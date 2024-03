Taylor Swift en manos de una app: su árbol genealógico quedó expuesto y revela relación con la poeta Emily Dickinson

Swift compartiría ancestro con una famosa poetisa. (Instagram: taylorswift)

Un seguimiento genealógico ha desvelado un vínculo sorprendente entre la estrella pop Taylor Swift y una renombrada poeta estadounidense.

Ancestry, una plataforma dedicada a la exploración genealógica, ha desentrañado pruebas que sugieren un lazo familiar entre la cantante Taylor Swift y la célebre poetisa, Emily Dickinson.

La evidencia hallada aporta una nueva perspectiva sobre el linaje de Swift, vinculándola directamente con una de las figuras más trascendentales de la poesía en el país.

“Las renombradas poetas estadounidenses Taylor Swift y Emily Dickinson son primas sextas”, compartió la aplicación en su cuenta de Instagram.

La misma aplicación de seguimiento genealógico dio a conocer la noticia. (Instagram: Ancestry)

“Tanto Swift como Dickinson descienden de un inmigrante inglés del siglo XVII (el noveno bisabuelo de Swift y el sexto bisabuelo de Dickinson, que fue uno de los primeros colonos de Windsor, Connecticut)”, según Ancestry.

Emily Dickinson, cuya vida transcurrió de 1830 a 1886, se distingue por obras como “Porque no pude detenerme ante la Muerte” y “La esperanza es aquella cosa con plumas”.

En su momento debió alcanzar gran notoriedad, incluso reflexionó acerca de la fama, un tema quizás premonitorio para su futura descendiente famosa.

En su poesía, “El éxito se cuenta más dulce”, Dickinson plasmó una visión introspectiva del éxito, sugiriendo que se aprecia profundamente sólo por aquellos que no lo han experimentado, a través de versos que exploran la amargura del deseo insatisfecho y el valor de la aspiración.

La aplicación calificó a Swift también como una poetisa. (Instagram: taylorswift)

No es sorpresa para las swifties

El lanzamiento del álbum ‘Evermore’ de Taylor Swift se realizó el 10 de diciembre de 2020, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Emily Dickinson.

Algunos especulan que el nombre del álbum pudo haberse inspirado en el poema de Dickinson, ‘One Sister Have I in Our House’, que menciona la palabra ‘forvermore’.

A los dos años de este lanzamiento, durante su discurso de agradecimiento al recibir el premio al compositor-artista de la década por parte de la Asociación Internacional de Compositores de Nashville, Swift hizo mención a la famosa poetisa.

Detalló que categoriza sus letras en tres estilos distintos, basados en la herramienta de escritura que imagina usar: pluma, pluma estilográfica y bolígrafo de gel con purpurina.

Los fanáticos de Taylor Swift ya han hecho este relacionamiento. (Instagram: taylorswift)

“Si mis letras suenan como una carta escrita por la bisabuela de Emily Dickinson mientras cosía una cortina de encaje, esa soy yo escribiendo en el género de la pluma”, dijo Swift, al señalar que su sencillo ‘Ivy’ de ‘Evermore’.

Aplicaciones genealógicas

En la era digital, las aplicaciones de genealogía han transformado la manera en que las personas exploran su historia familiar, brindando herramientas poderosas para descubrir sus raíces y conectar con parientes lejanos.

Entre estas plataformas, Ancestry cuenta con una base de datos de registros históricos y su servicio de análisis de ADN, permitiendo a los usuarios trazar sus líneas familiares y descubrir su herencia étnica con sólo unos clics.

En los últimos años, este tipo de aplicaciones se han popularizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas aplicaciones funcionan como un puente entre el pasado y el presente, ofreciendo acceso a millones de documentos históricos como registros de nacimiento, matrimonio, defunción, censos y archivos militares. Los usuarios pueden construir árboles genealógicos detallados, visualizando conexiones familiares a lo largo de generaciones.

La integración de pruebas de ADN en estas plataformas ha revolucionado el campo de la genealogía. Mediante el análisis de muestras de ADN, los usuarios no solo obtienen información sobre su composición étnica, sino que también pueden identificar a parientes genéticos y descubrir vínculos con ancestros de diversas partes del mundo.

Esta fusión de tecnología y datos históricos no sólo enriquece el entendimiento personal sobre el legado familiar, sino que también fomenta una conexión más profunda con la historias y cultura. En definitiva, estas aplicaciones abren una ventana al pasado, ofreciendo un viaje personalizado a través de la historia familiar que antes era difícil de imaginar.