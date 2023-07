WhatsApp y su nueva función para iniciar un chat sin tener guardado un número de contacto

El buscador de la aplicación encontrará número de teléfono fuera del registro del celular. (AP Foto/Patrick Sison)

Una nueva función de WhatsApp permitirá que los usuarios puedan encontrar un número de teléfono fuera del registro de su celular e iniciar una conversación directa sin necesidad de guardarlo como contacto en su agenda. De esta forma solo se tendrán almacenados los números que desee.

Esta función solucionaría uno de los inconvenientes más comunes al momento de iniciar una conversación con alguien, que sería la necesidad de almacenar su información de contacto, actualizar el registro de WhatsApp, buscarlo en la aplicación y luego enviar mensajes directos.

Con esta actualización de WhatsApp se evitará almacenar el contacto de una persona con la que apenas se hablará una vez o en casos muy eventuales. En lugar de ocupar espacio en la memoria interna del celular, solo se tiene que ingresar el número del otro usuario en el buscador.

Para usar la nueva característica de WhatsApp, los usuarios deberán seguir estos pasos:

- Abrir la aplicación WhatsApp.

- Pulsar el botón del registro de contactos ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

WhatsApp permitirá iniciar chats con números desconocidos sin tenerlos guardados como contactos. (Infobae)

- Seleccionar el botón del buscador ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y que se presenta con el ícono de una lupa.

- En el buscador, ingresar el número del contacto desconocido con el que se desea iniciar una conversación. Este deberá incluir el código del país (+51, +52, +53, etc.) y en el caso de dispositivos Android el nuevo número deberá ingresarse usando el teclado numérico (para cambiar el tipo de teclado deberá usarse el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, de otra forma la función no se activará).

- Solo si el contacto se encuentra en WhatsApp, se podrá iniciar una conversación con él luego de pulsar el botón “Chatear”.

En el caso de dispositivos iOS, el ingreso del número de teléfono del contacto en el buscador generará el inicio de una búsqueda en la que se mostrará el mensaje “Buscando fuera de tus contactos” y no debería tardar demasiados segundos en mostrar si el número corresponde con un usuario activo en la plataforma.

Otro de los beneficios de esta nueva función corresponde con la privacidad: si el contacto con el que se va a conversar tiene el número de teléfono almacenado en su registro, podrá ver la foto de perfil, saber en qué momentos está en línea e incluso acceder a los estados de WhatsApp. Al no tener necesidad de almacenar un número se puede evitar este tipo de exposiciones.

WhatsApp permitirá iniciar chats con números desconocidos sin tenerlos guardados como contactos. (WABetaInfo)

La función ya está activa para celulares con sistemas operativos Android y iOS y el único requisito es que los usuarios deberán tener instalada la versión más reciente de la aplicación. Para determinar si este es el caso, solo haría falta probar si la función se encuentra activa.

Si no se puede acceder a la nueva característica de WhatsApp, esto puede significar una de estas situaciones: la versión de la aplicación no es la más recientes o la función aún no llega a la región/país del usuario.

En ese caso será necesario buscar “WhatsApp” en la tienda de aplicaciones del celular y verificar que no aparezca la opción “Actualizar” debajo del nombre de la plataforma. Si llega a mostrarse, entonces se deberá pulsar y esperar a que la actualización termine de descargarse e instalarse antes de volver a probar si se habilita la nueva función.