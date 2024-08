El truco para cargar el celular en la noche y no dañar su batería

La carga nocturna puede afectar la batería del celular al exceder los ciclos de carga y acorta su tiempo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salir de casa con el móvil completamente cargado es un ritual indispensable para muchos de nosotros. Para lograrlo, muchas personas optan por dejar el móvil cargando toda la noche. Sin embargo, este hábito puede tener consecuencias negativas para la salud de la batería si no se gestiona adecuadamente.

El hecho de mantener el móvil conectado al cargador durante toda la noche, incluso después de que la batería haya alcanzado el 100%, somete al dispositivo a un estrés innecesario. Esto ocurre porque, aunque el móvil deja de recibir energía de forma continua, la batería sigue recibiendo pequeñas cargas para compensar la autodescarga natural.

Este ciclo constante, aunque mínimo, puede acelerar la degradación de la batería con el tiempo. No obstante, existe una solución sencilla que puede ayudarnos a proteger la batería de nuestro dispositivo: la carga adaptativa.

Qué es la carga adaptativa y cómo funciona

La carga adaptativa es una función presente en algunos móviles Android, diseñada para optimizar el proceso de carga y, de este modo, prolongar la vida útil de la batería. Esta característica, que se popularizó inicialmente en los dispositivos Pixel de Google, ha sido incorporada en muchos otros modelos con la llegada de Android 12, aunque en algunos casos puede estar bajo un nombre diferente.

La carga nocturna puede afectar la batería del celular al exceder los ciclos de carga y acorta su tiempo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principio de funcionamiento de la carga adaptativa es simple: el móvil aprende de tus hábitos de carga y uso para ajustar la velocidad de carga durante la noche. En lugar de cargar la batería al 100% rápidamente y mantenerla en ese estado durante varias horas, la carga adaptativa limita la carga al 80% y reserva el último 20% para completarse justo antes de que te despiertes. Esto se logra coordinando el proceso de carga con la hora de la alarma que hayas configurado en tu teléfono.

Cómo activar la carga adaptativa en tu celular Android

Activar la carga adaptativa en tu dispositivo Android es un proceso sencillo y rápido. A continuación, te mostramos cómo hacerlo paso a paso:

Abre la aplicación de Configuración en tu dispositivo.



Desplázate por las opciones hasta encontrar la categoría “Batería” o “Cuidado del dispositivo”, dependiendo del modelo de tu móvil.



Dentro de la sección de Batería, deberías encontrar la opción de “Carga adaptativa” o “Carga inteligente”. Actívala para comenzar a utilizar esta función.

La carga nocturna puede afectar la batería del celular al exceder los ciclos de carga y acorta su tiempo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sincroniza la carga adaptativa con la alarma de tu móvil

El siguiente paso es configurar la carga adaptativa para que se sincronice con la hora a la que normalmente te despiertas. De esta manera, la batería de tu móvil se cargará completamente justo antes de que lo necesites. Aquí te mostramos cómo hacerlo:

Abre la app Reloj en tu móvil y añade una nueva alarma. Establece la hora a la que normalmente te despiertas o a la que consideras que deberías desenchufar tu móvil.

Ponle un nombre descriptivo, como “Fin de carga”, y selecciona los días en los que deseas que esta alarma esté activa.

Si no quieres que la alarma te despierte, toca el icono de la nota musical bajo “Configurar alarma” y selecciona “Silencio” en la opción de sonido. Además, desactiva la vibración para que la alarma no interrumpa tu descanso.

Para que la alarma se apague automáticamente después de sonar por un minuto, ve a los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla de configuración de la alarma, selecciona “Ajustes” y luego “Silenciar después de”. Elige la opción de 1 minuto.

Para evitar que queden notificaciones de alarmas perdidas, ve a “Ajustes”, luego a “Aplicaciones”, selecciona “Reloj” y en “Notificaciones”, desmarca las opciones de “Alarmas perdidas” y “Alarmas pospuestas”.

La carga nocturna puede afectar la batería del celular al exceder los ciclos de carga y acorta su tiempo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si no pones la alarma en fines de semana

Un problema común que surge con la carga adaptativa es que se coordina con la alarma configurada. Esto significa que si no pones la alarma, como suele ocurrir los fines de semana, el teléfono podría no aplicar la carga adaptativa de manera efectiva. Para evitar esto y beneficiarte de esta función, incluso cuando no necesitas despertarte temprano, puedes seguir estos pasos:

Configura una alarma en la aplicación del reloj para una hora en la que consideres que tu móvil debería estar completamente cargado.

Configura esta alarma para que suene en silencio y se apague automáticamente después de un minuto, asegurando que la carga adaptativa se active sin perturbar tu descanso.