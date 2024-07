Cómo buscar empresas y tiendas en WhatsApp

WhatsApp cuenta con un buscador y filtros ideales para encontrar chats específicos de perfiles oficiales. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Muchas de estas compañías comunican la forma de ingresar a su chat, pero desde la propia aplicación de Meta es posible encontrarlos e iniciar directamente una conversación, sin descargar una app adicional

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este directorio puede ser limitado según el país y la cantidad de empresas que hayan abierto su chat en WhatsApp.

Pasos para encontrar empresas en WhatsApp

Todo este proceso se hace directamente desde la app de Meta, este es el proceso que se debe seguir:

Abre la aplicación en tu dispositivo móvil.

Toca el ícono Buscar, ubicado en la parte superior e identificado con una lupa.

En el menú de búsqueda, puedes buscar palabras directamente, pero también puedes buscar tipos de contenido específicos. Los tipos de contenido disponibles son: Mensajes no leídos, Fotos, Vídeos, Enlaces, GIFs, Audios, Documentos, Encuestas y Empresas. Pulsar esta última opción.

Ahora hay que escribir el nombre de la tienda, compañía o entidad con la que estamos interesados conversar. Después de encontrar el chat, solo debemos ingresar y empezar la conversación.

Cuando encuentres la empresa deseada, toca su perfil para ver más detalles y, si lo deseas, toca el ícono de nuevo chat para iniciar una conversación. Es importante mencionar que los términos que utilizas para buscar empresas se procesan de forma anónima y no se vinculan con tu cuenta de WhatsApp.

Es fundamental tener en cuenta que la búsqueda se realizará según la ubicación en la que estemos, mostrando las tiendas o empresas relacionadas en nuestra ciudad y país. Aunque en ese mismo buscador tenemos la opción de cambiar la ubicación para ver lugares de otras zonas que nos intereses.

Además, entre los resultados aparecerán perfiles oficiales de esas compañías y también de cuentas relacionadas. Por ejemplo, al buscar un banco encontraremos el perfil oficial y asesores financieros con los que podemos ponernos en contacto.

En caso de no encontrar el chat deseado, es posible que la tienda no tenga una cuenta de WhatsApp o que haya creado un contacto de usuario normal y no uno empresarial, que es el que le permite ingresar en este filtro.

Otra opción de ponernos en contacto con una empresa o tienda a través de WhatsApp es buscar su perfil en redes sociales y verificar si tienen un link directo a un chat, también encontrar su página oficial o su perfil en Google Maps, donde suelen poner información de contacto como un número de teléfono.

Cómo buscar dentro de un chat específico en WhatsApp

Si necesitas encontrar contenido dentro de un chat específico, WhatsApp también ofrece opciones útiles aunque más limitadas. Para buscar dentro de un chat individual o grupal, sigue estos pasos:

Acceso a la búsqueda en el chat : ve al chat o grupo en cuestión y pulsa en su nombre en la parte superior.

Opción de búsqueda : en la ficha del contacto o grupo, selecciona la opción “Buscar” que aparece con un ícono de lupa.

Buscar por palabra clave o por fecha: aquí puedes buscar una palabra concreta y revisar los resultados. Además, puedes refinar la búsqueda pulsando en el botón del calendario en la barra de búsqueda. Esto te permitirá seleccionar un día específico y buscar palabras dentro de los mensajes enviados o recibidos ese día.