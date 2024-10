Silent Hill 2 regresa después de 23 años y es una de las mejores experiencias de 2024

El juego será exclusivo de PlayStation 5 durante un año.

En el lejano 2001, descendimos a los rincones más oscuros de la mente humana, un lugar donde la realidad se distorsiona, los miedos se materializan y la culpa se convierte en un monstruo implacable. Así fue Silent Hill 2, un título que nos llevó a vivir la pesadilla que significa ser James Sunderland, un hombre atormentado por su pasado que regresa a este pueblo maldito en busca de respuestas.

Y ahora, con gráficos de última generación, este relanzamiento del clásico de terror psicológico, se convertirá en el preferido de los fans, ya que nos ofrece una experiencia tan perturbadora como inolvidable. Así que te invito a adentrarte en la niebla y que descubramos juntos todo lo que nos esperan en esta reseña de Silent Hill 2 Remake.

El reciente lanzamiento de Konami apunta a ser una de las mejores experiencias del año, con una buena integración de sonido e historía. (Infobae)

Qué esperar de Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake nos pone en la piel de James Sunderland, un hombre que acaba de recibir una carta de su difunta esposa: Mary, ella lo ha citado en el pueblo donde inició todo: Silent Hill. Obviamente, las heridas psicológicas de James se han abierto y atormentado por la culpa y la pérdida, ha decidido regresar a este neblinoso pueblo.

Durante su aventura, tendremos que luchar contra criaturas grotescas y soportar el incesante ruido de una radio vieja. Pero también se nos presentarán una gama de personajes que harán nuestro viaje un poco más ameno. Y aunque cada uno de ellos aporta cierta profundidad a la historia, María podría ser el personaje secundario que más impacta.

Con tan solo su presencia, James se desestabiliza en cada interacción, que está cargada de tensión amorosa y misterio, y si agregamos el sorprendente parecido a Mary Shepherd, la difunta esposa de James, el solo tenerla en pantalla es algo que se disfruta y se sufre de igual manera.

Un juego que explora lo mejor a nivel visual y sonoro

Es imposible no alabar cada apartado técnico de Silent Hill 2 Remake, esta reseña se realizó en PS5 y se siente que aprovecha al máximo el poder de la consola. El pueblo de Silent Hill “cobra vida” con un nivel de detalle impresionante, cada rincón cuenta una historia de este lugar, los edificios decrépitos y tapiados nos hablan de lo ocurrido antes de nuestra llegada. Y aunque en menor medida, nuestra presencia también afecta a este lugar, podremos romper ventanas de locales y automóviles en busca de recursos.

Ahora bien, que el juego se vea bien no es suficiente, la iluminación, las texturas y los efectos visuales crean una atmósfera opresiva que te mantendrá en tensión constante. Silent Hill 2 Remake no es un Outlast, donde no eres rival para los enemigos y el menor descuido significa la muerte. James se puede defender, es más, es un contrincante bastante fuerte y tan solo algunas aberraciones o jefes de zona serán un desafío para él.

Aun así, el enemigo más básico nos genera tensión, esto se debe a la forma en que Bloober Team, nos presenta a los enemigos, ellos pueden estar escondidos en una esquina, tras algún obstáculo o incluso tan solo deambulando por la calle. Pero el sonido de la radio, el cambio en la música e incluso la misma respiración de James, hacen que el miedo se apodere de nosotros.

Sobre la música, la banda sonora, compuesta por Akira Yamaoka, es una pieza fundamental en la creación de la atmósfera perturbadora del juego. Pero no solo tenemos melodías lúgubres que acompañan a los escenarios o temas un poco más dinámicos durante las batallas, también hay silencios opresivos que enchinan la piel. El ruido y su ausencia se combinan de forma perfecta.

Enfrentando a la nostalgia

No todo ha cambiado, Silent Hill 2 Remake mantiene la esencia del juego original, pero agrega una capa de modernidad en ciertos apartados para no solo convertirse en un lavado de cara. Sin embargo, tampoco “innova” demasiado para transformarse en un juego totalmente diferente al original, donde solo la historia se mantiene. Estos buenos cambios se notan principalmente en la cámara al hombro que te recordará a The Last of Us, The Evil Within o el reciente Star Wars Outlaws.

El combate, aunque sigue siendo desafiante, se ha mejorado, ya no eres tan lento al moverte e incluso puedes esquivar ciertos ataques, las armas son más fáciles de controlar y no vas a desperdiciar la escasa y siempre útil munición.

En cuanto a la exploración y los puzzles, ahora contamos con tres opciones: fácil, normal y difícil, sí, incluso los puzzles cambian según la dificultad, por lo que si eres fan de la acción y la gestión de recursos, pero no te gusta estar dando vueltas por los escenarios, es posible jugar contra enemigos que son esponjas de balas, pero con puzzles muy sencillos para que te centres en el combate.

Vale o no la pena Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake es un relanzamiento magistral que captura la esencia del juego original y la eleva a nuevas alturas. La historia, los gráficos, la banda sonora y su jugabilidad se combinan de tal manera que dejarán una huella imborrable en cada jugador. Y aunque llegar a la cinemática final te puede tomar poco más de 15 horas, su rejugabilidad está más que asegurada con sus 6 finales de la obra original, más dos extras que incluye el remake.

Además, cuenta con New Game Plus, aunque más allá de reiniciar con el equipo obtenido, este modo de juego nos permite obtener coleccionables extra tanto para entender más la historia como para obtener el 100% del juego. Así qué, si eres fan del género o simplemente buscas algo que te desafíe y te perturbe, Silent Hill 2 Remake es una obra maestra que no puedes dejar pasar.