgrado.

Para los usuarios que trabajan con código, los atajos de codificación de Canvas incluyen las siguientes opciones:

ChatGPT tendrá nuevas opciones para editar texto. (OpenAI)

Revisar código : ChatGPT sugiere mejoras para optimizar el código.

Agregar registros : Se añaden alertas que identifican posibles imprecisiones, facilitando así la depuración y comprensión del código.

Corregir errores: Detecta y reescribe partes problemáticas del código, solucionando errores de manera automática.

La interfaz de Canvas se encuentra en fase beta y se puede acceder a ella eligiendo “GPT-4 con Canvas” en el menú desplegable de selección de modelos en ChatGPT.

Durante esta etapa, está siendo desplegada a nivel global para usuarios de ChatGPT Plus y Teams, y se planea extender a los usuarios de Enterprise y Edu.