WhatsApp lanza chats de voz al estilo de Discord

Cualquier miembro de una conversación grupal en WhatsApp de por lo menos 32 integrantes podrá iniciar un espacio de audio. (REUTERS/Dado Ruvic)

Una nueva función de WhatsApp permitirá que los usuarios establezcan chats de voz dentro de la aplicació al estilo de Discord. Esta característica, que hasta el momento solo estaba disponible para usuarios de la versión de prueba de la plataforma, ha empezado su lanzamiento para más dispositivos.

Al igual que otras plataformas de audio como en el caso de Discord, los usuarios de WhatsApp podrían iniciar un grupo y posteriormente habilitar la función de chat de voz. A diferencia de una llamada de audio (que puede ser similar pero funciona de modo distinto), estas conversaciones son activas y no requieren de que un miembro del grupo “conteste”, sino que tan solo con ingresar ya se puede conversar.

Para activar esta nueva función, los usuarios tendrán que hacer clic sobre el ícono de ondas de audio que aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla, justo al lado del nombre del grupo. Una vez activado, aparecerá una sección especial que indicará cuántos usuarios activos tiene el chat de voz y el estado de la conexión, además de permitir enviar mensajes de texto en caso de que sean necesarios en la conversación.

Cualquier miembro del grupo es libre de iniciar el chat de voz, aunque al ser este un espacio completamente diferente as la conversación regular, el resto de integrantes debe unirse a él pues formar parte del grupo no es suficiente. Sin embargo, si el usuario que inicia la conversación de voz no tiene un acompañante durante al menos 60 minutos, el chat de voz se cerrará de forma automática.

WhatsApp lanzará chats de voz al estilo de Discord. (WABetaInfo)

Aún cuando la función de chat de voz será de acceso libre para todos, la nueva herramienta de WhatsApp tendrá requisitos para su acceso, comenzando por la cantidad de integrantes del grupo: estos deben ser al menos 32 para que se habilite esta característica. Pese a esto, es posible que la configuración pueda modificarse para permitir el acceso a grupos más pequeños.

Cada vez que se inicie un chat de voz en una conversación grupal, los usuarios podrán ver una notificación silenciosa en sus celulares desde la que pueden acceder a la conversación de audio de forma directa. Estas comunicaciones también estarán protegidas por la función de encriptado de extremo a extremo, de modo que ni siquiera WhatsApp puede acceder a ellas.

Nuevas funciones para administrar grupos

Con respecto a la administración de grupos de chat, WhatsApp lanzó nuevas funciones con un menú de opciones más sencillo para activar diferentes formas de gestionar el contenido de estas conversaciones. “Enviar mensaje para revisión de administrador” es el nombre de una de las nuevas herramientas para administradores.

Esta función permitirá que cualquier usuario dentro de la conversación seleccione uno o más textos que podrían romper alguna de las normas internas de un chat grupal para que este sea removido o tomado en cuenta para ejercer otras acciones disciplinarias como la eliminación del miembro que envió el mensaje ya sea .

Actualización de WhatsApp permitirá que adminsitradores controlen más funciones de los grupos de chat. (WABetaInfo)

En caso de que el grupo no esté dedicado a la conversación sino únicamente al envío de actualizaciones, noticias o mensajes, se puede establecer que no se permita el ingreso de mensajes, además de añadir (o no) a otros participantes.

También se puede encontrar un comando para esitar las características del chat como el nombre, íconos, descripciones, mensajes temporales, además de la posibilidad de destacar textos o guardarlos.

Ya que esta función solo se puede ver con la nueva versión de WhatsApp, los usuarios pueden confirmar que su aplicación esté correctamente actualizada.