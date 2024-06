Por qué las funciones de inteligencia artificial de Apple solo llegarán al iPhone 15 Pro

Los modelos iPhone 15 Pro son los únicos que técnicamente puede ejecutar las funciones de IA de Apple. (APPLE)

Apple Intelligence es la apuesta de la empresa por la inclusión de funciones de inteligencia artificial en sus dispositivos. En el caso de iPhone, de momento, solamente dos modelos recibirán estas opciones y la empresa tiene un motivo de fondo.

A pesar de que estas herramientas llegarán a través de iOS 18, la próxima actualización del sistema operativo, solamente el iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max serán los que incluyan funciones de IA, excluyendo a los iPhone 15 y 15 Plus, los otros dispositivos más recientes de la compañía.

El motivo por el que los iPhone 15 Pro serán los únicos con IA

La decisión de Apple de restringir Apple Intelligence a sus modelos más premium, los iPhone 15 Pro y Pro Max, ha generado controversia y especulaciones entre los usuarios y analistas del sector. Según las declaraciones de John Giannandrea, ingeniero especializado en inteligencia artificial de Apple, la clave radica en los requisitos técnicos necesarios para ejecutar eficientemente las capacidades de las funciones de IA.

Para que los modelos puedan aprovechar al máximo esta nueva tecnología, se requieren características específicas como 8 GB de RAM, un motor neuronal de última generación y el chip A17 Pro. Estos componentes permiten realizar procesos complejos tanto en el dispositivo local como en la nube, asegurando un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario fluida.

Giannandrea explicó que los modelos anteriores podrían ejecutar algunas funciones de Apple Intelligence, pero de manera menos eficiente debido a limitaciones de hardware. Por ese motivo, la empresa, en su compromiso con ofrecer productos de alta calidad y experiencias consistentes, prefirió reservar esta innovación para los dispositivos que cumplen con todos los estándares de rendimiento exigidos por la nueva tecnología de IA.

Con la promesa de que la serie iPhone 16 extenderá Apple Intelligence a todos sus modelos, incluyendo potenciales mejoras para los modelos Pro, Apple espera mitigar las críticas y expandir el alcance de su nueva tecnología a una base de usuarios más amplia en el futuro cercano.

Es importante tener en cuenta que las opciones de inteligencia artificial llegarán a iPhone hasta 2025 y primero estarán disponibles en inglés solo para Estados Unidos. Además, en el caso de la Unión Europea, no podrán acceder a las funciones de Apple Intelligence.

“Nuestra intención es poner estas tecnologías al alcance de todos los usuarios. Sin embargo, debido a las incertidumbres normativas provocadas por la Ley de Mercados Digitales (DMA), no creemos que podamos desplegar tres de estas prestaciones - iPhone Mirroring, las mejoras para compartir pantalla con SharePlay y Apple Intelligence - a nuestros usuarios de la UE este año”, afirmó un portavoz de la empresa a Applesfera.

Así funcionará la privacidad en medio de la llegada de la IA

Apple ha reafirmado su compromiso con la privacidad de los usuarios, una preocupación creciente con la incursión de funciones de IA. Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, destacó el nuevo estándar de seguridad, Private Cloud Compute, diseñado para proteger los datos personales en entornos de inteligencia artificial en la nube.

Private Cloud Compute asegura que los datos del usuario solo se utilicen temporalmente para completar solicitudes específicas y no se almacenen de forma permanente. Esto significa que, aunque Apple procese información sensible para mejorar la experiencia del usuario, no retiene ni utiliza dichos datos más allá del propósito inmediato de la solicitud.

Esto quiere decir que la IP de los dispositivos quedaría ocultar y no se almacenaría ninguna información, aunque por ahora no se conocen los detalles de cómo operará este sistema en todos los países, ya que en Europa hay una mayor exigencia con el tratamiento de los datos de los usuarios.