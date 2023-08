WhatsApp tiene nuevas herramientas para grupos, cómo usarlas

WhatsApp petmitirá que los miembros de un grupo de chat envíen los mensajes a los administradores para que sean evaluados. (REUTERS/Dado Ruvic)

Una nueva actualización de WhatsApp permitirá a los administradores de los grupos de chat de la aplicación controlar algunas de las nuevas funciones que se han habilitado para estas conversaciones por medio de botones de acceso rápido en la sección Configuración.

La versión más reciente de la aplicación, que ya fue lanzada para celulares y que aparecerá progresivamente en los celulares de los usuarios incluye una función especial exclusiva para los administradores llamada “Enviar mensaje para revisión de administrador”.

La herramienta que aparecerá como parte de las opciones de control del chat permitirá que cualquier usuario dentro de la conversación seleccione uno o más textos que podrían romper alguna de las normas internas de un chat grupal para que este sea removido o tomado en cuenta para ejercer otras acciones disciplinarias como la eliminación del miembro que envió el mensaje ya sea .

Como parte de la lista de funciones que se pueden controlar desde este panel de administradores, también se puede encontrar un comando para esitar las características del chat como el nombre, íconos, descripciones, mensajes temporales, además de la posibilidad de destacar textos o guardarlos.

Actualización de WhatsApp permitirá que adminsitradores controlen más funciones de los grupos de chat. (WABetaInfo)

Por otro lado, en caso de que el grupo no esté dedicado a la conversación sino únicamente al envío de actualizaciones, se puede establecer que no se permita el ingreso de mensajes, además de añadir (o no) a otros participantes.

También se habilitó un botón especial que permite activar la opción “Aprobar nuevos participantes”, que habilita una “sala de espera” a los posibles nuevos miembros del grupo quienes tendrán que ser aprobados por algún administrador antes de formar parte del chat. De esta forma se evita que un usuario con permiso de añadir a nuevos miembros lo haga sin conocimiento o permiso del resto de integrantes.

Para ingresar a estos nuevos comandos, los usuarios deberán realizar los siguientes pasos:

- Abrir la aplicación WhatsApp desde un celular.

- Hacer clic sobre el grupo al que se desee cambiar la configuración.

- Tocar en el nombre del grupo ubicado en la parte superior del chat para ingresar a la información del chat.

- Pulsar sobre el botón de tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para abrir el menú de opciones.

- Seleccionar la opción “Ajustes del grupo”.

- De forma predeterminada estarán guardades las opciones “Editar ajustes del grupo” y “Enviar mensajes”. El resto de opciones deberán ser habilitadas desde este menú.

Una vez que se hayan realizado las modificaciones en la configuración del chat grupal, los usuarios podrán salir de esta sección pues los nuevos ajustes estarán válidos desde ese momento en el que fueron hechos.

Ya que esta función solo se puede ver con la nueva versión de WhatsApp, los usuarios pueden confirmar que su aplicación esté correctamente actualizada intentando seguir los pasos indicados. En caso de que las opciones no se encuentren habilitadas, los usuarios deberán comprobar desde la Google Play Store o App Store si ya cuentan con el accesos correcto instalado.

Si en lugar de la opción “Descargar” o “Actualizar”, aparece el un botón “Abrir” eso significará que la actualización en la que se encuentra la nueva función aún no llega a ese país, por lo que se deberá esperar a su lanzamiento en ese territorio. Teniendo en cuenta que ya se hizo el anuncio oficial, eso no debería tardar más que unos días o en un plazo de una semana.