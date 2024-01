TikTok restringe acceso a Creative Center: qué significa para los creadores de contenido

Representante de TikTok, Alex Haurek, justifica la modificación de la herramienta para prevenir conclusiones equivocadas. (TikTok)

TikTok ha limitado el uso de algunas características de su Centro Creativo, una herramienta que sirve para ver qué temas y etiquetas, conocidas como ‘hashtags’, están teniendo más éxito en la plataforma.

Te puede interesar: Algoritmos verdes: La apuesta por una inteligencia artificial más sostenible

Esta decisión fue tomada después de que un grupo de investigadores usara esta función para estudiar cómo se tratan ciertos temas delicados en la plataforma, especialmente aquellos relacionados con el gobierno de China.

El Centro Creativo está pensado para que los anunciantes puedan saber qué tipo de contenido funciona mejor, qué anuncios captan más la atención y cuáles son las tendencias actuales en la red social.

Te puede interesar: Consejos para afrontar las emociones negativas por las interacciones en redes sociales

Investigadores del Instituto de Investigación de Contagio en Red y el Centro Miller de la Universidad Rutgers utilizaron el Centro Creativo de Instagram y TikTok para estudiar los ratios, o proporciones, de ‘hashtags’ sobre asuntos delicados en relación con el gobierno chino.

TikTok restringe el uso de su herramienta para ver tendencias de hashtags. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un informe publicado en diciembre, indicaron que el alcance de un contenido en TikTok podría estar sujeto a si este apoya o contradice los intereses del gobierno chino.

Te puede interesar: Desde su casa, Doug, un radioaficionado logra contactarse con la Estación Espacial Internacional de la NASA

El estudio mostró que mientras los ‘hashtags’ de TikTok sobre temas políticos y de cultura popular se mantenían en cifras similares a los de Instagram, aquellos relacionados con temas sensibles para China estaban limitados o ausentes. Los investigadores sugirieron que esto podría indicar una posible censura o control de contenido sensible.

Después de la publicación del estudio, los investigadores añadieron una actualización en enero alertando que TikTok había modificado la herramienta, limitando la posibilidad de buscar y analizar tendencias a través de ‘hashtags’, un cambio que parecía apuntar a una reducción en la transparencia y el acceso público a la información.

Estos ajustes en la plataforma se dieron “poco después” de que se dieran a conocer los hallazgos del informe, cerrando así el acceso a una característica que había estado disponible durante la investigación.

Los hallazgos del informe sobre TikTok sugieren que el contenido puede estar sujeto a control por sus vínculos con China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según reporta The New York Times, la herramienta del Centro Creativo de TikTok ha sufrido cambios significativos: desde hace una semana, la opción de búsqueda ha sido eliminada y los enlaces que llevaban a contenido sobre la guerra o política de Estados Unidos ya no están operativos. TikTok, cuya empresa matriz es la china ByteDance, ha confirmado estas modificaciones.

Alex Haurek, representante de la compañía, ha manifestado que se han realizado cambios debido a que ciertos usuarios y organizaciones estaban utilizando la función de búsqueda de manera indebida para arribar a conclusiones erróneas.

Por esta razón, se ha procedido a ajustar ciertas características del Centro Creativo, con el fin de garantizar su uso adecuado y acorde a lo que fue diseñado originalmente.

Cambios en TikTok para celulares plegables

La aplicación ya tendrá soporte para funcionar con la pantalla horizontal. (TikTok)

TikTok se adaptó a una de las tendencias del mercado móvil: los celulares plegables. La aplicación de videos anunció una actualización que le permitirá optimizar su interfaz para rendir de mejor manera en estos dispositivos y también en tablets.

Los cambios están destinados a que la visualización de los videos y la navegación en la pantalla sea más cómoda en este tipo de pantallas, que son más grandes que las de los teléfonos convencionales. Algo que han tenido que ir haciendo otras plataformas ante el aumento de nuevos modelos y la adopción de los usuarios por estas alternativas.

Una de las características principales es la capacidad de los usuarios para disfrutar de una alimentación de videos más nítida y clara, ofreciendo una visualización más inmersiva y de mayor calidad.

El anuncio de la aplicación incluye tres puntos en los que se realizará la optimización de la interfaz orientada en: calidad de video, navegación y uso en pantallas horizontales.

También se incorporaron las barras de navegación en la parte superior e inferior de la pantalla. Estas barras permiten un acceso más sencillo a las distintas funciones y pestañas de la aplicación, facilitando la navegación dentro de la plataforma y mejorando la experiencia general del usuario.