Cuatro consejos para evitar que el televisor se sobrecaliente y deje de funcionar

Este dispositivo es usado en varios momentos del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El televisor es un dispositivo indispensable en la mayoría de los hogares, pero muchas veces los usuarios no determinan ciertos problemas técnicos que puede desarrollar con el tiempo. Uno de los más comunes es el sobrecalentamiento, un fenómeno que ocurre cuando el Smart TV genera más calor del que puede disipar.

Este exceso de calor no solo puede afectar la calidad de la imagen, haciendo que se vea borrosa o apagada, sino que también puede provocar fallos en los componentes electrónicos internos, acortando la vida útil del aparato o incluso dejándolo completamente inservible.

Para evitar estos inconvenientes y prolongar el buen funcionamiento del televisor, es importante adoptar ciertas medidas preventivas. Estos son algunos consejos prácticos que ayudarán a cualquier usuario a mantener su televisor en buen estado y a evitar que se sobrecaliente.

Por qué el televisor se sobrecalienta

La luz del sol no debe caer directo en el TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores clave que contribuyen al sobrecalentamiento de los televisores es la falta de ventilación adecuada. La mayoría de los televisores modernos, especialmente los de pantalla plana, están diseñados para ser instalados en la pared o colocados en muebles estrechos.

Sin embargo, es importante recordar que estos dispositivos generan una cantidad considerable de calor durante su funcionamiento, lo que significa que deben contar con suficiente espacio para disipar ese calor de manera efectiva.

Es recomendable evitar colocar el televisor en espacios cerrados, como armarios o gabinetes, sin orificios o ventilación adecuada. Hay que corroborar de que haya al menos unos 10 a 15 centímetros de espacio libre alrededor del aparato, especialmente en la parte posterior y los laterales, para permitir una circulación de aire óptima.

También, es aconsejable no cubrir las rejillas de ventilación que suelen estar ubicadas en la parte posterior o inferior del dispositivo. Si estas rejillas se bloquean, el calor no podrá salir, lo que aumenta la temperatura interna del TV.

Dónde ubicar el televisor en el hogar

Hay que localizar el televisor en un lugar donde haya buena ventilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto esencial para evitar el sobrecalentamiento del televisor es su ubicación. El lugar donde se instale o coloque el televisor puede influir significativamente en su temperatura de funcionamiento.

Para garantizar un uso seguro, es fundamental evitar instalar el televisor cerca de fuentes de calor como: radiadores, estufas, chimeneas o ventanas donde reciba luz solar directa durante períodos prolongados.

La exposición al calor externo puede aumentar la temperatura del televisor y hacer que el sistema interno trabaje más para mantener la temperatura adecuada, lo que a largo plazo podría provocar daños permanentes en los componentes electrónicos. Además, la pantalla también podría sufrir daños, afectando la calidad de la imagen.

Cada cuánto se debe limpiar el televisor

La limpieza del TV es otro aspectos que es muy importante. (Foto: Freepik)

El polvo y la suciedad que se acumulan en las rejillas de ventilación del televisor pueden obstruir el flujo de aire, lo que dificulta la correcta disipación del calor. Con el tiempo, esta acumulación puede aumentar el riesgo de sobrecalentamiento. es fundamental realizar una limpieza regular para evitar que se adhiera a las rejillas o se acumule dentro del dispositivo.

Para limpiar de manera segura, se recomienda utilizar una aspiradora de mano con un accesorio de cepillo suave para eliminar el polvo sin causar daños en las rejillas. También, utilizar un paño de microfibra seco para limpiar la parte exterior del televisor.

Hay que asegurarse de que el televisor esté apagado y desenchufado antes de realizar la limpieza. De esta manera, se evita cualquier riesgo de descarga eléctrica y permite que se enfríe adecuadamente antes de la limpieza.

Por qué no se debe dejar encendido el televisor por mucho tiempo

Hay que apagar el televisor cuando no se esté utilizando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el televisor encendido durante horas sin interrupción puede generar un aumento considerable de la temperatura interna del aparato electrónico, especialmente si el dispositivo ya está acumulando calor por otras razones, como una mala ventilación o la cercanía a fuentes de calor.

Aunque es normal usar el televisor por varias horas seguidas, es recomendable apagarlo durante los momentos en que no se esté utilizando. Además, muchos televisores modernos cuentan con la opción de “modo de espera” o “standby”, que reduce el consumo de energía sin apagar completamente el dispositivo.

No obstante, si no hay planes de usar el televisor por un período prolongado, como cuando se va a dormir o sale de casa, lo mejor es apagarlo completamente y desconectarlo de la corriente. Esto no solo ayudará a evitar el sobrecalentamiento, sino que también ahorrará energía y prolongará la vida útil del dispositivo.