Verdad o mentira: las cámaras de vigilancia no son suficientes para reforzar la seguridad del hogar

Aplicaciones, cerrraduras inteligentes y otros dispositivos complementarios pueden ayudar a mantener el espacio familiar seguro. (SECURITAS DIRECT)

Aunque uno de los instrumentos más comunes que usan los hogares para reforzar su seguridad y prevenir robos sea una o varias cámaras de seguridad distribuidas por varios espacios al interior de la casa, lo cierto es que solo implementar esta herramienta no es suficiente para mantenerse a salvo de criminales.

Según Hikvision, estudios realizados en ciudades como Estocolmo (Suiza) o San Francisco (Estados Unidos) indican que la implementación de estos instrumentos en zonas estratégicas tienen la posibilidad de reducir los casos de robos u otros delitos en cifras entre los 20 % y 25 %.

Así mismo, el mismo trabajo académico cita literatura sobre cómo las cámaras de vigilancia en las calles de San Francisco, Estados Unidos, impactaron en que los crímenes a inmuebles bajaran en un 20% o que, en otras geografías, se registrara un efecto favorable en los comportamientos violentos al interior de los estadios de fútbol”, explicó Aya Xiao, gerente de Producto de Hikvision Colombia.

Esto no se produce solo en hogares, sino que también en espacios más grandes como estadios de fútbol en donde la reducción alcanza niveles similares. Sin embargo, depender únicamente de esta tecnología no es suficiente pues el efecto disuasorio que se genera con su presencia no evita que se cometan los delitos.

Es evidente que las cámaras de video vigilancia no solo disuaden a los criminales de no cometer delitos pues serán reconocidos, sino que también ofrecen información útil una vez que se produce el hecho como la dirección de la huida, rostro del delincuente e incluso datos biométricos.

Cerradura inteligente. (foto: Mi Casa Inteligente)

Más allá de esto, su utilidad queda muy limitada sobre todo en casos en los que los delincuentes oculten su rostro. La respuesta en caso de que haya intrusos en casa dependerá únicamente de una eventual alarma de seguridad y de la llegada de las autoridades, por lo que podría ser muy tarde para evitar un robo.

En algunos casos, junto a una cámara de seguridad se pueden incluir algunos dispositivos complementarios como cerraduras inteligentes para puertas y ventanas además de aplicaciones de administración de hogar que permiten controlarlas desde un celular.

En el caso de los sistemas de alarma que incluyen un software que se puede instalar en un dispositivo móvil, estos suelen emitir una notificación de alerta cuando se detecta movimiento en alguno de los espacios del hogar.

Esto permite no solo recurrir de forma silenciosa a las autoridades competentes, sino que también facilita la administración de las cerraduras inteligentes para encerrar dentro de la casa al delincuente y evitar que escape antes que sea capturado.

Algunas cámaras de seguridad incluyen una aplicación complementaria con notificaciones. (Lexis Cam)

Como es lógico, que una cerradura inteligente se active y cierre una puerta o una ventana de forma automática no evita que los delincuentes usen la fuerza para violentar posibles rutas de escape, pero la idea detrás de estos sistemas es principalmente retrasar lo más posible la huida de los criminales.

Otros sistemas incluyen dispositivos especiales para afectar la visibilidad de los delincuentes, como reflectores de alta intensidad para cegarlos o que usan humo para dificultar la visión.

Aunque a la larga el uso de estos complementos podría afectar de alguna forma algunos bienes dentro del hogar, si se considera como parte de sus beneficios el ganar tiempo para que las autoridades lleguen al lugar para evitar el robo, entonces podría valer la pena intentar usarlos.

En caso de que los usuarios estén pensando en comprar al menos una cámara de seguridad, es recomendable que esta incluya una función de detección de movimiento, al menos para garantizar que se sabrá cuándo se produce la presencia de un criminal en casa y se comunica de forma oportuna a las autoridades.