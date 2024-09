Por qué sale en WhatsApp: ‘Captura de pantalla bloqueada’ al guardar la foto de perfil de mis contactos

La aplicación está desarrollando una función para no permitir las capturas en fotos de perfil para proteger a los usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Muchos usuarios han notado recientemente que al momento de querer tomar una captura de pantalla en una foto de perfil en WhatsApp, aparece una alerta de bloqueo informando que la aplicación no permite realizar esta acción por temas de privacidad. Sin embargo, a todos no les sucede lo mismo.

Esta es una función que se suma a las posibilidades de seguridad y privacidad que continuamente agrega la plataforma para cuidar la información de los usuarios, teniendo en cuenta que muchos usan las fotos de perfil para crear cuentas falsas, suplantar la identidad y robar a los contactos.

Una medida para reforzar la privacidad en WhatsApp

WhatsApp ha trabajado constantemente en la incorporación de nuevas funciones que protejan la privacidad y la seguridad de sus usuarios. En un contexto en el que las estafas y fraudes en línea se han vuelto cada vez más comunes, la plataforma ha decidido bloquear las capturas de pantalla de las fotos de perfil, una medida que apunta a reducir el uso no autorizado de estas imágenes.

La aplicación está desarrollando una función para no permitir las capturas en fotos de perfil para proteger a los usuarios. (Infobae)

Hasta ahora, cualquier usuario podía ampliar la foto de perfil de un contacto —incluso sin que fuera parte de su lista de amigos— y realizar una captura de pantalla. Esta imagen, obtenida sin conocimiento ni permiso del propietario, podía luego ser utilizada de manera indebida, lo que comprometía la privacidad de los usuarios. Aunque WhatsApp había eliminado hace años la opción de descargar las fotos de perfil, todavía era posible hacer capturas de pantalla, lo que seguía siendo un riesgo.

Sin embargo, con esta nueva función, WhatsApp busca cerrar esa brecha de seguridad y evitar que se puedan capturar y compartir fotos de perfil sin autorización.

Por qué el bloqueo no está disponible para todos los usuarios

La nueva función de bloqueo de capturas de pantalla en WhatsApp se está desplegando de manera progresiva en las versiones beta de la plataforma. Actualmente, está disponible en algunos dispositivos Android y se espera que pronto llegue a iOS.

La herramienta funciona cuando un usuario intenta hacer una captura de pantalla de la foto de perfil ampliada de otro contacto, la aplicación bloquea la acción y, en lugar de obtener la imagen deseada, lo único que se muestra es una pantalla en negro. Además, aparece una notificación en la interfaz que informa al usuario que no se puede realizar la captura de pantalla “para proteger la privacidad de todos en WhatsApp”.

La aplicación está desarrollando una función para no permitir las capturas en fotos de perfil para proteger a los usuarios. (EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON)

Es importante destacar que esta funcionalidad sigue en fase de prueba y aún no ha sido implementada oficialmente para todos los usuarios. WhatsApp ha confirmado a Tecno Infobae que el bloqueo de capturas de pantalla de fotos de perfil no ha sido anunciado oficialmente, y que por ahora solo está disponible en una versión beta. Esto explica por qué algunos usuarios pueden ya notar esta función, mientras que otros aún no tienen acceso a ella, independientemente de si usan un dispositivo Android o iOS.

El bloqueo puede no ser suficiente para proteger a los usuarios

Aunque este método garantiza que las fotos de perfil estén mejor protegidas, especialmente contra intentos de suplantación de identidad u otros usos indebidos de las imágenes. No obstante, como toda tecnología de seguridad, no es infalible.

Por ejemplo, aún es posible tomar una captura de la miniatura de la foto de perfil en la ventana de chat o en la sección de información de un contacto, aunque la calidad de la imagen es considerablemente inferior.

La aplicación está desarrollando una función para no permitir las capturas en fotos de perfil para proteger a los usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic/)

Asimismo, si alguien usa otro dispositivo, como un segundo teléfono móvil, para fotografiar la pantalla, todavía puede obtener la imagen, aunque nuevamente la calidad sería baja, pero podría ser suficiente para suplantar la identidad de un usuario.

Por eso se deben tomar otro cuidado para proteger la identidad y la privacidad, como limitar el acceso a la foto de perfil solo a los contactos que nosotros elijamos.