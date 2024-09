Cómo el mal uso del detergente puede afectar el funcionamiento de la lavadora

Tanto los fabricantes de ropa como los de los detergentes dan instrucciones para el uso adecuado al momento de lavar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar la ropa es una tarea cotidiana en todos los hogares, pero muchas veces no se realiza de la manera correcta, lo que puede generar ropa mal lavada y problemas en el funcionamiento de la lavadora. Un aspecto clave que muchas personas pasan por alto es el uso correcto del detergente y del suavizante.

Ambos productos, fundamentales para el lavado, pueden llegar a dañar la máquina si no se utilizan adecuadamente, acortando su vida útil y reduciendo su eficacia. Es por eso que se deben conocer las buenas prácticas de uso y los riesgos a futuro.

El uso excesivo de detergente y sus consecuencias

Uno de los errores más comunes al lavar ropa es pensar que, cuanta más cantidad de detergente se utilice, más limpia saldrá. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Usar demasiado detergente no solo puede dejar la ropa con residuos y olores desagradables, sino que también afecta negativamente al rendimiento de la lavadora.

El exceso de detergente genera una cantidad de espuma que la máquina no puede eliminar adecuadamente durante el ciclo de lavado. Esta espuma, en lugar de limpiar mejor la ropa, atrapa la suciedad que se desprende de las prendas, provocando que quede atrapada en áreas de difícil acceso, como los compartimentos y las tuberías internas de la lavadora. Con el tiempo, esto puede obstruir piezas clave como la bomba y el filtro, lo que impide que el detergente se distribuya correctamente en cada ciclo.

Además, la espuma excesiva impide que las prendas se froten entre sí, un proceso natural que ayuda a eliminar la suciedad. Al no permitir este roce, las prendas no se lavan de forma eficiente, y el detergente restante puede provocar manchas blanquecinas, rigidez en los tejidos e incluso irritaciones en la piel debido a los residuos químicos que no se eliminan por completo.

Cómo el suavizante también puede dañar la lavadora

El suavizante, otro producto común en el proceso de lavado, no está exento de causar problemas si no se usa adecuadamente. Al igual que el detergente, puede coagularse o no disolverse bien, lo que genera residuos que se acumulan en los compartimentos de la lavadora, en las gomas de la puerta o incluso en el tambor. Esto afecta el rendimiento de la lavadora y puede provocar malos olores y la aparición de moho debido a la proliferación de bacterias.

Un suavizante en mal estado, que presente una textura grumosa o separación de líquidos, también puede obstruir las partes internas de la lavadora y reducir su eficacia en cada ciclo de lavado. Para evitar estos problemas, es importante asegurarse de que tanto el suavizante como el detergente estén en buen estado antes de utilizarlos. Una simple inspección visual puede bastar: si el producto está espeso, grumoso o tiene capas separadas, es preferible no utilizarlo.

La cantidad adecuada de detergente: menos es más

Para un lavado eficaz y seguro, no se trata de usar más detergente, sino de utilizar la cantidad justa. Los fabricantes suelen indicar la dosis adecuada para cada tipo de detergente, ya sea líquido o en polvo, y exceder esta cantidad no mejorará el resultado final. En realidad, para una carga de ropa normal que no esté demasiado sucia, basta con una cucharada de detergente líquido o con un cuarto de taza de detergente en polvo.

Otro factor a considerar es la cantidad de ropa en cada lavado. Sobrecargar la lavadora impide que el detergente se distribuya uniformemente y dificulta que las prendas se limpien bien, ya que necesitan espacio para moverse y frotarse entre sí.

Otros errores comunes al lavar la ropa

Aparte de usar demasiado detergente o suavizante, hay otros errores que pueden afectar tanto a la ropa como a la lavadora. Uno de los más habituales es sobrecargar el aparato. Cuando se introduce demasiada ropa en un solo ciclo, el detergente y el agua no llegan a todas las prendas de manera uniforme, lo que resulta en ropa mal lavada. Por eso, es recomendable seguir las instrucciones del fabricante respecto a la capacidad máxima de la máquina y no sobrepasarla.

Otro error común es no seleccionar la temperatura correcta del agua. Esto no solo afecta el resultado del lavado, sino también la durabilidad de las prendas. Por ejemplo, la ropa oscura, las telas delicadas como la lana, el lino o la seda, deben lavarse con agua fría para evitar que se dañen o encogen. En cambio, el agua caliente es ideal para lavar toallas, sábanas o ropa muy sucia, ya que ayuda a eliminar bacterias y manchas de grasa.