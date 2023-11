La historia de la influencer que tiene más de 90 mil seguidores, pero es una creación de la IA

La empresa que creó este perfil quiere ayudar a las compañías a crear publicidad económica. (Instagram)

Aitana López es el ejemplo de lo que está sucediendo actualmente en el mundo digital. Ella es una influencer que tiene más de 90 mil seguidores en Instagram, amante a los videojuegos, cosplayer y no es una persona real, sino alguien creado con inteligencia artificial.

Este perfil ha logrado cautivar rápidamente a audiencia desde hace cuatro meses, cuando se creó, demostrando que la fórmula para triunfar en redes sociales puede ser seguir la línea de reunir todo lo que está en tendencia y darle a los usuarios lo que esperan.

The Clueless es la empresa que está detrás de este perfil. Se trata de una agencia de modelos en España que tiene como objetivo usar este proyecto para promocionar productos a costos más económicos para sus clientes.

Los humanos detrás de Aitana López

La idea de utilizar y crear modelos con inteligencia artificial se originó para satisfacer las necesidades de marcas y empresas con presupuestos ajustados, que a menudo se ven limitadas por los costos que conllevan crear una publicidad.

Así que crearon un portafolio de personalidades virtuales que tengan un impacto en los usuarios y que muestren diferentes identidades, culturas e historias. Por lo que cada modelo virtual posee su propia personalidad y esencia, y demás de Aitana López ya crearon a Maia Lima, una joven independiente y amante de la fotografía de Buenos Aires.

Sobre Aitana aseguran que es “una mujer fuerte y decidida, independiente en sus acciones y generosa en su voluntad de ayudar a otros. Con audacia y autenticidad, enfrenta desafíos y expresa su opinión sin reservas, aunque su complicado humor y egocéntrico a veces dificultan sacarle una sonrisa, mostrando su complejidad. Como creadora de contenido, ella brilla con extroversión, llamando la atención con su sorprendente carácter”, menciona la compañía en su perfil.

El nivel de realismo que Aitana López y Maia Lima ha permitido que las personas contestemente interactúen con sus perfiles y crean que son modelos reales. Aunque desde la empresa aseguran que nunca han intentado engañar a los seguidores o marcas y que desde el inicio del proyecto han dejado claro que son perfiles creados con IA.

Además de las publicaciones en la cuenta de Instagram, donde hay fotos de la modelo, en el perfil se suben historias donde no aparece nadie en particular, sino que solo son tomas de manos u objetos que intentan simular que es ella la que está interactuando y contando algo. A esto se le añade un perfil en Tiktok y en X, donde sube el mismo contenido, aunque por ahora con menos seguidores.

Aunque dentro de los enlaces que se comparte en su perfil hay uno de Fanvue, una red similar a OnlyFans, donde se promociona contenido exclusivo y para mayores de 18 años que necesita una suscripción de 10 dólares por mes, por lo que seguramente esta sea otra fuente de ingresos que estén explorando.

Casos como este son los que vuelven a poner en discusión el tema del manejo ético del contenido creado con inteligencia artificial, si bien la empresa no esconde que su modelo no es una persona real, en su perfil no se menciona en ningún momento que es un personaje generado con IA, lo que puede confundir a la mayoría de usuarios que hacen comentarios en las fotos pensando que hay una Aitana de carne y hueso subiendo el contenido.