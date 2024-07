Por qué se está hablando del Volvo EX30 sobre movilidad eléctrica y tecnología

El uso de materiales reciclados, como aluminio y plásticos, destaca la economía circular en el EX30

Aún hay mucho escepticismo sobre la movilidad eléctrica, a pesar de tener regulaciones en algunos países, pero en realidad en la mayoría de las personas que piensan de esa manera es por la falta de interés de conocer sobre dicha tecnología; por eso vamos a hablar del Volvo EX30 que es tendencia en internet en el mundo de los vehículos eléctricos.

Este nuevo SUV compacto tiene un alto rendimiento y características tecnológicas avanzadas de las cuales se hablan en redes sociales. Hay comentarios sobre una conducción segura, cómoda y ambientalmente responsable.

Así las cosas, se ha conocido el EX30, un vehículo totalmente eléctrico con materiales reciclados en su fabricación como el aluminio, acero y plásticos; una de las ideas de muchas empresas en el mundo para reducir las emisiones de carbono.

En el mundo se están ensamblando vehículos con materiales reciclados como estrategias de sustentabilidad

Aproximadamente el 25% del aluminio y el 17% del acero y plástico en el EX30 provienen de materiales reciclados, lo cual es un testimonio de la economía circular y la reducción del impacto ambiental.

El EX30 está construido sobre la Arquitectura Modular Eléctrica Pura (PMA2) y forma parte de la plataforma Sustainable Experience Architecture (SEA). Esta arquitectura permite una integración de sus componentes eléctricos y una optimización de su rendimiento.

Qué batería tiene el Volvo EX30

El Volvo EX30 cuenta con una batería de iones de litio disponible en dos configuraciones: 51 kWh y 69 kWh, que alimenta un motor eléctrico de cero emisiones de CO2. Este motor tiene entonces una conducción suave y silenciosa, como también, una aceleración que llega de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 5,3 segundos en sus versiones de mayor rendimiento.

Las baterías de iones de litio necesitan ser cargadas por un cable externo enchufable

Cuál es la tecnología de esta camioneta 100% eléctrica

La tecnología Safe Space de Volvo se integra en el EX30 a través del sistema Intellisafe, un conjunto de funciones de seguridad activa y pasiva diseñadas para brindar protección en diversas situaciones. Este incluye herramientas como la asistencia de mantenimiento de distancia que ayuda a evitar colisiones manteniendo una distancia segura con el vehículo de adelante. En caso de una posible colisión, el sistema emite una advertencia y, si es necesario, frena automáticamente el vehículo.

Una característica de seguridad del EX30 es la “Alerta de apertura de puertas” que utiliza radares traseros para detectar la presencia de bicicletas, motos, scooters y peatones antes de que se abran las puertas, previniendo posibles accidentes.

Además, el sensor de somnolencia y distracción (Driver Alert) monitorea continuamente el rostro del conductor mediante luz infrarroja y la medida de PERCLOS (porcentaje de cierre de ojos). Esta tecnología alerta al conductor cuando detecta signos de fatiga o distracción, garantizando así la seguridad tanto del conductor como de los pasajeros.

La conectividad es otro aspecto importante. Su interior está equipado con avanzados sistemas de conectividad que ofrecen una experiencia de usuario amigable e intuitiva. La interfaz del sistema de infoentretenimiento es compatible con múltiples dispositivos y plataformas como Android Auto y Carplay de Apple.

Carplay de Apple y Android Auto se pueden usar en el vehículo (Volvo)

El EX30 también ha sido reconocido por su diseño y desempeño en el ámbito internacional. Ha ganado premios como el Mejor Small SUV/Crossover del Año del Sunday Times y el Eco Warriors of the Year de la revista Top Gear.

Su reciente premio World Urban Car obtenido en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, Estados Unidos, lo posiciona como uno de los mejores autos urbanos del mundo, superando a otros vehículos destacados en esta categoría. Además, ha recibido el prestigioso premio Red Dot Best of the Best Product Design 2024, galardón que resalta su excelencia en diseño funcional, atractivo, útil y responsable.

De esta manera, se puede ver que varias tecnologías están siendo integradas a los vehículos eléctricos, una tendencia que está creciendo en varios países de Latinoamérica.