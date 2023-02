Cuáles son los juegos de Game Boy y Game Boy Advance que llegan a Switch

La consola recibirá juegos de Game Boy y Game Boy Advance a través de la suscripción Online.

Nintendo dio a conocer que agregará dos consolas clásicas al servicio de Nintendo Switch Online. Se trata de Game Boy y Game Boy Advance, sus primeras plataformas portátiles que fueron un éxito en los 90 y 2000.

Estos servicios se unen a las opciones que ya tienen los jugadores, como es el caso de Nintendo 64, Supernintendo, NES y Sega Genesis.

Ambas consolas llegan al sistema con un catálogo de juegos corto, pero con varios títulos clásicos y la promesa de ir añadiendo más con el paso de los meses, como ha sucedido con las otras plataformas.

La consola recibirá juegos de Game Boy y Game Boy Advance a través de la suscripción Online.

Juegos de Game Boy

- Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

- Link’s Awakening DX

- Tetris

- Gargoyle’s Quest

- Game & Watch Gallery 3

- Alone in the Dark: The New Nightmare

- Metroid II: Return of Samus

- Wario Land 3

- Kirby’s Dream Land

Juegos de Game Boy Advance

- Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3

- WarioWare, Inc: Mega Microgame$

- Kuru Kuru Kururin

- Mario Kart: Super Circuit

- Mario & Luigi: Superstar Saga

- The Legend of Zelda: The Minish Cap

Todos estos juegos ya están disponibles en el servicio de Nintendo. Pero para el caso de esta consola será necesario pagar el nivel más alto de la suscripción de Switch Online que es la de Paquete de expansión, mientras que la otra estará disponible desde el servicio más económico.

Además, se confirmó que algunos juegos contarán con filtros para disfrutar del estilo del pasado, entre la Game Boy clásica y la Color, y otros tendrán multijugador, como es el caso de Tetris y Mario Kart: Super Circuit, aunque solamente con amigos.

Sobre los juegos que se añadirán pronto, se confirmaron varios nombres para ambas consolas, aunque por ahora no se confirmó fecha de lanzamiento:

Game Boy

- The Legend of Zelda: Oracle of Seasons / Ages

- Pokémon: Trading Card Game

- Kirby Tilt & Tumble

Game Boy Advance

- Metroid Fusion

- Kirby and the Amazing Mirror

- Fire Emblem

- F-Zero Maximum Velocity

- Golden Sun

Nintendo Switch, la tercera consola más vendida de la historia

Luego de haber difundido su informe financiero del último trimestre del año 2022, documento que determina el estado de las ventas y otros indicadores económicos de la compañía, la consola de Nintendo Switch se habría convertido en una de las consolas más vendidas de toda la historia, según las estimaciones realizadas basadas en los datos oficiales.

La compañía japonesa indicó en el documento financiero de nueve páginas publicado en su página web oficial que la consola Nintendo Switch llegó a vender un total de 122,55 millones de unidades a nivel mundial.

Este incremento no solo representa una mejora en las ganancias de la empresa, sino que convierte a esta consola de videojuegos en la tercera más vendida en la historia llegando a superar las cifras del Play Station 4 (117,2 millones de unidades), además de la Game Boy y su variante Game Boy Color también de la misma compañía, que llegaron a vender un total de 118,69 millones de unidades. Ahora le queda superar a la PlayStation 2 y la Nintendo DS.

