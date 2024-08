La mujer que no tuvo éxito en Tinder, así que uso Google Docs y consiguió 15 citas

Los documentos en línea se han convertido en una forma de conocer personas, ya que permiten una descripción más detallada de la personalidad. (REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration/File Photo)

Las aplicaciones de citas se han convertido en una de las mejores formas de encontrar pareja. Pero no todas las personas tienen el mismo éxito y una ingeniera de software llamada Connie Li es uno de los casos. Aunque ella no se dio por vencida y uso Google Docs como una solución para encontrar el amor y conocer personas.

Después de intentarlo varias veces en Tinder, su experiencia no fue la mejor, así que optó por tomar un camino diferente y los resultados se vieron: conoció a 15 hombres con intereses similares, a pesar de usar una plataforma que no está destinada para eso.

De Tinder a Google Docs

Tras una ruptura el año pasado, Connie Li, de 33 años, volvió al mundo de las citas a través de aplicaciones populares como Tinder. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la mayoría de los hombres en estas plataformas no buscaban nada serio, lo que la llevó a cuestionar la eficacia de estas herramientas.

Inspirada por los perfiles de citas extensos y detallados que había visto en línea, decidió crear su propio currículum amoroso. Usando la aplicación de toma de notas Notion, Connie elaboró un documento detallado que describía su personalidad, apariencia física y algunos datos curiosos, como su creencia de haber sido un gato en una vida pasada. Este documento, que denominó “Date-me doc”, fue luego compartido en redes sociales.

La respuesta no se hizo esperar. “Hay algo un poco nerd en los ‘date-me docs’ que me recuerda a los primeros días de internet”, comentó Connie a The New York Times, refiriéndose a cómo la gente solía conocerse a través de servicios de mensajería instantánea como AIM de AOL. A diferencia de las aplicaciones de citas, donde se sintió frustrada, el uso de Google Docs le permitió presentar una imagen más completa y auténtica de sí misma.

Desde que compartió su perfil el otoño pasado, la mujer ha tenido unas 15 citas con hombres que la contactaron tras leer su documento. Este éxito subraya una tendencia creciente entre los urbanitas que, cansados de las aplicaciones de citas, buscan formas más genuinas y personalizadas de conectar con otros.

Connie Li no es un caso asilado

Aunque aún es una práctica limitada, el uso de documentos en línea para citas está ganando popularidad, especialmente entre los profesionales de la tecnología en grandes ciudades de Estados Unidos. Esta tendencia recuerda a los anuncios personales en los periódicos de antaño, ofreciendo una alternativa a los algoritmos y los rápidos deslizamientos de las aplicaciones de citas modernas.

Un informe de Morgan Stanley indicó una disminución en el crecimiento de usuarios de las principales aplicaciones de citas el año pasado. Este cansancio entre los usuarios ha llevado a muchos a explorar opciones como TikTok, Instagram, y ahora, los “date-me docs”.

Según una encuesta del Pew Research Center, alrededor de un tercio de los adultos en Estados Unidos ha utilizado alguna vez una aplicación de citas, pero solo una pequeña fracción ha optado por los “date-me docs”.

Los “date-me docs” no siguen una estructura fija, pero suelen ser documentos de texto plano que incluyen información sobre la edad, género, orientación sexual, hobbies e intereses, así como los mejores y peores atributos de cada persona. Algunos parecen sitios web bien diseñados con fotografías y música incrustada, mientras que otros se asemejan a currículums extendidos.

Los expertos tienen opiniones variadas sobre esta nueva tendencia. Katja Grace, investigadora de inteligencia artificial, comentó que muchas personas tienden a ser demasiado críticas consigo mismas en sus “date-me docs”. “Animaría a la gente a decir más sobre por qué serían una buena pareja”, sugirió, tras recibir alrededor de 100 respuestas a su propio “date-me doc” publicado en X.

Por otro lado, Jessica Engle, terapeuta y coach de citas en el Área de la Bahía, describió los “date-me docs” como un híbrido entre los antiguos sitios de citas y el matchmaking tradicional que ocurre dentro de los círculos sociales de una persona. Aunque reconoce las limitaciones, como la menor cantidad de personas que usan este método, también ve su potencial como una solución a la fatiga de las aplicaciones de citas.

Steve Krouse, quien creó una base de datos centralizada de “date-me docs”, expresó que este método puede no ser para todos. “Tienes que ser parte de una cultura de internet, de código abierto”, explicó. Krouse, residente de Brooklyn, destacó la eficiencia de esta herramienta en comparación con otros métodos para encontrar pareja.