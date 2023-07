WhatsApp Web se podrá iniciar con el número del móvil en lugar del código QR

WhatsApp Web solo permite el escaneo de un código QR para vincular dos dispositivos. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Una nueva función de WhatsApp permitirá que los usuarios vinculen sus celulares con la versión web de la aplicación usando un nuevo método que implica el uso de sus números de teléfono en lugar de recurir únicamente al escaneo de un código QR como se hace actualmente.

La característica que se está lanzando de forma progresiva para los usuarios de la plataforma añade una opción en la parte inferior de la pantalla de vinculación de dispositivos. “Vincular con un número de teléfono” es el nombre de la nueva opción que estará disponible. Esto permitirá ingresar el código del país seguido por el celular del usuario para acceder a los mensajes de la cuenta desde un computador.

Si bien esto podría ser considerada como una opción perjudicial pues cualquiera podría usar un número cualquiera para vincular a un computador, WhatsApp añadicó una medida complementaria de seguridad que consiste en el envío de un código de autenticación de identidad del usuario. De esta forma solo el dueño real de la cuenta podrá acceder a los mensajes.

Este código de ocho dígitos, que solo se generará una vez, será mostrado en la pantalla del computador y deberá introducirse en un campo especial en la aplicación del celular. Si el código es el correcto, el usuario será dirigido automáticamente a la pantalla principal de WhatsApp Web y se sincronizarán los mensajes automáticamente tal y como se hace en la versión actual de la función.

WhatsApp permitirá la sincronización con su versión web usando un número de teléfono en lugar de un código QR. (WABetaInfo)

El método alternativo de vinculación entre dos dispositivos permitirá que los usuarios cuyo celular no tiene una cámara frontal en buen estado o que no funcione correctamente puedan acceder a la plataforma de WhatsApp Web. Por el momento no se encuenta disponible para vincular otros dispositivos alternativos (como una tableta) pues la función del Modo Compañero aún no se ha incluido para esta nueva forma de sincronización.

Por el momento la función de vinculación con el número telefónico no está disponible para todos los usuarios. Al ser una función en modo de prueba de acceso anticipado, solo aquellos usuarios que tengan la versión beta de la aplicación pueden acceder a ella. Sin embargo, se espera que esta característica permita el acceso gradual de más usuarios y su lanzamiento global se produzca en los próximos meses.

Edición de mensajes en WhatsApp

Una de las funciones que sí fue lanzada de forma global para todos los celulares es la edición de mensajes de modo que no se tenga que eliminar el contenido de cada texto para reescribirlo.

“Nos complace ofrecer más control sobre los chats, ya que ahora se podrán corregir errores ortográficos simples hasta añadir contexto adicional a un mensaje”, publicó WhatsApp en su página web oficial.

La aplicación añadió esta función que permite hacer correcciones sin tener que borrar el contenido.

Los usuarios tendrán que mantener seleccionado el mensaje y seleccionar la opción Editar en el menú. Al terminar la edición, los textos presentarán la etiqueta “Editado” en la parte inferior, por lo que cada persona estará informada de que se ha realizado una corrección pero no tendrá acceso a un historial de modificaciones.

Los usuarios no podrán ver el momento en el que se realizó la modificación y solo se habilitó esta característica para los mensajes que contengan texto y emojis. Las descripciones de archivos enviados, además de fotos y videos, no podrán cambiarse.

Al igual que los textos enviados en primer lugar, fotografías, videos, notas de voz y archivos, las nuevas versiones de los mensajes también estarán protegidas por el cifrado de extremo a extremo, por lo que nadie más que el emisor y el receptor del texto podrán verlo.