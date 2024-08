¿Se pueden recuperar los mensajes borrados en un chat de WhatsApp?

Los mensajes en WhatsApp se pueden eliminar hasta 60 horas después de haber sido enviados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp cuenta con innumerables funciones para proteger la privacidad de sus usuarios, una de ellas es la opción de eliminar contenido de los chats o crear conversaciones temporales que destruyan esos contenidos. Sin embargo, no tiene una herramienta que opere de forma contraria, permitiendo recuperar mensajes eliminados, algo que sería útil en casos judiciales donde la app de mensajería podría aportar pruebas fundamentales.

Por ejemplo, recientemente en la Argentina la Justicia inició una causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández a partir de mensajes que fueron encontrados en el teléfono celular de su secretaria. Además, incautó el móvil del propio ex jefe de Estado, quien aseguró que “se le borraron” todos los chats que había mantenido con su ex esposa y denunciante, Fabiola Yañez. En esos intercambios “borrados” podría haber pruebas del acoso que denunció haber recibido la ex Primera Dama en los últimos meses.

Hay otro caso que ha generado mucho interés en donde los investigadores intentan determinar qué sucedió a partir de las conversaciones entre los principales acusados. Se trata de la desaparición de Loan, un niño de 5 años que es buscado desde el 13 de junio, hace ya 60 días, luego de participar de un almuerzo familiar. Llamativamente, algunas de las personas que están sospechadas de haber tenido algún tipo de participación en la desaparición del niño borraron los mensajes que enviaron esa tarde a través de la popular aplicación de mensajería.

¿Qué sucede entonces realmente cuando se borra un mensaje? ¿Cuentan los investigadores con herramientas avanzadas para poder recuperar el material?

Cómo recuperar mensajes eliminados de WhatsApp

La función de eliminación de mensajes en WhatsApp permite a los usuarios borrar un mensaje hasta 60 horas después de haberlo enviado, dejando en su lugar la notificación “Se eliminó este mensaje”. Esta herramienta ha sido vital para muchos usuarios, pero no hay una herramienta oficial para hacer el proceso inverso: recuperarlos.

Desde un punto de vista técnico, una vez que un mensaje es eliminado en la plataforma de Meta, desaparece tanto del dispositivo que lo envió como del que lo recibió. La aplicación no almacena estos mensajes en sus servidores, lo que significa que no pueden ser recuperados directamente desde la plataforma. Sin embargo, existen métodos indirectos para acceder a estos mensajes eliminados, que están al alcance de cualquier usuario o para ser implementados en contextos profesionales del ámbito legal.

La recuperación de mensajes eliminados en WhatsApp varía dependiendo del sistema operativo del dispositivo. En Android, uno de los métodos más comunes es el uso del sistema de notificaciones. Cuando se recibe un mensaje en WhatsApp, se genera una notificación que contiene el contenido del mensaje.

Si se instala una aplicación de terceros que registre estas notificaciones, es posible leer los mensajes eliminados posteriormente. Sin embargo, este método tiene limitaciones: solo se pueden recuperar los primeros 100 caracteres, y si el usuario estaba en la conversación cuando el mensaje fue eliminado, no se generará ninguna notificación.

En iPhone, el proceso es más complicado. La única manera de recuperar mensajes eliminados es a través de copias de seguridad en iCloud. Este método solo funciona si la copia de seguridad se realizó antes de que el mensaje fuera eliminado y si se cumplen ciertas condiciones, lo que no siempre garantiza la recuperación completa de los mensajes.

Recuperación forense de mensajes de WhatsApp para uso judicial

En el ámbito judicial, la recuperación de mensajes de WhatsApp se vuelve aún más crítica. En casos como el de Alberto Fernández, en el que el contenido de la aplicación puede ser fundamental para el proceso, un perito informático juega un papel importante.

Según información de empresas expertas como Perito Judicial Group y Laboratorio de Informática Forense, hay personas capacitadas para utilizar herramientas especializadas como Cellebrite, Encase, y Autopsy, que permiten recuperar mensajes eliminados de manera forense.

Estos métodos incluyen técnicas avanzadas como el file carving, que se basa en la premisa de que los datos eliminados no desaparecen completamente del dispositivo, sino que se trasladan a un área inaccesible para el usuario común.

En otros términos. “Generalmente, cuando un usuario borra información de un teléfono o de cualquier tipo de memoria, lo que está haciendo es darle una instrucción al dispositivo de que puede utilizar ese espacio para almacenar nueva información. Cuanto mayor tiempo haya transcurrido y más veces se haya sobrescrito esa porción de memoria, más difícil se torna recuperar un mensaje. Pero existen herramientas sofisticadas tanto para que no queden rastros de la información que se pretende eliminar, como para recuperarla”, explican expertos a cargo de este tipo de peritajes en causas judiciales.

Una vez que los mensajes han sido recuperados, el perito debe redactar un informe pericial detallado. Este informe es esencial para garantizar que los mensajes recuperados no han sido manipulados y que pueden ser admitidos como prueba en un juicio. La cadena de custodia es otro elemento crucial en este proceso, asegurando que la evidencia se mantiene intacta desde su recuperación hasta su presentación en el tribunal.

WhatsApp no puede recuperar mensajes eliminados

A pesar de que la aplicación y sus conversaciones pueden ser usadas durante un proceso judicial, ni WhatsApp ni Meta tienen acceso a los mensajes eliminados.

Según las políticas de la compañía, a pesar de que se haga una solicitud para recuperar conversaciones que hayan sido borradas, no será posible. Esto se debe a que se implementa el cifrado de extremo a extremo y nadie más, aparte de los usuarios involucrados en la conversación, tiene acceso a lo que allí se comparte o se elimina.

Por lo tanto, una vez que un mensaje ha sido eliminado, no hay forma de que WhatsApp lo recupere para un proceso judicial u otro propósito.