Cómo saber cuáles son las aplicaciones que más usas en Android

Revisar el tiempo en las aplicaciones es ideal para no excederse y cuidar la salud visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la creciente dependencia de los teléfonos inteligentes, es común acumular una gran cantidad de aplicaciones que usamos en nuestra vida diaria. Desde redes sociales hasta herramientas de productividad, pasamos gran parte de nuestro tiempo en aplicaciones que, muchas veces, ni siquiera somos conscientes de cuánto utilizamos. Por eso, es esencial tener herramientas que nos permitan medir el uso de nuestro teléfono y, más específicamente, de las aplicaciones que más utilizamos.

Así que te contaremos cómo saber cuáles son las aplicaciones que más usas en tu dispositivo Android y te guiaremos paso a paso a través de las opciones disponibles para que tengas un control completo sobre tu tiempo de pantalla.

Por qué es importante conocer el uso de las aplicaciones

Saber cuáles son las aplicaciones que más usamos en nuestro teléfono puede tener varias ventajas. En primer lugar, puede ayudarnos a mejorar nuestra gestión del tiempo. A veces no somos conscientes de cuánto tiempo invertimos en redes sociales o juegos, y cuando obtenemos esta información, podemos tomar decisiones informadas para reducir el uso de aplicaciones que no son productivas.

Además, esta información es útil cuando necesitamos liberar espacio en el dispositivo. Ver cuáles son las aplicaciones menos utilizadas nos permite identificar fácilmente aquellas que podemos desinstalar sin afectar nuestro uso diario. De este modo, podemos optimizar el rendimiento del teléfono y evitar la saturación de memoria.

Por último, si estás preocupado por tu bienestar digital, es esencial monitorear qué aplicaciones ocupan la mayor parte de tu tiempo. Android, como otros sistemas operativos, ofrece herramientas diseñadas específicamente para ayudarte a controlar y limitar tu tiempo de pantalla, promoviendo un uso más saludable del teléfono.

Alternativas para ver las aplicaciones más usadas en Android

Bienestar Digital de Android

Introducido con Android 9, Bienestar Digital es la opción nativa de Google para controlar el tiempo que pasamos en cada aplicación. Esta función no solo te muestra qué aplicaciones usas más, sino que también te permite establecer límites para controlar tu uso.

Abre los Ajustes de tu teléfono. Busca y selecciona Bienestar Digital y control parental. En la parte superior, verás un gráfico circular que muestra tu tiempo de pantalla diario. Toca en el círculo para ver una lista detallada de las aplicaciones que más has usado. Desliza hacia abajo para ver el tiempo que has pasado en cada aplicación durante el día. También puedes cambiar de día para comparar el uso en jornadas anteriores.

Si necesitas poner límites de tiempo, selecciona una aplicación en la lista y ajusta un temporizador para el tiempo máximo de uso diario. Esto es especialmente útil si sientes que una aplicación está consumiendo demasiado tiempo. Cuando alcances el límite, Android bloqueará el acceso a la app hasta el día siguiente.

Lanzadores de terceros y aplicaciones externas

Si tu dispositivo no tiene ninguna herramienta nativa o prefieres una solución alternativa, puedes recurrir a lanzadores de terceros como Microsoft Launcher o Action Launcher, que integran funciones de control de uso de apps. Estas aplicaciones permiten ver qué apps usas más y también ofrecen opciones para gestionar tu tiempo de pantalla.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas aplicaciones necesitan permisos de acceso completos para monitorizar tu uso. Esto significa que los desarrolladores de las apps también tendrán acceso a tus datos, lo cual puede ser una preocupación en términos de privacidad.

Otras apps populares para monitorizar el tiempo de uso incluyen StayFree y Digitox, que funcionan de manera similar a las opciones nativas, pero con algunas diferencias en el diseño y la personalización de los informes.

Cómo saber qué aplicaciones usas más a través de Google Play

Una alternativa sencilla que muchas personas desconocen es usar la Google Play Store para ver qué aplicaciones has usado más recientemente. Este método es útil si no deseas instalar aplicaciones adicionales o si no tienes acceso a Bienestar Digital. Sigue estos pasos para comprobarlo:

Abre la Google Play Store en tu teléfono. Toca las tres rayas horizontales en la esquina superior izquierda. Selecciona Mis aplicaciones y juegos. Ve a la pestaña de Instaladas. Pulsa sobre el menú de Última actualización y elige la opción Último uso.

Ahora verás una lista de las aplicaciones que tienes instaladas en tu dispositivo, ordenadas por el tiempo más reciente de uso. Esta herramienta te da una idea clara de cuáles son las apps que más utilizas en tu día a día y cuáles podrías eliminar si ya no las necesitas.