iPhone 16 se lanzó hace poco y ya tiene un primer fallo que bloquea la pantalla

iPhone 16 tiene un nuevo botón de acceso rápido a la cámara y que permite hacer ajustes antes de tomar las fotos. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

El lanzamiento de la serie iPhone 16 ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores de Apple y los fanáticos de la tecnología. Pero a solo unos días de su llegada al mercado, los nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max ya están enfrentando un problema que ha causado preocupación entre los usuarios: el nuevo botón tiene un error.

Según reportes de usuarios en redes sociales y de creadores de contenido, la pantalla táctil del teléfono se está bloqueando cuando se oprime el nuevo botón de control de cámara, una de las novedades que Apple ha introducido en sus modelos de alta gama este año.

Cuál es el error de los nuevos iPhone 16

Los usuarios han notado que, al pulsar en la zona cercana al nuevo botón de cámara, la pantalla táctil del iPhone 16 deja de responder por completo. Este problema no parece ser aislado, ya que se han reportado múltiples casos a través de foros como Reddit, donde la comunidad tecnológica ha estado discutiendo el fallo desde que el teléfono salió a la venta el pasado 20 de septiembre.

Lo preocupante es que este comportamiento no es un error ocasional, sino que parece afectar a todos los dispositivos de la línea Pro de manera consistente.

En concreto, el panel táctil se desactiva cuando el usuario toca la zona cercana al nuevo botón de control de cámara ubicado en el lateral derecho de la pantalla. Este botón fue diseñado para facilitar el acceso a las funciones de la cámara, pero parece estar causando un bloqueo en la pantalla táctil en las áreas circundantes.

Esto ocurre incluso cuando el usuario no pretende pulsar el botón y simplemente sostiene el teléfono en su mano derecha, lo que incrementa las posibilidades de activar el fallo de forma accidental.

Por qué se está generando este problema en iPhone y cómo solucionarlo

Las especulaciones iniciales apuntan a que el problema podría estar relacionado con un fallo en el software y no con un defecto de hardware, lo cual, dentro de lo malo, es un alivio para los usuarios. Los análisis preliminares indican que el fallo tiene que ver con el algoritmo que Apple utiliza para prevenir toques accidentales en la pantalla.

Este algoritmo está diseñado para evitar que los usuarios interactúen sin querer con el dispositivo al sujetarlo, pero en este caso parece ser demasiado sensible y rechaza pulsaciones intencionadas, bloqueando el uso de la pantalla en situaciones normales.

Otra posible causa se refiere al diseño físico del teléfono. Los biseles extremadamente delgados del iPhone 16 Pro y Pro Max podrían estar contribuyendo a que los toques accidentales sean más frecuentes. Con menos margen de maniobra, los dedos de los usuarios, especialmente el pulgar al sostener el dispositivo, podrían estar tocando zonas de la pantalla que el algoritmo considera “accidentales”, lo que provocaría el bloqueo de la interfaz táctil.

Hasta el momento, Apple no ha lanzado una solución oficial para este problema. Sin embargo, algunos usuarios han encontrado métodos temporales para mitigar el fallo. Una de las recomendaciones más comunes es utilizar una funda protectora que aumente el grosor de los bordes del teléfono, lo que podría ayudar a reducir las pulsaciones accidentales. Esta solución, aunque útil en algunos casos, no es ideal para todos los usuarios, ya que no resuelve el problema de fondo.

Otros usuarios han sugerido intentar evitar tocar la zona del botón de cámara, aunque esto es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando se sostiene el teléfono con una sola mano. Para muchos, esta es una molestia considerable, ya que interfiere con el uso diario del dispositivo.

Además, algunos han comentado que a pesar de desactivar el acceso a la cámara desde el botón, el fallo se sigue presentando. Por lo que una solución radical sería una actualización de software, pero por ahora Apple no se ha pronunciado.